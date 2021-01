Dokumenttielokuva In My Head kertoo ruotsalaisen rap-artisti Yung Leanin urasta, eli nuoren tukholmalaispojan tiestä Södermalmin kellaristudiosta Miamiin ja mielisairaalan kautta takaisin.

Yung Lean, oikealta nimeltään Jonatan Leandoer Håstad on monella mittarilla Ruotsin menestynein räppäri.

24-vuotiaana Lean on ehtinyt käydä kuussa, tipahtaa sieltä ja syntyä uudestaan, kuten hän on haastatteluissa kuvaillut.

Nyt matka ”kuuhun” tai Tukholman Södermalmilta Miamiin ja ”yöhön, joka muutti kaiken” on koottu dokumenttielokuvaksi In My Head. Se julkaistaan vuokrauspalveluissa 18. tammikuuta.

Yung Lean synnytti tyylisuunnan, johon tiivistyy olennainen osa 2010-luvun nuorisokulttuurin estetiikkaa. Siksi onkin sopivaa, että dokumentti hänestä ilmestyy nyt, vuosikymmenen päätyttyä kaikkien laskutapojen mukaan.

Ruotsalaisen Henrik Burmanin ohjaama elokuva on kasvutarina, kertomus Yung Leanin sekä rap- ja taidekollektiivi Sad Boysin urasta, huumeista, mielenterveysongelmista, ystävyydestä ja luovuudesta.

Keväällä 2013 Håstad oli 15-vuotias. Hän asui Ruotsin pääkaupungin eteläisessä kaupunginosassa ihmisoikeusasioiden parissa työskentelevän äidin, fantasiakirjailija-kääntäjä-isän ja pikkusiskonsa kanssa.

Håstad kävi Södra Latinin ”kulttuuripainotteista” lukiota. Koulun maine on kaupungissa suunnilleen samanlainen kuin Kallion ilmaisutaidon lukiolla Helsingissä. Sinne menevät taiteilijoiden ja julkkisten lapset ja ne, joilla on vähintään hienoinen haave tulla isoina taiteilijoiksi ja julkkiksiksi.

Håstadista eli räppäri Yung Leanista tuli tunnettu ennen kuin hänestä tuli ylioppilas.

In My Head -elokuvan ensimmäinen kohtaus käy Yung Leanin ja Sad Boysien tähän astisen uran läpi pikakelauksella. Tapahtumien kulkua selvittäessä tuntuu siltä, ettei vauhtia ole juuri edes tarvinnut lisätä.

Kaikki alkoi keväällä 2013, kun Yung Lean ystävineen latasi Youtubeen videon. Kyseessä oli hänen, tuottaja Yung Gudin, eli Carl-Mikael ”Micke” Berlanderin sekä Yung Shermanin eli Axel Tufvessonin muodostaman Sad Boys -räppiryhmän ensimmäinen pieteetillä tehty julkaisu, Ginseng Strip 2002 -kappaleen musiikkivideo.

Ginseng Strip 2002 -videon alussa Lean istuu lentokenttää tai toimistoa muistuttavan rakennuksen rappusilla. Hänellä on yllään vaalea anorakki, kalastajahattu eli niin kutsuttu bucket hat ja jalassaan harmaat New Balance -merkkiset lenkkarit. Lean räppää monotonisella äänellä ja huitoo vähäeleisesti lähinnä vain toisella kädellään.

Video lähti viraaliksi.

Vuonna 2020 oli jo varsin tavallista, että popmusiikin top-listojen kärkikahinoissa kirivät videopalvelu Tiktokin tanssi- tai muista ”-trendeistä” tutut kappaleet. Vielä seitsemän vuotta sitten kappaleen päätyminen suosituksi viraalihitin kautta oli harvinaista.

Yung Leanin ura alkoi sieltä, minne monet artistit yrittävät ponnistellen pyrkiä, Amerikasta.

Ennen kuin juuri kukaan tunsi artistin musiikkia kotimaassa Ruotsissa, esimerkiksi The New Yorkerin, The New York Timesin ja brittiläisen The Guardianin kaltaiset lehdet jo kuvailivat sitä artikkeleissaan kiinnostavaksi, monotoniseksi ”pilviräpiksi” (eng. cloud rap).

