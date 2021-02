Pyynikin Taproom

Pikatesti

Missä? Eteläesplanadi 14, p. 010 384 4849, pyynikinbrewhouse.fi/pyynikin-taproom.

Koska? Ti–pe 15–22.30 ja la 13–22.30.

Paljonko? Oluet 7,20–9,20 e.

Esteetön? Yksi porras.

Nouto tai kuljetus? Ei.

Royal-ravintolat, nyttemmin ravintolaryhmä Noho, tunnetaan kiinnostuksestaan erittäin hyviin ravintolasijainteihin. Voisi jopa kärjistetysti sanoa, että yleisesti ottaen Noho hallinnoi maan parhaita ravintolatiloja.

Niistä yksi sijaitsee Eteläesplanadi 14:ssä, Ahlströmin talon katutasossa. Talon ylintä kerrosta hallitsee ravintola Savoy.

Katutasossa toimi pitkään charmiton ja harmiton italialaisravintola Presto, joka ei ikinä oikein vetänyt. Kun koronaviruspandemia pakotti ravintolat viime vuonna kiinni, käytti Noho tilaisuuden hyväkseen ja uusi tilan konseptin – italialaisen tilalle tuli tamperelainen, viini ja pasta vaihtuivat Pyynikin käsityöoluisiin.

Syitä laajentaa Pyynikin olutravintolatoimintaa Tampereelta Helsinkiin oli luultavasti useita. Ehkä uskottiin, että pubi vetäisi tässä osoitteessa ruokaravintolaa paremmin.

Lisäksi Pyynikki on nauttinut uutta arvostusta bisnespiireissä, kun se pääsi viime vuonna ainoana panimoalan yrityksenä Financial Timesin FT-1000-listalle, johon kerätään vuosittain eurooppalaisia kasvuyrityksiä.

Alkuiltapäivästä tammikuisena perjantaina kasvu on jossain muualla kuin Pyynikin Taproomin liikevaihdossa. Baaria pyörittää yksi työntekijä, asiakkaita on muutama enemmän.

Juomat saa jonottamatta, mutta ruokaa ei tänään ole tarjolla lainkaan, jos ei lasketa baarin vitriinissä pötköttäviä salameja ja muita tapasherkkuja, jotka näyttävät hyvin samanlaisilta kuin Prestossa.

Oluen seuraksi saa leikkeleitä.­

Tarkemmin kun tilaan tehtyä remonttia tutkailee, niin melko paljon vanhasta Prestosta on vielä läsnä. Tosin yläkerta, jossa Presto koukkasi Savoy-teatterin lämpiöbaarin puolelle, on nyt erotettu seinällä. Sen toisella puolella on lounasravintola Pihka, joka toimittaa Taproomin puolelle erilaiset baariannokset, toastit sun muut, jotka sitten lämmitetään paikan päällä grillissä. Ruokapuolen kerrotaan olevan vielä hieman työn alla.

Tilaa hallitsevat tummat pinnat, jotka eivät ole patinan kaunistamia. Sisustukseltaan Pyynikin Taproom on pintaremontilla toteutettu siisti perusbaari, täydellinen vastakohta naapurilleen ravintola Savoylle.

Voisi pitää jopa jonkinlaisena korona-ajan ilmentymänä, että näin arvokkaaseen miljööseen rakennetaan näin huokealla jotain uutta.

Valikoimaltaan tämä ei sitten olekaan ihan perusbaari, koska sen pariinkymmeneen hanaan mahtuvat kaikki Pyynikin perustuotteet ja joukko erikoisuuksia, kun niitä tarjolle tulee.

Baarimikko vahvistaa, että parhaimmillaan hanasta saa edellispäivänä Tampereen panimolla tankitettua olutta. Se on tämän baarin vetovoima. Täällä mennään tuore hanaolut edellä. Ja Pyynikin oluet ovat hyviä, osittain ehkä hiukan yllätyksettömiä, mutta tasalaatuisia ja tyylitajuisesti tehtyjä.

Erikoistuotteista löytyy ilahduttavia herkkuja kuten One Night in Phu Quoc, joka on matalasti hiilihapotettu belgialaistyyppinen vahva ale, jonka kerrotaan olevan maustettu ”hyppysellisellä vietnamilaista mustaa pippuria”. Pippuria en osaa siitä paikallistaa, mutta olut on maukkaan mausteinen ja lajityypin hiiva-aromit on pidetty minimissä, mikä on varmasti järkevä kaupallinen linjaus.

Suosikkioluista Papan vanilla stout on vahvuudeltaan stoutiksi maltillinen, 6,8 %, mutta sen suutuntuma on paksu ja siinä on vahvaa, makeahkoa vaniljaisuutta ilman pastry stoutien jälkiruokamaisuutta. Ei tämä suotta ole yksi Pyynikin klassikoista.

Istumme ikkunan vieressä nahkasohvilla ja maistelemme oluita, arvuuttelemme Tampereen Pyynikin Brewhousesta lainatun juurevan soittolistan esittäjiä ja katselemme ohikulkijoita lumisella Espalla.

Tunnelma on varsin miellyttävä, ehkäpä jopa vähän ”tamperelainen”, huolimatta hienosta sijainnista Helsingissä.

Siinä rentoutuessa tajuaa, miksi Pyynikin Taproomilla on sittenkin parempi mahdollisuus onnistua kuin Prestolla.