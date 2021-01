Disney-tähti julkaisi tammikuussa debyyttisinkkunsa, josta kasvoi listahitti.

Kalifornialaisen Olivia Rodrigon, 17, elämä muuttui muutamassa viikossa. Laulaja–näyttelijä julkaisi 8. tammikuuta debyyttisinglensä Drivers License, joka nousi nopeasti kansainväliseksi listahitiksi.

Kappale nousi viikossa Billboard Hot 100 -listan ykköseksi ja rikkoi monien musiikin suoratoistopalveluiden, kuten Spotifyn ja Amazon Musicin, ennätyksiä.

”Tämä on ollut elämäni hulluin viikko”, 17-vuotias artisti kertoo The New York Timesin haastattelussa.

”Koko elämäni muuttui hetkessä”, hän jatkaa.

Drivers License esimerkiksi rikkoi tammikuun 11. päivänä Spotifyn ennätyksen eniten vuorokauden aikana suoratoistetusta kappaleesta, joka ei ole esimerkiksi joululaulu (eng. non-holiday song), kun kappaletta kuunneltiin yli 15,7 miljoonaa kertaa. Seuraavana päivänä se rikkoi oman ennätyksensä yli 17 miljoonalla kuuntelukerralla.

Kappale on kohonnut myös Suomen Spotifyn top-listan kuunnelluimmaksi kappaleeksi ja myös suomalaiset radiokanavat ovat ottaneet sen soittolistoilleen.

Hittikappaleestaan huolimatta Olivia Rodrigo on suurelle yleisölle tuntematon artisti.

Sosiaalisessa mediassa moni onkin pohtinut, kuinka tuntematon artisti on kappaleellaan onnistunut päihittämään tunnettujen artistien, kuten Taylor Swiftin, Justin Bieberin ja The Weeknd:n, listahitit.

Rodrigo on aiemmin tunnettu rooleistaan Disney Channel -kanavan sarjasta Bizaardvark (2016–2019) sekä Disney+ -palvelussa julkaisusta draamasarjasta High School Musical: The Musical: The Series (2019-), jossa hän näyttelee Nini Salazar-Robertsia. Draamasarja seuraa lukioikäisiä teatterinuoria, jotka osallistuvat High School Musical -elokuvista tehdyn musikaalin valmistukseen.

Hirviömäisen nimen saaneen sarjan ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin marraskuussa 2019. Vain Disney+ -palvelussa saatavilla ollut sarja jäi Suomessa vähemmälle huomiolle, sillä suoratoistopalvelu saapui Suomeen vasta syyskuussa 2020.

Yhdysvalloissa sarja on saanut enimmäkseen myönteisiä arvioita ja se voitti viime vuonna parhaan lasten- ja nuortensarjan GLAAD-mediapalkinnon. USA Today:n arviossa sarjan todettiin olevan rakkauskirje lukioiden teatterituotannoille. Insiderin arvion mukaan tosin sarjasta puuttui samanalaista energiaa kuin alkuperäisistä High School Musical -elokuvista.

Disney on tiedottanut, että High School Musical: The Musical: The Series palaa toisen tuotantokauden jaksoin, mutta koronavirus on siirtänyt sarjan kuvauksia.

Listahitiksi noussut Drivers License on erosta, sydänsuruista ja ajokortista kertovat pop-balladi.

Sen kertoja laulaa, että sai viime viikolla ajokortin ja voisi vihdoin ajaa poikaystävänsä talolle, mutta he eivät ole enää yhdessä. Joten laulaja ajelee vain lähiöissä ja itkee, koska ikävöi eksäänsä.

”I got my driver's license last week

Just like we always talked about

(...)

But today I drove through the suburbs

Crying 'cause you weren't around”

Kappale tuntuu puhuttelevan monia. Esimerkiksi The New York Timesin kriitikko Jon Caramanica kirjoitti, että laulu on kaikilla tavoin moderni ja menestyvä popkappale, jossa yhdistyy synkkä melodraama, pehmeä lauluääni ja terävät mielikuvat.

Yhdysvalloissa ajokortin saaminen edustaa usein nuorille uudenlaista vapautta ja itsenäisyyttä. Kappaleessa aikuistumista edustavaan ajokorttiin yhdistyvät ensimmäiset sydänsurut. Rodrigo kertoo Voguen haastattelussa, että kirjoitti laulun puoli vuotta sitten yhdessä tuottaja Dan Nigron kanssa.

Ja kyllä: kappale on kirjoitettu samana vuonna, kun artisti sai ajokorttinsa.

Rodrigo allekirjoitti viime vuonna levytyssopimuksen Interscope Recordsin ja Geffen Recordsin kanssa. Vaikka Drivers License on Rodrigon debyyttisingle, kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun häneltä julkaistaan musiikkia.

Viime vuonna hänen kirjoittamastaan ja esittämästään All I Want -kappaleesta tuli High School Musical: The Musical: The Series -sarjan suosituin.

Useat julkisuuden henkilöt ovat osoittaneet somessa rakkauttaan Rodrigon uudelle kappaleelle. Esimerkiksi Taylor Swift onnitteli Rodrigoa Instagramissa, kun kappale nousi listojen kärkeen. Tiktok-tähti Charli D'Amelio on julkaissut kappaleesta tanssivideon.

Kappale on saanut lisää nostetta myös sen ympärillä liikkuvista juoruista.

Fanit ovat spekuloineet kappaleen kertovan Rodrigon High School Musical -sarjan vastanäyttelijästä Joshua Bassettista. Parin on spekuloitu seurustelleen viime vuonna. Oletetun eron jälkeen Basset on nähty yhdessä toisen Disney-tähden ja laulaja Sabrina Carpenterin kanssa.

Drivers License -kappaleessa Rodrigo laulaa ”blondista tytöstä”, jonka fanit ovat spekuloineet olevan Carpenter. Tähdet eivät ole vahvistaneet spekulaatioita, mutta Tiktokista levinneet juorut ovat joka tapauksessa antaneet kolmikolle runsaasti näkyvyyttä.

Myös Basset ja Carpenter ovat julkaisseet alkuvuodesta uutta musiikkia.