Yung Leanin uran alkuvaiheen kappaleiden lyriikat olivat suoraa kuin Yhdysvaltain länsirannikon valintamyymälän hyllyiltä valittuja. Hän räppäsi surullisten tunteiden ohella Arizona-jääteestä, Gatorade-energiajuomasta ja Oreo-keksipirtelöstä.

Ruotsalaista räppäriä pidettiin maailmalla rapmusiikin outolintuna. Hän mursi genren totuttuja konventioita sekä ulkomuodollaan että musiikillaan. Kappaleiden ylle laskettu vähäeleisyyden verho sai musiikin kuulostamaan samaan aikaan ikävystyttävältä ja todella kiinnostavalta.

” Yung Lean ja Sad Boys -ryhmä loivat kokonaisen estetiikan.

Vuonna 2014 räppiin keskittyvä musiikkijulkaisu XXL merkitsi Yung Leanin nimen niiden eurooppalaisten räppärien listalle, joiden tekemisiä kannattaa lähivuosina seurata.

Yung Leanista kiinnostuivat muiden muassa myös esimerkiksi amerikkalaisräppärit Travis Scott ja Frank Ocean. Scott vieraili Yung Leanin vuonna 2014 julkaistulla esikoislevyllä Unknown Memory. Ocean pyysi puolestaan Leania vierailemaan odotetulla toisella albumillaan Blonde.

Myöhemmin samana vuonna Unknown Memory käväisi Billboardin r&b-musiikkiin ja hiphopiin keskittyvän top-listan sijalla 36. Sijoitus on korkeampi kuin yhdenkään muun ruotsalaisen räppärin. Yung Lean oli tuolloin 17-vuotias.

Tähän mennessä Yung Lean on julkaissut yhteensä neljä studioalbumia. Hänen Instagram-sivullaan on yli 900 000 seuraajaa. Ginseng Strip 2002 on kerännyt Youtubessa yli 30 miljoonaa katselukertaa.

Yung Leanin esittämä musiikkilaji tunnetaan tätä nykyä niin kutsuttuna emoräppinä tai Soundcloud-räppinä. Genreen sopivia artisteja ovat esimerkiksi amerikkalaiset Lil Uzi Vert, Kid Kudi sekä edesmenneet Juice Wrld ja Lil Peep.

Yung Lean oli ensimmäinen. Sanotaan, että hän yhdessä Sad Boysien kanssa loi koko genren.

Yung Lean ja Sad Boys -kollektiivi loivat 2010-luvulla kokonaisen uuden musiikkilajin ja estetiikan.­

Emo-räpin lyriikoihin, tunnelmaan ja estetiikkaan kuuluvat olennaisena osana huumeet, erityisesti opioidipohjaiset voimakkaat kipulääkkeet. Sekä Juice Wrld että Lil Peep kuolivat yliannostukseen 21-vuotiaina.

Myös Yung Lean (jonka nimi tulee isän sukunimestä Leandoer, mutta tarkoittaa englanniksi myös niin kutsuttua opioidipohjaista ”purppurajuomaa”) on räpännyt huumeista ja käyttänyt niitä.

Missä välissä? Kysymys nousee mieleen elokuvaa katsellessa. Siis, missä välissä Yung Lean ja Sad Boys -ryhmä ehtivät tulla Yhdysvalloissa niin suosituiksi, että he myivät loppuun kaikki kolme ensimmäistä keikkaansa New Yorkin Webster Hallin konserttisalissa?

Osaksi suosion kasvu ja ajan kulun hahmottomuus saattaa liittyä siihen, että Yung Leanin uran alkumetrit tapahtuivat fyysisen todellisuuden rinnalla suurelta osin myös internetissä.

Kun elokuvaa katsoo, syntyy vaikutelma, että kaikki tapahtuisi sattumalta ja vahingossa.

Haastatteluissa Lean on kuitenkin kertonut, että Sad Boysien luoma konsepti, tunnelma, musiikki ja estetiikka olivat tarkkaan harkittuja. Räppärit ruokkivat ja pitivät hengissä aluksi varsin pientä faniyhteisöään netissä ja lähettivät demojaan amerikkalaisille vaihtoehtoisen räpin tuottajille.

