Pehmee-kollektiivin Caroline Suinnerin ja Meriam Trabelsin tavoitteena on nostaa kaikki marginalisoidut kehot, joita ei esimerkiksi mediassa juuri nää, keskiöön.­

Pehmee-kollektiivin Caroline Suinner ja Meriam Trabelsi kertovat, mistä kehopositiivisuus on lähtöisin ja miksi sitä ei voi ajaa alas argumenteilla lihavuuden terveysriskeistä. Moni tienaa lihomisen pelolla, Suinner ja Trabelsi muistuttavat.

Uusi vuosi, vanhat vouhotukset!

Vuoden alkuun kuuluvat lupaukset ”terveellisemmästä elämästä” ja hoikemmasta ulkomuodosta. Kuntokeskukset tehostavat mainontaansa vuoden kovimpana sesonkina, lehdet täyttyvät hyvinvointiuutisista ja tarinat onnistuneista elämänmuutoksista, eli laihduttamisesta, kiinnostavat lukijoita.

Tätä kaikkea Pehmee-kollektiivin Caroline Suinner ja Meriam Trabelsi kutsuvat ”tammikuun vöyhötykseksi”.

”Se ei perustu oikein mihinkään muuhun kuin liiketoimintaan sekä pelon ja normien ylläpitämiseen”, Suinner kertoo videopuhelun välityksellä.

Trabelsi on toisessa ruudussa, sylissään joulukuussa syntynyt vauva.

”Keskustelimme miehen kanssa, että on hassua, kuinka hänellekin on alkanut tulla punttisalimainoksia. Se on tämä tammikuu. Alkaa puskea kohdennettua mainontaa”, hän sanoo.

Suinner ja Trabelsi perustivat aktivismia ja taidetta yhdistävän Pehmee-kollektiivin vuonna 2018. Perustaminen lähti Radio Helsingin ja Ruskeat Tytöt Median kanssa tehdystä Pehmee-nimisestä podcastista, jossa Suinner ja Trabelsi purkivat kokemuksiaan lihavuuden ja ruskeuden risteymästä.

Ihmiset kärsivät enemmän lihavuuden stigmasta kuin lihavuudesta itsessään, Caroline Suinner sanoo.­

Erityisen raskasta Suinnerin ja Trabelsin mukaan on se, kuinka kaiken hyvinvointipuheen keskellä kehopositiivisuus ymmärretään toistuvasti väärin.

”Olisi kiva resetoida aivoja johonkin muuhun, eikä suojautua henkisesti tällaiselta ei-faktoihin perustuvalta vöyhötykseltä”, Suinner sanoo.

Ilta-Sanomissa julkaistiin hiljattain hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehden haastattelu, joka sai paljon julkisuutta.

Jutussa Aitolehti kertoo kehopositiivisuuden olleen ”alun perin hyvä juttu”, koska viesti oman kehon kunnioittamisesta ja rakastamisesta, oli se millainen tahansa, ”on tärkeä”. Aitolehden mukaan kehopositiivisuusviesti ”menee metsään”, jos sanotaan, että ”on ok olla lihava”, koska ”se ei ole ok”.

”Kyllähän fakta on se, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja”, Aitolehti perusteli.

Lihavuusaktivistit turhautuivat: kehopositiivisuudesta kerrotaan mediassa taas virheellistä tietoa ja lietsotaan läskifobiaa.

Siksi tässä jutussa käydään Suinnerin ja Trabelsin kanssa läpi, mistä kehopositiivisuus on lähtöisin, kenelle se on tarkoitettu ja mikä sen tarkoitus on. Ja ennen kaikkea, miksi sitä ei voi ajaa alas argumenteilla lihavuuden terveysriskeistä.

Toisin kuin voisi äkkiseltään luulla, kehopositiivisuus ei ole syntynyt 2010-luvulla Instagramissa vastustamaan somen luomia ulkonäköpaineita ja voimaannuttamaan ihmisiä.

Kehopositiivisuus on ihmisoikeusliike, joka lähti liikkeelle 1960-luvun lopun Yhdysvalloista, feminismin toisen aallon vauhdittamana ja mustien kansalaisoikeusliikkeen jälkimainingeissa.

