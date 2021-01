Seksico Tacos

Pikatesti

Missä? Laivurinkatu 10, p. 040 051 6414, seksico.com.

Koska? Ti–to 11–15 ja 16–21, pe 11–15 ja 16–22, la 12–22 ja su 12–18.

Paljonko? Perustaco 5,50 e ja neljä tacoa 18,90 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Seksico on monille tuttu chilikastikkeiden valmistajana sekä Senaatintorin viime kesän terassikeitaalta, jossa yritys piti tacokojua yhdessä liuskapizzoistaan tunnetun Skifferin kanssa.

Seksicon tacoannos oli Senaatintorin myydyin. Ei siis yllättänyt, että yritys avasi kivijalkaravintolan Viiskulmaan marraskuun puolivälissä.

Keväämmällä Seksico on laajenemassa myös Espooseen.

Tie on johtanut taas Skifferin yhteyteen, vaikka Seksico on itsenäinen ja erillinen yritys. Tacoravintola toimii kabinetissa, joka on erotettu Skifferistä seinän avulla.

Sisään astuessa alkaa heti kutkuttaa, sillä ravintola näyttää mahtavan hauskalta.

Seinillä komeilee retrojulisteita turkulaisista ysärikonserteista, punavuorelaisista kulttitoimijoista (King's Sex, We Got Beef) sekä tunnetuista urheilijoista (Matti Nykänen, Andre Agassi).

Listaa silmäillessä joutuu aluksi hieman pureskelemaan hintoja. Tacot voi mieltää katuruuaksi, mutta pieneen maissitortillaan koottu lähes suupalamainen taco maksaa Seksicossa viisi ja puoli euroa. Neljän tacon kokoelman saa vajaalla parilla kympillä.

Tacojen kanssa maistuu tietysti olut. Kakolan panimon ravintolalle tekemässä gosessa on hienostunutta säväystä, mutta reilu yhdeksän euroa pullosta olutta on paljon.

Ruoka on kuitenkin taivaallista, samoin ravintolan visuaalinen ilme ja vetävä musiikkilinja.

Alkupalana guacamolen kanssa tarjoiltu pieni cevicheannos on pätevä, vaikka riemuvoitto jääkin vielä lunastamatta. Soijakastikkeessa suolattujen ja limetissä marinoitujen kirjolohikuutioiden sijaan jokin toinen kala olisi ollut kiinnostavampi.

Birria-tacoa dippaillaan syvänmakuiseen liemeen.­

Sitten lähtee. Naudanrintaa, juustoa ja reilusti korianteria sisältävä rapea taco dipataan pienessä kupissa tulevaan syvänmakuisen birria-lihaliemeen. Häkellyttävän erinomaista!

Toinen paahdettu erikoistaco yhdistää lumoavasti tryffelillä maustettua kurpitsaa ja vuohenjuustoa. Nättiä!

Papumuhennosta, pikkupaprikaa, korianteria, cheddaria, limettiä ja talon kastikkeita hyödyntävä taco maistuu juuri niin viekoittelevalta kuin auki kirjoitettuna kuulostaa. Härkäpapuhummusta ja itämaisittain maustettua perunaa sisältävä annos jatkaa artesaanilinjaa.

Kekseliäiden, jopa ällistyttävien pikkuannosten jälkeen possua ja kanaa sisältävät tacot maistuvat jopa turhan tavanomaisilta.

Jälkiruuaksi tilaan tequilaa, verigreippi- ja limettimehua, agavesiirappia ja soodaa sisältävän paloma-drinkin, jota saa janoisemmalle seurueelle myös edullisessa kannukoossa.

Testasin Nyt-liitteeseen syksyn alussa useita Kallion uusia tacoravintoloita, joihin verrattuna Seksico voisi olla suosikkipaikkani. Täällä mennään omalla kunnianhimoisella linjalla eikä lähdetä mukaan siihen kaikkein ilmeisimpään Meksiko-apinointiin.

Seksicon tacot ovat upeita taidonnäytteitä, jotka vieläpä tarjoillaan hauskasti Arabian retroastioista.

Pari euroa pois hinnoista kautta linjan, ja voisin ryhtyä kanta-asiakkaaksi.