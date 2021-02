Toimintaroolipelin kehittäjät pyytävät, että pelaajat lopettavat virtuaaliseksin harrastamisen internetin lempi-ihmisen, Keanu Reevesin, kanssa.

Näyttelijä Keanu Reeves on mallinnettu peliin yhdeksi päähahmoksi nimeltä Johnny Silverhand.­

Toimintaroolipeli Cyberpunk 2077:n kehittäjät ovat poistaneet pelimodin, joka salli pelaajia harrastamaan virtuaalista seksiä näyttelijä Keanu Reevesin kanssa. Aiheesta uutisoivat aiemmin The A.V. Club -verkkosivusto ja The Verge.

Pelimodit ovat käyttäjien peliin luomia ominaisuuksia, joilla mahdollistetaan asioita, jotka eivät olisi peruspelin puitteissa mahdollisia. Näillä pelaajat pystyvät esimerkiksi luomaan peleihin omia tarinoita – tai ilmeisesti harrastamaan seksiä lempihahmonsa kanssa.

Pelimodien luominen on yleistä, ja Cyberpunk 2077 jopa julkaisi omat ohjeet modien tekemiseen, jotta se kävisi pelaajilta helposti.

Muun muassa Matrix- ja John Wick -elokuvista tuttu Reeves on mallinnettu peliin yhdeksi päähahmoksi nimeltä Johnny Silverhand. The Verge -sivuston mukaan Reevesin hahmolla on pelissä seksikohtausia, mutta ne ovat kuitenkin kuvattu hahmon eli pelaajan näkökulmasta.

Sittemmin poistetulla mallinvaihto -pelimodilla Reevesin hahmon kasvot ja vaatteet oli vaihdettu pelin toiselle hahmolle niin, että pelaajat pystyvät ikään kuin harrastamaan Johnny Silverhandin kanssa seksiä.

Tunnetun ja varsin rakastetun näyttelijän muuttaminen virtuaaliseksi petikaveriksi oli kuitenkin pelintekijöille liikaa. Cyberpunk -tekijät poistivat modin ja muistuttivat, etteivät käyttäjien luomat sisällöt tai erityisesti pelimodit saa olla muille harmillisia.

Varsinkin oikeista ihmisistä mallinnetuille hahmoille tehtävissä muutoksissa tai mallinvaihdoissa tulee pelaajilla olla kaikkien osapuolien lupa, tiedotteessa kirjoitetaan.

”Peliä varten luotujen hahmojen osalta annamme sinulle [käyttäjälle] laajat oikeudet muokata peliä haluamallasi tavalla ja pitää hauskaa. Todellisiin ihmisiin perustuvia hahmoja ei saa käyttää tilanteissa, jotka voidaan kokea loukkaaviksi. Ellei sinulla ole juuri kyseisten ihmisten lupaa.”

Toisin sanoen: pelintekijöillä ei ole lupaa antaa pelaajien harrastaa virtuaaliseksiä Reevesin hahmon kanssa eivätkä he halua suututtaa häntä. Sen sijaan peliä varten luoduille hahmoille, jotka eivät perustu oikeisiin ihmisiin, pelaajat voivat tehdä mitä haluavat.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun joulukuussa julkaistu toimintaroolipeli nousee otsikoihin kyseenalaisessa valossa.

Cyberpunk 2077 julkaistiin 10. joulukuuta Playstation 4- ja Xbox One-konsoleille, Google Stadia -palveluun sekä PC:lle Windowsille. Se oli ehdottomasti vuoden 2020 suurimpia ja odotetuimpia pelijulkaisuja.

Pelin julkaisu kuitenkin epäonnistui pahasti. Cyberpunk 2077 oli ilmestyessään erittäin buginen, etenkin konsoliversiot olivat surkeassa kunnossa ja käytännössä keskeneräisiä.

Heti julkaisupäivästä lähtien netti on täyttynyt käyttäjäkokemuksista, joissa on kerrottu ongelmista. Sony ilmoitti vetävänsä Cyberpunk 2077 -pelin toistaiseksi pois myynnistä Playstation Store -kaupastaan ja hyvittävänsä rahat takaisin pelin jo ostaneille käyttäjille.

Näyttelijä Keanu Reeves, 56, on ollut jo pitkään eräänlainen ”internetin suosikki”.

Hänet tunnetaan toimintarooleistaan esimerkiksi elokuvissa Matrix ja Speed sekä 2010-luvulla tehdyissä John Wick -elokuvissa. Ennen kaikkea häntä kuitenkin ylistetään elämänasenteensa vuoksi, sillä kymmeniä vuosia Hollywoodin parrasvaloissa ollut tähti vaikuttaa nöyrältä ja ystävälliseltä.

Keanu Reeves ääninäytteli vuonna 2019 ensi-iltansa saaneessa Toy Story 4 -animaatioelokuvassa.­

Nyt.fi:ssä on kirjoitettu aiemmin 15. kesäkuuta vietettävästä Cheer Up Keanu -päivästä, jolloin internet panee kaikkensa peliin piristäkseen Reevesiä. Idea päivälle syntyi Sad Keanu -meemistä. Paparazzin vuonna 2010 nappaamassa kuvassa Reeves syö voileipää New Yorkissa puistonpenkillä apean näköisenä.

Samalla somessa syntyi myös trendi, jossa ihmiset jakavat omia ”tosielämän Keanu-tarinoita” eli kertovat omista kohtaamisistaan Matrix-tähden kanssa. Tarinoissa Reeves esimerkiksi palaa antamaan nimmarinsa ujolle 16-vuotiaalle pojalle, joka ei uskaltanut pyytää sitä itse sekä järjestää hätälaskun tehneen lentokoneen matkustajille kuljetuksen toiselle lentokentälle.

Keanu Reeves tuntuu vain olevan liian hyvä tälle maailmalle, todetaan The New Yorker -lehden vuonna 2019 julkaistussa artikkelissa.

Niinpä Cyberpunk 2077 -pelin kehittäjien viesti tuntuukin olevan: jättäkää Keanu rauhaan.