Yhdysvaltain The Office -sarjaa tehtiin 9. tuotantokautta ja 201 jaksoa. Sen päänäyttelijöitä ovat muun muassa John Krasinski (oik. edessä), Jenna Fischer, Steve Carell ja Rainn Wilson.­

Amerikkalaisen The Officen eli Konttori-komediasarjan hahmot pohtivat, miten käy paperibisnekselle maailmassa, jossa internetin merkitys kasvaa. Ei kovin hyvin – mutta The Officea internet rakastaa yhä.

”Olisinko mieluummin pelätty vai rakastettu? Helppoa. Molemmat.”

”Haluan ihmisten pelkäävän sitä, miten paljon he rakastavat minua”, Dunder Mifflin -yhtiön aluejohtaja Michael Scott (Steve Carell) toteaa yhdessä The Officen ikimuistoisimmista sitaateista.

Hän on juuri voittanut alaisensa Dwight Schruten (Rainn Wilson) paikallisessa dojossa käydyssä kaksintaistelussa. Michael on käyttänyt iskunaan muun muassa ”konekirjoituskidutusta”.

HS uutisoi viime viikolla, että The Officen (Konttori) amerikkalaisversio oli ylivoimaisesti Netflixin vuoden katsotuin sarja Yhdysvalloissa viime vuonna. Tutkimuslaitos Nielsenin tuoreen tilaston mukaan sarjaa suoratoistettiin Yhdysvaltojen Netflixissä viime vuoden aikana yli 57 miljardin minuutin edestä.

Televisioyhtiö NBC:n tuottamasta The Office (2005–2013) -komediasarjasta on tullut suositumpi kuin alkuperäisestä brittiversiosta. Se on löytänyt jälleen uuden yleisön tämän päivän parikymppisistä nuorista. Kun lukuisat ihmiset siirtyivät koronapandemian vuoksi etätöihin, sen suosio kasvoi entisestään. Tammikuussa 2021 sarja poistui Yhdysvaltojen Netflixistä, mutta saapui Suomen Netflixiin.

The Office on kuvaa paperitarvikkeita myyvän Dunder Mifflin -yhtiön toimiston arkea Scrantonissa, Pennsylvaniassa. Sarja on mokumentti eli kuvitteellinen dokumenttiohjelma. Se on kuvattu yhden kameran tekniikalla ja ilman studioyleisöä tai nauruääniä, ja hahmot istuvat usein ”haastatteluissa” tai katsovat suoraan kameraan.

Toimistoa johtaa Steve Carellin näyttelemä Michael Scott, joka on amerikkalainen versio alkuperäisen The Officen pomosta David Brentistä (Ricky Gervais), jonka tarkoitus oli olla kamala esimies – ja ihminen.

Steve Carell, joka näyttelee Michael Scottia, poistuu sarjasta seitsemännen tuotantokauden lopussa.­

Toimistoarki on täynnä vaivaannuttavia hetkiä, kun Michael Scott yrittää olla yhtä aikaa työntekijöidensä työnantaja, paras ystävä ja hauskuuttaja, mutta onnistuu vain tekemään kaikille epämukavan olon.

Kulttimaineeseen noussut sarja onkin yhä parhaita fiktiivisiä kuvauksia avokonttoriarjesta, joka on täynnä toisteisia työpäiviä, kummallista tilannekomiikkaa ja ihmisiä, jotka odottavat, että kello lyö neljä.

Katsoja vääntelehtii penkillään kiusaantuneena, kun ensimmäisen kauden toisessa jaksossa Diversity Day toimistolle kutsutaan Michaelin käytöksen takia konsultti, joka puhuu yhdenvertaisuudesta ja rasismista. Michael päättää kuitenkin pitää koulutuspäivän itse ja määrää alaiset esittämään eri etnisiä ryhmiä tai muita vähemmistöjä.

Tekisi mieli katsoa muualle, mutta katse on lukittunut ruutuun.

Silti ensin näytti, että yhdysvaltalainen The Office jäisi yhden tuotantokauden mittaiseksi.

Ensimmäinen, vain kuuden jakson mittainen kausi otti alkuperäisestä brittiversiosta enemmän mallia kuin myöhemmät kaudet. Pilottijakson käsikirjoittivat brittisarjan luojat Stephen Merchant ja Ricky Gervais.

