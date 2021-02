Komediainfluensseriksi itseään kutsuva Eve Kulmala, 22, tunnetaan stand up -lavojen sijaan Instagramista.­

Eve Kulmala tekee Instagramiin sketsivideoita, joissa kritisoi yhteiskunnallisia aiheita huumorin keinoin. Hän toivoo, että komiikassa tiedostettaisiin valtarakenteet.

Kameran edessä hän pukeutuu suosikkiasuunsa. Bändipaitaan ja jakkutakkiin. Näyttää uskottavalta, toisin olisi kukkamekossa. Meikkiäkin hän laittaa, hillitysti.

Hän sanoo liikaa meikkaavia tyttöjä pinnallisiksi bimboiksi. Pari kommenttia sosiaalisessa mediassa naisille, jotka ”puhuvat liian kimeällä äänellä ja ovat tyrkkyjä horoja”. Sen ääneen sanominen hymyilyttää.

Lopuksi töihin kertomaan, että nainen voi olla yhtä kuin mies kunhan tekee tarpeeksi töitä. Palkankorotus on asenteesta kiinni!

”Moikku!” hän sanoo.

Instagramissa julkaistun videon aihe on naisviha. Sen on tehnyt Eve Kulmala, 22.

Hän on kirjoittanut itsestään tililleen esittelyn: Komediainfluensseri, somehumoristi, sataprosenttisesti setävapaa vitsiasiantuntija.

Kulmala on koomikko.

Toisin kuin useat koomikot, Kulmala ei ole noussut suuremman yleisön tietoon stand up -lavoilta. Hänet tunnetaan paremmin sosiaalisesta mediasta, tarkemmin Instagramista.

Sinne hän tekee sketsivideoita. Kritisoi asioita huumorin keinoin. Kuten teekkarikulttuuria, läskivihaa, perussuomalaisten maalittamispuheita, rokotekriittisyyttä.

Muita aiheita: sukupuolten palkkaero, seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta.

Hän on tehnyt videoita Instagramiin noin vuoden. Seuraajamäärä on kasvanut tasaisesti, etenkin viime kuukausina.

Lukema nyt: yli kymmenen tuhatta. Suurin osa naisia, eniten 24–35-vuotiaita.

Kulmalan tulevaisuuden suunnitelma on selvä. Enemmän digi- kuin lavakomiikkaa.

Vielä keväällä 2018 Kulmala ajatteli, että hänestä tulee taiteen tutkimuksen opiskelija. Taide kiehtoi, sen eri muodot. Hän luki pääsykokeisiin kauneuskäsityksestä, vertailevasta tyylitutkimuksesta, etnomusikologista.

”Vähitellen tajusin, etteivät platonit kiinnostaneet.”

Sen sijaan komiikka kiinnosti, oli aina kiinnostanut. Itsensä ilmaisu, ja huomio.

” Nyt saatana muutetaan komiikkaskeneä, hän päätti.

Hän oli harrastanut teatteria Keravalla vuosia. Näytellyt, käsikirjoittanut, ohjannut. Kun tubettamisesta tuli Suomessa ilmiö 2010-luvulla, Kulmala alkoi tehdä videoita. Huumoripainotteisia, usein listauksia. Ärsyttävät ihmistyypit tai ammatit, joita ei kannattanut valita.

Kesäkuussa, kuukausi Helsingin yliopiston pääsykokeista Kulmala huomasi Facebookissa mainoksen komedian ja stand upin opintolinjasta Heon kansanopistossa.

Sen jälkeen yliopiston valintakoetuloksilla ei ollut väliä. Lopullinen tulos oli neljäs varasija.

Opinnot Heossa alkoivat syyskuussa 2018.

Sitä ennen Kulmala katsoi suoratoistopalvelu Netflixissä julkaistun Hannah Gadsbyn Nanetten. Stand up -esityksessään australialaiskoomikko puhui sukupuolittuneista valtarakenteista.

Kulmala itki. Hän ei edustanut samaa seksuaalivähemmistöä, mutta olo oli häkeltynyt.

Myös hän oli kyllästynyt komiikkaan, joka vinoili alisteisessa asemassa oleville. Komiikkaan, jossa hän naisena joutui todistelemaan itseään.

Kulmala ajoi hiuksensa pois, koska ”jokaisen feministin pitää olla siilitukkainen kerran elämässään”.

Nyt saatana muutetaan komiikkaskeneä, hän päätti.

Kulmala ei mielellään puhuisi stand upista. Hän ei tee sitä enää, ”ei juuri”.

Suurin syy: koronapandemia.

