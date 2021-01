Demokraattipuolueen vasempaan siipeen kuuluva Ocasio-Cortez kertoi tiistaina Instagram-livelähetyksessä, että kongressirakennuksen valtaus oli traumatisoiva kokemus.

Demokraattiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez kertoo pelänneensä henkensä edestä, kun väistyvän presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennuksen viime viikolla.

Kongressiedustaja kertoo kokemuksestaan ja sen herättämistä tunteista tiistaina järjestämässään Instagram-livelähetyksessä. Asiasta uutisoi aiemmin muun muassa The New York Times ja The Guardian.

Keskiviikkona 6. tammikuuta neljä ihmistä kuoli ja yli 50 pidätettiin, kun Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen keskeyttäen Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Instagram-livelähetykset ovat Ocasio-Cortezille tyypillinen tapa olla yhteydessä kannattajiinsa. Hän kertoo ensimmäisessä livelähetyksessään kongressirakennuksen tunkeutumisen jälkeen, että kokemus oli traumatisoiva.

”Keskiviikon tapahtumat olivat erittäin traumatisoivia. Eikä ole liioittelua sanoa, että monet parlamentin jäsenet lähes murhattiin”, hän sanoo livelähetyksessä.

Ocasio-Cortez kertoo joutuneensa kongressirakennuksen tunkeutumisen aikana ”erittäin läheiseen kohtaamiseen”, mutta ei kuvaile tapahtumaa turvallisuussyistä tarkemmin.

”En tiennyt, tulenko selviytymään päivän loppuun saakka hengissä”, hän jatkaa.

Ocasio-Cortez on tallentanut livelähetyksen Instagram-tilinsä julkaisuihin. Tähän mennessä se on kerännyt yli 4,7 miljoonaa katselukertaa. Voit katsoa tunnin mittaisen videon kokonaisuudessaan alta:

Kongressirakennuksen valtauksen alettua Ocasio-Cortez, kuten monet muut rakennuksessa työskennelleet henkilöt, evakuoitiin turvaan. Hän kertoo, ettei kokenut oloaan turvalliseksi edes evakuoinnin jälkeen.

”En tuntenut oloani turvalliseksi kaikkien kongressin jäsenten ympärillä. Turvapaikassa oli henkilöitä, joilla on myötätuntoa Qanonin ja valkoisen ylivallan kannattajilla kohtaan sekä kongressin jäseniä, jotka rehellisesti sanottuna kannattavat valkoista ylivaltaa”, hän sanoo.

”Tunsin, että he saattaisivat paljastaa sijaintini ja näin antaa mahdollisuuden minun satuttamiselle tai kidnappaamiselle.”

Ocasio-Cortez kertoo myös, että kaikki republikaaniedustajat eivät suostuneet pitämään turvapaikassa maskeja. Hän kertoo, että kolme demokraattiedustajaa ovat saaneet koronavirustartunnan kongressirakennuksen valtauksen jälkeen.

Myös demokraattiedustaja Ayanna Pressley twiittasi tiistaina, että poistui turvapaikasta, koska ei tuntenut oloaan turvalliseksi. Hän kuvailee olevansa raivoissaan, että useat hänen kollegoistaan ovat saaneet koronaviruksen tapauksen jälkeen.

Ocasio-Cortez ja Pressley ovat molemmat ”the squad”-nimisen ryhmän jäseniä. Ryhmällä viitataan neljään ei-valkoiseen naispuoliseen kongressiedustajaan. Konservatiivit ja presidentti Trump ovat useita kertoja suullisesti hyökänneet heidän kimppuunsa, The New York Times kirjoittaa.

Ocasio-Cortez kertoo Instagramissa aikovansa käsitellä kongressirakennuksen valtaamisen aiheuttamaa traumaa asiantuntijan kanssa. Samalla hän kannustaa muitakin hakemaan apua mielenterveysasioissa.

”Siinä ei ole mitään hävettävää. Mielenterveyden hoito on terveydenhuoltoa.”