Ensimmäisen tuotantokauden Michael Scott tuntuu sietämättömältä hahmolta. Brittiversiosta kopioitu myötähäpeää herättävä ja paikoittain synkkä huumori ei uponnut amerikkalaisyleisöön. Näin ollen sarjaa näytti odottavan varma lopettaminen vain yhden tuotantokauden jälkeen.

Pilottijaksoa lukuun ottamatta yhdysvaltalaisversion alkuperäiset käsikirjoittajat olivat Michael Schur, Greg Daniels sekä sarjassa myös näytelleet B. J. Novak (harjoittelija Ryan Howard), Mindy Kaling (asiakaspalvelun Kelly Kapoor) ja Paul Lieberstein (hr-osaston Toby Flenderson).

”Teimme kuusi jaksoa eikä kukaan pitänyt niistä. 99 kertaa sadasta tai jopa 999 kertaa tuhannesta tällainen sarja yleensä peruttaisiin”, käsikirjoittaja Michael Schur kommentoi myöhemmin Vox-sivuston haastattelussa sarjan alkuvaiheita.

Tapahtui kaksi ihmettä.

Ensin NBC-televisioyhtiön kanavajohtaja Kevin Reilly näki sarjassa potentiaalia ensimmäisen kauden huonosta vastaanotosta huolimatta ja aneli televisioyhtiötä antamaan sille toisen mahdollisuuden.

Toinen ihme oli, että yhtäkkiä Steve Carellista tuli elokuvatähti. Pian The Officen ensimmäisen kauden jälkeen elokuvateatterihin ilmestyi Carellin tähdittämä komedia 40 v. ja neitsyt (2005). Carellin roolisuoritus hauskana ja aitona Andynä, jolle ystävät yrittävät löytää petiseuraa, teki elokuvasta menestyksen ja nosti samalla Carellin maailmankartalle.

Yhtäkkiä The Officen suhteellisen tuntemattoman näyttelijäkaartin joukosta löytyi Hollywood-tähti, mikä tiesi hyvää sarjan tulevaisuudelle. Yhdessä Carellin äkillinen menestys ja kanavajohtaja Kevin Reillyn vakuuttelut saivat televisioyhtiön myöntymään toisen tuotantokauden kuvaamiselle.

Toisella tuotantokaudella asiat päätettiin tehdä eri tavalla.

Suurin muutos koski Steve Carellin näyttelemää Michael Scottia. Käsikirjoittajat päättivät lisätä hänen hahmoon 40 v. ja neitsyt -elokuvan Andya, eli hieman inhimillisyyttä, lämpöä ja hölmöyttä.

Toisella kaudella Michael Scott on edelleen rasistinen ja seksistinen möläyttelijä, joka ei ole pätevä hoitamaan aluejohtajan tehtäviään. Michael ei kuitenkaan ole pahantahtoinen vaan vaikuttaa enemmän kykenemättömältä ymmärtämään omaa tahdittomuuttaan.

Toisin sanoen 2. tuotantokaudella nähtävä Michael Scott on edelleen raivostuttava esimies, mutta katsoja kokee häntä kohtaan myötätuntoa, sillä eniten maailmassa Michael pelkää, ettei hänestä pidetä.

Toinen käsikirjoittajien uudistus oli antaa jokaiselle jaksolle toiveikas lopetus. Jim Halpert (John Krasinski) menettää vuoden isoimman asiakkaan, mutta toteaa jakson lopussa: ”Tämä oli hyvä päivä”, kun Pam Beesly (Jenna Fischer) nojautuu hänen olkapäätään vasten palaverissa. Ja näin katsoja voi siirtyä seuraavan jaksoon hyvillä mielin.

Uusi yritys ei mennyt hukkaan: The Office löysi yleisönsä. Sarja jatkui vielä seitsemän tuotantokauden ajan. Yhteensä sitä tehtiin yhdeksän kautta ja 201 jaksoa.

Yhdeksän tuotantokauden aikana The Office keräsi 42 Emmy-ehdokkuutta, joista voitti viisi. Sarja voitti myös kahdesti peräkkäin parhaan komediasarjan Screen Actors Guild -palkinnon ja Carell sai roolistaan Golden Globe -palkinnon.