Kyse ei ollut ainoastaan musiikista. Yung Lean ja Sad Boys -ryhmä loivat melankolian ja kalastajahattujen varjostaman, internetpelien värimaailmalla ja amerikkalaisilla kulutustuotteilla leikittelevän tyylisuunnan, kokonaisen estetiikan.

” Yung Leanin musiikissa kuulunut melankolia ja pimeys ottivat vallan todellisesta elämästä.

In My Head -dokumenttielokuvan ohjannut Burman kertoo puhelimitse etsineensä puolitoista vuotta pitkäksi elokuvaksi sopivaa projektia. Hän on aikaisemmin ohjannut musiikkivideoita ruotsalaisille artisteille sekä dokumenttisarjoja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Burman tunsi Sad Boysien managerina Emilio Fagonen rinnalla toimivan Oscar Ekmanin. Hän kertoo saaneensa ystäviltään vihjeen siitä, että Sad Boysien urasta olisi elokuvaksi.

Nyt Burman kertoo, ettei aivan itsekään osannut odottaa sitä, mitä tarina todella piti sisällään.

Ensimmäisen kerran Burman tapasi ”Jonteksi” kutsumansa Yung Leanin tukholmalaisen musiikkistudion sisäpihalla juhannuksen aikoihin vuonna 2016. He fikailivat, eli joivat kahvia ja keskustelivat mahdollisesta elokuvasta.

Yhteistyön sinetöi visio siitä, ettei kummankaan tavoitteena ole tehdä mitään ”Janten lain” mukaista, Burman sanoo.

”Jante lag” on ruotsalaisten usein käyttämä ryhmäpaineeseen liittyvä ilmaus, jonka voisi suomeksi vapaasti kääntää sanonnaksi ”pitää kynttilää vakan alla”. Sekä Lean että Burman siis halusivat sytyttää vakan tuleen ja antaa sen roihuta, niin kuin ison maailman elokuvissa.

Se näkyy dokumentissa, joka on yhdistelmä liki musiikkivideomaista, sinisen sävyistä kerrontaa ja niin kutsuttua ”tiskipöytärealismia” (ruots. diskbänksrealism). Sama agenda näkyy myös Yung Leanin tuotannossa ja urassa.

”Kuka on tämä valkoinen räppäri Ruotsista, josta kaikki puhuvat?” Tuntematon ääni esittää kysymyksen elokuvan alkumetreillä.

Kysymystä lähdetään purkamaan Yung Leanin edesmenneen managerin Barron Matchatin isän, viihdealalla työskentelevän juristin Steven Matchatin, manageri Emilio Fagonen sekä Sad Boys -ryhmän ja Yung Leanin lähipiirin kertomana.

Elokuvassa keskeiseksi hahmoksi nousee Leanin lisäksi hänen entinen managerinsa Barron Matchat. Matchat oli elektroniseen ja vaihtoehtoiseen musiikkiin keskittyvän levy-yhtiö Hippos in Tanksin perustaja.

Levy-yhtiön vaikutusvaltaa pidetään uraa uurtavana. Ilman Matchatia ja yhteistyötä Hippos in Tanksin kanssa Sad Boysien Amerikan valtaus tuskin olisi ollut yhtä vauhdikas.

Vauhtia kuitenkin riitti ehkä liiaksikin. Meno johti lopulta ainakin osittain Matchatin kuolemaan auto-onnettomuudessa kohtalokkaana yönä Miamissa huhtikuussa 2015. Tämä siis on se yö, joka elokuvan kertojien mukaan muutti kaiken. Yung Leanin ja Sad Boysien uraa oli kestänyt alle kolme vuotta.

Samana iltana, kun Matchat joutui onnettomuuteen myös Lean kiidätettiin sairaalaan. Hän oli psykoosissa. Yung Leanin musiikissa kuulunut melankolia ja pimeys ottivat vallan todellisesta elämästä ja teki siitä painajaismaista.

Huumeet laukaisivat Leanin ensimmäisen psykoosin. Myöhemmin hänellä todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö.

Isä haki Leanin Miamista kotiin Tukholmaan. Lentokentällä vastassa olivat äiti, sisko sekä Fagone. Hänen mukaansa Amerikasta palasi aivan toinen henkilö kuin se ”Jontte”, johon hän aikanaan tutustui.

Voisi kuvitella, että Yung Leanin ja Sad Boysien ura olisi todella päättynyt tähän, mutta siitä alkoikin parantuminen.