Kehopositiivisuuden alullepanijat olivat mustia ja ruskeita naisia.

”Se lähti siitä, millaisia oikeuksia lihavilla kehoilla on. Työllistyminen oli hankalaa ja terveydenhoitopalvelut eivät olleet tasa-arvoisia”, Meriam Trabelsi sanoo.

Fatfobia eli lihavuuspelko, jota vastaan kehopositiivisuus kamppailee, perustuu rasistiseen ajatukseen, Suinner sanoo. Hän ottaa esimerkiksi painoindeksin eli BMI-mittarin, josta yritettiin tehdä yleismaailmallinen mittaamalla valkoisia miehiä.

”BMI:n rakentamisessa ei ole huomioitu ruskeita ihmisiä.”

Painoindeksin käyttämistä terveyden mittarina on kritisoitu etenkin viime vuosina. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan 75 miljoonaa aikuista on luokiteltu Yhdysvalloissa väärin perustein sairaiksi tai terveiksi, jos mittarina käytetään ainoastaan BMI:tä.

Ja samoin kuin rasismissa, jossa jokin rodullistettu ryhmä niputetaan ikään kuin yhdeksi ihmiseksi stereotypioiden mukaan, ajatellaan, että lihavat ihmiset ovat yhtenäinen ryhmä, jolla on samat tavoitteet, ongelmat ja ajatukset.

Kun 1960-luvulla ihannenaisen keho oli kuin malli Twiggyllä tai näyttelijä Edie Sedgwickillä, ihannoidaan nyt sellaista kehoa kuin Kim Kardashianilla.

”Halutaan isoa pyllyä ja todella kapeaa vyötäröä. Siinä on vahvoja rasistisia vivahteita”, Trabelsi sanoo.

Rasistisia siksi, kun miettii, millaisilla naisilla on tyypillisesti sellaisia kehoja: mustilla naisilla. Isosta pyllystä tuli hyväksytty ja trendikäs, kun valkoiset naiset alkoivat tavoittelemaan sitä, ja kunhan vyötärö pysyy kapeana.

”Mustia kehoja ei arvosteta samalla tavalla kuin vaaleampia kehoja”, Trabelsi sanoo.

Liikkeen alkuaikoina puhuttiin lähinnä Fat liberation -liikkeestä ja fat acceptancesta eli lihavuuteen kuuluvan yhteiskunnallisen syrjimisen kitkemisestä, toisin sanoen läski- tai lihavuusaktivismista.

Lihavien oikeuksia ajava liike jatkoi kasvamistaan. 1980-luvulla liike ulottautui Yhdysvalloista myös muualle maailmaan.

2010-luvulla tapahtui murros: Instagram perustettiin ja uusi sukupolvi alkoi puhua fat acceptancen sijaan kehopositiivisuudesta.

Tasa-arvoisia ihmisoikeuksia haluttiin intersektionaalisen feminismin hengessä kaikille marginalisoiduille kehoille, kuten vammaisille ja transihmisille.

Sosiaalinen media toi kehopositiivisuuden muidenkin kuin aktivistien tietoisuuteen. Olisi voinut kuvitella, että se on hyvä juttu.

Sana alkoi kuitenkin elää somessa omaa elämäänsä.

”Se otti tietyllä tapaa haltuun hoikan yhteiskunnan normit. Valkoiset naiset ottivat termin käyttöön ja lähtivät viemään sitä siihen self love -meininkiin”, Trabelsi sanoo.

Kehopositiivisuudesta tuli kaupallista ja trendikästä. Yhteiskunnallinen ihmisoikeusliike vaihtui yksilön pyrkimykseen rakastaa itseään paremmin. Hoikat tai niin sanotun ”normivartalon” omaavat naiset puristelivat kuvissa olemattomia vatsamakkaroitaan ja lisäsivät postaukseen #bodypositivity.

”Silloin viedään tilaa siltä, mihin kehopositiivisuus on tarkoitettu. Viedään tilaa niiltä, jotka sitä eniten tarvitsisivat”, Trabelsi sanoo.