Sitä ennen tilanne oli toinen. Keikkoja oli miltei kerran viikossa. Ollut opintojen alusta, vuodesta 2018. Lähinnä baareissa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Illan aikana kymmenisen koomikkoa nousi lavalle vuorollaan, aikaa kullekin oli viisi minuuttia.

Välillä oli hauskaa, välillä ei. Kamalaa oli, jos kukaan ei nauranut. Niin käy joskus uransa alussa oleville koomikoille.

Oli siinä myös väsymistä.

”Nurkkaklubilla seitsemän äijää kertoi paskoja setävitsejä, ja sitten olin mä.”

Keväällä pandemia tyhjensi kalenterin. Kulmala alkoi miettiä, mitä oikeastaan halusi komiikassa tehdä.

Kulmala kuvaa sketsivideonsa kotonaan Vuosaaressa.­

Kulmalan sketsivideoita Instagramissa yhdistää yksi teema: feminismi. Se on osa Kulmalan identiteettiä, ”ainoa järkevä tapa ajatella”.

”Valkoisena cisnaisena tyttöjen voimaannuttaminen ja rohkeus ovat tärkeitä, samoin antirasismi ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet.”

Hänen feminisminsä perustuu huumoriin ja itseironiaan. Ei ehdottomuuteen, vaan lempeyteen.

”Yleisöäni eniten naurattava vitsihän on, missä feminismiä pilkataan.”

Näin se menee: aamuisin laitetaan hiekkaa pilluun ja hernettä nenään.

”Sille voivat nauraa feministit itseironisesti, ja setämiehet hekotella, että hän osaa nauraa itselleen.”

Kenties se johtuu huumorista, etteivät Instagramin yksityisviestit ”täyty pippelikuvista”, niin hän uskoo. Huumori poistaa kritiikin välineen, vapauttaa.

Toki joskus joku kommentoi: ”paska video”.

Tai ”kertoo faktoja”. Kun Kulmala julkaisi videon miesten ja naisten palkkaerosta, ”eräs miesoletettu” kommentoi, ettei se noin mene. Eivät palkkaerot johdu sukupuolesta.

Asia selvä, Kulmala vastasi.

Helsinkiläisen kaksion keittiössä oli pöytä ja pöydän keskellä mikrofoni. Seinät vuorattiin ruskealla samettiverholla, äänieristykseksi.

Äänityksiin meni viikossa pari tuntia, editointiin muutama. Jotain käsikirjoitettiin, vähintään keskeiset vitsit.

Ensimmäinen jakso ilmestyi syyskuussa 2020.

”Heipä hei kaikki ja tervetuloa Kiintiökoomikot-podcastin pariin. Me ollaan kiintiöt siellä missä sitä tarvitaan…”

Kymmenenosaisessa podcastissaan Kulmala ja koomikko Inka Valima keskustelivat stand upista. Sen tulevaisuudesta, mustasta huumorista, feminismistä.

Oli vieraita.

Suomalaisturkkilainen koomikko Bahar Tokat puhui suomalaisen komediakulttuurin monimuotoisuuden puutteesta, Aurora Vasama sateenkaarikomiikasta, All Female Panelin Saana Peltola naisten tekemästä stand upista, ja queer-kulttuuriin keskittynyt tuottaja ja esiintyjä Mira Eskelinen transrepresentaatiosta.

Toiseksi viimeisen jakson aihe oli miesten tekemä komiikka.

Ei ollut vierasta.

”Ei, herranjestas!” Kulmala huudahtaa.

”Emme jaksa kuunnella, kun miehet selittävät komiikkaurastaan. Sitä kuullaan tarpeeksi. Kahtena naisihmisenä voidaan kertoa miehistä, koska se on toiminut toisin päin – muka.”

Hän selittää. Podcasteja, joissa on vähintään yksi mies puhumassa komiikasta ja joita Kulmala itse on kuunnellut, ovat esimerkiksi Jukka Lindströmin Noin viikon radio ja Ali Jahangirin Ali show. On ollut jaksoja, joissa miehet ovat keskenään puhuneet naisten tekemästä komiikasta.

Osin siksi, ettei naisten komiikka-analyysiin keskittyvää ohjelmaa ole Suomessa tehty, Kulmala ja Valima kutsuvat itseään kiintiökoomikoiksi.

Mutta ennen kaikkea siksi, että ala on miesvaltainen.

Vaikka Kulmala haluaa huumorillaan purkaa valtarakenteita, hänen päätavoitteensa on naurattaa.­

Nuorena naiskoomikoita piti etsimällä etsiä. Kun Kulmala pyysi jotain nimeämään sellaisen, ei osattu.