The Office on täysin kaapelitelevisioon tehty ohjelma, jonka kohtaukset jakautuvat sujuvasti mainostaukojen välille. Silti se löysi 2010-luvulla – jo ennen päättymistään – uuden yleisön suoratoistopalveluista.

Sieltä sarjan ovat löytäneet myös z-sukupolven katsojat eli 1990-luvun lopussa tai 2000-vuosikymmenen alussa syntyneet nuoret, joista useat eivät luultavasti ole vielä ehtineet työskennellä päivääkään toimistoissa.

Suosio on tuonut vuosia internetissä kiertäneet The Office -meemit myös osaksi Tiktokia. Esimerkiksi #theoffice-tagilla Tiktokista löytyy satoja videoita, joissa käyttäjät muun muassa näyttelevät lempikohtauksiaan, jakavat näyttelijöiden haastatteluita tai tekevät muita viittauksia sarjaan. #theoffice-videoita on katsottu Tiktokissa yli kolme miljardia kertaa.

The Office (Konttori) oli suoratoistopalveluiden katsotuin sarja viime vuonna Yhdysvalloissa.­

Myös useat nuoret tähdet ovat kertoneet rakkaudestaan sarjaa kohtaan. Näyttelijä ja vannoutunut The Office -fani Timothée Chalamet, 25, kertoi haastattelussa, että jännitti Steve Carrellin kanssa työskentelyä. Laulaja Billie Eilish, 19, on soittanut sarjan tunnussäveltä keikoillaan ja hänen kappaleessaan My Strange Addiction kuullaan 7. kaudelta tuttu ääniraita.

”Kun herään, laitan The Officen päälle. Jos teen burriton, laitan The Officen päälle”, yli 12 kertaa sarjan läpi katsonut Eilish kertoo Elle-lehden haastattelussa.

Tilannekomedian suosio z-sukupolven keskuudessa voikin johtua juuri sen helppoudesta. Sarja toimii hyvänä ”taustameluna”. Toisin sanoen noin 22 minuutin mittaisiin jaksoihin voi keskittyä samalla, kun laittaa ruokaa, siivoaa tai hengailee kavereiden kanssa. The Office, kuten useimmat sitcomit, ovat hauskoja, lyhyitä ja lohdullisia. Niiden avulla on helppo irtautua stressaavasta päivästä.

Toinen syy The Officen kestävälle suosiolle on sen yllättävän realistinen kuvaus työelämästä.

Paperibisneksen ajat ovat epävarmat maailmassa, jossa internetin merkitys kasvaa, minkä vuoksi kuvitteellisen Dunder Mifflin -yhtiön yllä leijuu jatkuvasti huhuja irtisanomisista ja toimistojen lakkauttamisesta.

Samaan tapaan nykypäivän katsoja voi esimerkiksi pohtia, tuleeko tekoäly viemään työpaikat tulevaisuudessa tai muuttuvatko pätkäduunit koskaan vakituiseksi työsopimukseksi. The Office tarjoaa työelämän epävarmuuksille samaistumispintaa.

Michael Scott edustaa katsojien kamalia esimiehiä, Dwight Schrute vallanhimoisia pyrkyreitä ja Jim Halpert työtään vihaavia, mutta paikoilleen jämähtäneitä toimistotyöntekijöitä.

Loppujen lopuksi se kuvaa (pääasiassa) tavallisia ihmisiä, joilla on tavallisia erimielisyyksiä ja tavallisia työpäiviä, joiden jälkeen mennään kotiin, kunnes palataan takaisin seuraavana aamuna.

Medium-sivusto uutisoi viime heinäkuussa, että Yhdysvalloissa pandemian alettua koteihinsa teljetty kansa katseli The Officea enemmän kuin koskaan. Aiemmin yhdeksän kauden katsomiseen kului keskimäärin 54 päivää, mutta koronaviruksen alettua määrä tippui 18 päivään.

Se kertoo luultavasti jotain enemmän katsojista kuin tv-sarjasta.

Konttorissa tuijotellaan samoja naamoja vuodesta toiseen, notkutaan kahviautomaalilla ja pidetään palavereita, jotka olisi voinut hoitaa yhdellä sähköpostilla.

Kuulostaa hieman tylsältä, mutta koronaviruksen aiheuttamien etätöiden jälkeen myös aika ihanalta.