Leanille annettiin aikaa rauhoittua. Vuonna 2016 hän julkaisi toisen studioalbuminsa Warlord. Hän kiersi Amerikassa, Euroopassa, Australiassa ja Venäjällä, osallistui Calvin Klein -muotimerkin vaatekampanjaan ja julkaisi myös oman vaatemallistonsa.

Työntäyteistä vuotta seurasi uusi psykoosi ja toinen sairaalajakso. Tällä kertaa Tukholman Danderydin sairaalan vuodeosastolla.

Dokumentissa näytetään, miten räppärit kaksi kuukautta sairaalajakson jälkeen istuvat Gudin ja Shermanin yhteisen asunnon olohuoneessa.

”Opin taas arvostamaan näkkileipää ja lasagnea”, Lean kertoo sairaalajaksostaan ja nauraa.

In My Head -elokuva kuvaa Jonatan Leandoer Håstadin eli Yung Leanin uraa huipulta romahdukseen ja selviytymisprosessiin.­

Burmanin mukaan oli Leanin ajatus, että elokuvaan varten kuvattaisiin hetkiä myös siitä, mitä räppärit ja toistensa parhaat ystävät ”oikeasti tekevät koko ajan yhdessä”, Burman kertoo puhelimessa Leania lainaten.

He istuvat toistensa olohuoneissa, juovat kahvia ja keskustelevat konsolipeliohjaimet käsissään musiikista, mielenterveydestä ja esimerkiksi siitä, miten hienoa on saada käteensä uutuuttaan kiiltävä pankkikortti.

Yung Lean ei anna elokuvaan liittyen haastatteluja, kertoo elokuvan mediayhteyshenkilö.

Viime vuoden toukokuussa hän julkaisi neljännen studioalbuminsa Starz. Se on ensimmäinen levy, jonka Yung Lean on tehnyt (lähes) selvin päin. The Guardianin viimekeväisessä haastattelussa Lean kertoo juoneensa vain vähän kodeiinia levyä äänittäessään, mutta painottaa jättäneensä muut huumeet ja alkoholin.

Viime heinäkuussa videoidussa Arte Tracks -kanavan haastattelussa Lean kertoo olevansa elämässään onnellisessa pisteessä. Omat unelmat mukaansa pandemian ja Black Lives Matter -liikehdinnän rinnalla juuri nyt toissijaisilta, hän sanoo.

In My Head kokoaa Yung Leanin ja Sad Boys -ryhmän vaiheikkaan uran yhtenäiseksi, soljuvaksi ja toisinaan painajaismaiseksi kokonaisuudeksi. Räppärit vaikuttavat puhuvan kameralle lähes liikuttavan rehellisesti. Sad Boysien tapa puhua toisistaan ja toisilleen sekä yhteiset ruokailuhetket viestivät läheisestä ystävyydestä ja peri keskiluokkaisista perhetaustoista.

Dokumenttia kuvattiin vuodesta 2017 vuoteen 2019. Lisäksi mukana on Sad Boys -ryhmän jäseniltä kerättyä, arkistoitua materiaalia.

Yung Lean oli Burmanin mukaan läheisesti mukana elokuvan teossa. Dokumentissa nähtävät animaatiot ovat hänen piirtämiään. Oli Leanin idea, että äiti, sisko ja mummo ovat mukana myös mukana elokuvassa.

Leanin äidin suhtautuminen esikoisensa elämään kuulosta aika ajoin liki naiivilta. Miksi vanhemmat eivät pysäyttäneet huumeisiin menevän poikansa matkaa Yhdysvaltoihin?

”Oli itsestään selvää, että hänen on saatava ilmaista itseään ja ottaa tilaa taiteellaan ja musiikillaan. Tuntuu siltä, että olisimmepa olleet kuinka huolissamme tahansa, emme olisi voineet pysäyttää Jonatania.”

Äidin muotoilema tunne tiivistää kuvan, jonka elokuva Yung Leanista ja Sad Boys -ryhmästä piirtää.

Ystävyys ja taide menevät lopulta kaiken muun edelle.

Yung Lean: In My Head julkaistaan digitaalisissa vuokrauspalveluissa sekä elokuvan nettisivuilla inmyheadfilm.com 18. tammikuuta.