Kehopositiivisuus koetaan Meriam Trebalsin mukaan uhkaavana, koska ”se sotii sitä vastaan, mitä meille on toitotettu siitä, että lihavana oleminen on jotain, mitä pitää viimeiseen asti karttaa”.­

Eli niiltä kehoilta, jotka kohtaavat yhteiskunnassa järjestelmällistä syrjintää, kuten vammaisilta, transihmisiltä ja lihavilta.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö hoikilla olisi ulkonäköpaineita, syömishäiriöitä tai vääristynyt kehonkuva.

Silloin kyse on kuitenkin itsensä hyväksymisestä, ei ihmisoikeuksien vaatimisesta. Normiin menevää vartaloa ei syrjitä. Se voi syödä suklaapatukan metrossa ilman vangitsevia katseita, se pääsee liikkumaan ilman esteitä, sen perään ei huudella halventavia nimityksiä, se ei ole esteenä työnsaamiselle, eivätkä lehtien otsikot käske sen muuttua.

On myös totta, että kehopositiivisuus on sanana hämäävä. ”Positiivisuudesta” tulee juurikin se mielikuva, että siinä tavoiteltaisiin yksilön onnea ja voimaantumista esimerkiksi self helpin avulla.

Kehopositiivisuuden lisäksi Pehmee-kollektiivi puhuu radikaalista itserakkaudesta. Se on ”läjä työkaluja siihen, että jaksaa elää tässä yhteiskunnassa”. Että kaikesta huolimatta ihmisellä on lupa olla olemassa ja tuntea itsensä hyväksytyksi.

Kehopositiivisuus perustuu siihen, että ihmisen ihmisarvo on sama, oli hänen kehonsa millainen tahansa.

Siksi kehopositiivisuudessa ei ole kyse terveydestä: oli ihminen terve tai sairas, on hänellä yhtäläinen oikeus olla olemassa.

Ylipaino ei ole myöskään itsessään sairaus, Suinner muistuttaa. Lihavilla ihmisillä ei ole mitään yhteistä sairautta.

”Ihmiset kärsivät lihavuuden stigmasta paljon enemmän kuin lihavuudesta”, Suinner sanoo.

”Terveysasiat eivät kuulu kenellekään muulle kuin yksilölle ja hänen mahdolliselle lääkärilleen.”

Eikä ihmisen terveydentilasta voida päätellä mitään pelkästään sen perusteella, onko hän lihava vai ei, Trabelsi muistuttaa.

Tämä voi kuulostaa radikaalilta. Onhan ihmiset opetettu tarkkailemaan painoaan ja vyötärön ympärysmittaa terveydellisten syiden takia jo vuosikymmenien ajan.

Lihavuustutkija Hannele Harjunen kirjoittaa Terveys, talous ja tehokkaat ruumiit -artikkelissaan, että lihavuudesta on pitkään puhuttu lähinnä terveyteen vaikuttavana tekijänä, mutta vasta 2000-luvulla siitä alettiin puhua ensisijaisesti maailmanlaajuisena terveyskysymyksenä ja ongelmana.

Lihavuus alettiin nähdä monella tapaa sosiaalista järjestystä, moraalia ja taloutta uhkaavana tekijänä, Harjunen kirjoittaa.

Yhteiskunnan halu kitkeä lihavuus pois näyttäytyy moraalisena paniikkina: lihavuus ja siihen liitetyt mielikuvat, kuten laiskuus ja kontrollin puute, sotii yhteiskunnan tehokkuuden ja tuottavuuden ihanteita vastaan.

Todellisuudessa lihavuus ei lisäksi ole vain terveyskysymys.

Lihavuus ja moraalinen paniikki -artikkelissa Harjunen toteaa, että ”terveelliselle ylipainolle ja lihavuudelle asetetut rajat, kuten painoindeksiluokitus ovat parhaimmillaankin keinotekoisia ja tulkinnanvaraisia”.

”Kun normaalin terveen ruumiin käsitetään tarkoittavan kapeasti vain hoikkaa ruumista, mikä tahansa muu ruumiin koko tai paino nähdään poikkeavuutena ja korjattavana vikana”, Harjunen kirjoittaa.

Koska lihavuus nähdään yhteiskunnassa ennen kaikkea itseaiheutettuna, pidetään sen arvostelua oikeutettuna.

Suinnerin mukaan on ymmärrettävää, että ihmiset ovat huolissaan toistensa terveydestä, koska ihmiset on opetettu siihen. Eri asia on se, onko siitä hyötyä.

”En koe, että mun elämä olisi koskaan muuttunut paremmaksi sen jälkeen, kun joku on kokenut että niillä on oikeus puuttua mun painoon."

Ja lopulta ihmiset huomioivat vain fyysisen muodon, Trabelsi muistuttaa. Jos hoikka ihminen syö pelkkää roskaruokaa eikä liiku, ei ihmisissä herää samanlaista tarvetta puuttua kuin jos kyseessä olisi lihava ihminen.

”Ongelma on siinä, että on lihava.”

Ihmiset tuntuvatkin ennemmin välittävän normin säilyttämisestä kuin terveydestä sinänsä. Tämän takia laihtumista saatetaan ihastella, vaikka sen syy olisi masennus, syömishäiriö tai suolistosairaus. Silloinkin tietysti vain normiin asti. Huoli herää usein vasta silloin, kun ihminen alkaa näyttää epämiellyttävän laihalta.

Omasta kokemuksestaan Suinner tietää, ettei hoikkuus tarkoita onnea.

”Mulla on ollut ruuan kanssa paljon enemmän ongelmia silloin, kun olin hoikka ihminen. Pyrkiminen ideaaliin oli paljon raskaampaa kuin mikä nykyhetken tilanne on”, hän sanoo.

Trabelsilla on samanlainen kokemus.

”Kun päästää irti siitä pyrkimyksestä, mahdottoman tavoittelusta, on oma hyvinvointi parantunut.”

Lihomisen pelko mahdollistaa myös monen ihmisen elinkeinon, Suinner ja Trabelsi muistuttavat. Se, että on olemassa omaan ulkomuotoonsa tyytymättömiä ihmisiä, on monen hyvinvointiyrittäjän ja personal trainerin toiminnan edellytys. Kehopositiivisuus uhkaa silloin liiketoimintaa.

”Me ylläpidämme systeemiä, joka puoltaa sitä, että lihava ihminen on vääränlainen. Kukaan ei saa olla tyytyväinen, ja lihavuudesta pitää pyrkiä aina pois”, Trabelsi sanoo.

Kehopositiivisuus kyseenalaistaa kapitalismin ytimessä olevan ajatuksen siitä, että ihmisen pitäisi koko ajan kehittää itseään kohti yhteiskunnan ihannetta, jossa ulkonäkö on sekä rahallista että sosiaalista valuuttaa. Ulkonäöllä saa töitä ja ystäviä.

Siksi kehopositiivisuus on ”helvetinmoista työtä”, Suinner sanoo.

”Hierarkioiden purkaminen vaatii aina sitä, että jonkun pitää luopua.”

Jos kaikki olisivat yhtäkkiä samalla viivalla, ei normiin menevillä ihmisillä olisi enää etulyöntiasemaa. Siksi voi olla epämiellyttävää ajatella, ettei timmistä ulkonäöstä, jonka eteen on mahdollisesti tehnyt paljon töitä, hyötyisi mitenkään.

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että tammikuussa alkavasta kapitalistisesta laihdutusrumbasta olisi yksilölle mitään hyötyä, Suinner sanoo. Laihdutusjuttujen lukeminen ei saa ihmisiä voimaan paremmin, tiukasta dieetistä on lähinnä vain haitata.

Rauhoittumista ei ole silti näkyvissä. Helsingin Sanomat uutisoi esimerkiksi hiljattain alakouluikäisistä lapsista, jotka kuvaavat Tiktokiin laihdutusvideoita ja kysyvät muilta, ovatko he läskejä.

Kaikesta huolimatta Suinner ja Trabelsi haluavat uskoa parempaan. Eihän aktivismissa olisi muuten järkeä.

”Kaikista muista isoista muutoksista, kuten feminismistä, rasismista ja satenkaariliikehdinnästä, tiedämme, että muutos on äärimmäisen hidasta. Työ ei lopu todennäköisesti missään vaiheessa meidän elinaikanamme”, Trabelsi sanoo.