Vaikka olihan heitä! Krisse Salminen, Pirjo Heikkilä, Heli Sutela, Anitta Ahonen…

Silti tuntui, että komiikan huipulla ovat miehet. Heidät muistettiin.

Vielä 1990-luvulla humoristisia ohjelmia televisioon tekivät miehet. Oli Kummeli, Vintiöt, Studio Julmahuvi.

Käännekohta, niin kutsuttiin, tapahtui vuonna 2000. Sikanautaa oli Mari Perankosken ja Elina Knihtilän sketsisarja, eräänlainen vastareaktio. Myöhemmin ilmestyi Kätevä emäntä. Viime vuosina näkyvyyttä ovat saaneet Siskonpeti ja Pirjo.

Nelosen Stand Up! -ohjelman kuluvalla, neljännellä kaudella naisten määrä on kasvanut aiemmista, vaikkakin on edelleen marginaalinen miehiin verrattuna.

Siitä huolimatta, että naisten huumori on saanut enemmän tilaa, edelleen kysytään, voivatko naiset olla hauskoja.

Kulmala huokaa.

”Äh…”

Toisin kuin monilla aloilla, hänen mukaansa komiikassa vieläkin kyseenalaistetaan, voiko nainen pärjätä.

Syytä voi etsiä historiasta.

Uuden ajan alussa huumori tulkittiin naiselliseksi ominaisuudeksi. Nauru sopi tyhjänpäiväisille naisille, ja lapsille. Kun huumorintaju alkoi myöhemmin kuvata hauskanpitoa, se liitettiin älynlahjoihin – ja miehiseksi ominaisuudeksi.

Sen jälkeen huumorin ja naisen ”luonnon” katsottiin pitkään olevan ristiriidassa. Naiset eivät sopineet naurattajiksi, ajateltiin vielä puolivuosisataa sitten.

Kulmalan mielestä vanhakantainen sukupuolijaottelu on edelleen läsnä.

”Eikä se koske vain binääriä. Pitäisi pohtia monimuotoisuutta laajemmin, huomioida myös vähemmistöt.”

Siksi, että huumori on vallankäyttöä.

Viime vuosina monet alisteiset ryhmät, kuten naiset, seksuaalivähemmistöt, vammaiset ja ulkomaalaiset, ovat vaatineet tarkastelemaan heidän kustannuksellaan pilailevaa huumoria. He eivät vaadi huumorista luopumista, vaan sitä, ettei heidän identiteetilleen naureta.

Ettei heitä pidetä alempiarvoisina.

Tärkeintä on punching up, Kulmala sanoo.

Siis vitsailla ylöspäin ihmisille, jotka ovat itseensä nähden valta-asemassa tai kuuluvat sosiaalisesti samaan ryhmään.

”Jos olet homoseksuaali, voit vitsailla heteroista. Mutta heteron ei odoteta kertovan vitsejä, joissa nauretaan homoudelle ikävästi.”

Punching up on komedian yleissääntö, Kulmala sanoo. Silti kaikki eivät sitä noudata.

Historiallinen traditio tämäkin: nainen on miesten vitsailun suosikkikohde.

Nainen on naurettava sukupuoli, epälooginen ja kiinnostunut miesten miellyttämisestä. Tyhmät ja seksualisoidut naiset ovat edelleen vitsien tuttuja henkilöitä, kirjoittaa kulttuurihistorioitsija Anu Korhonen teoksessaan Kiusan henki – Sukupuoli ja huumorin uuden ajan alussa (2013).

Hyväntahtoinenkin vitsailu voi olla Korhosen mukaan ongelma, jos se vahvistaa kulttuurisia stereotypioita. Ei ole myöskään helppo asettua pilailua vastaan, jos pelkää näyttävänsä naurettavalta.

” ”En viitsi ottaa helppoja nauruja samalla kun haluan ihmisten vitsailevan paremmin.”

Kulmala sanoo ”vitsailevansa naisena”.

”Mutta vaikka voisin vitsailla siitä, että naisena en osaa ajaa autoa – mikä on totta – en tee niin.”

Täydellinen hän ei ole, niin hän sanoo itse. Sattuu virheitä.

Kulmalla oli aiemmin vitsi kehopositiivisuudesta.

”Ihanaa, että vaikka olen lihonut kymmenen kiloa, silti joku runkkaa kuvilleni.”

Sillä sai aplodeja.

Sittemmin vitsi jäi pois. Kehopositiivisuus on vakava ihmisoikeusliike, Kulmala sanoo. Ja kuville runkkaus, ”vähän ällöä”.

”En viitsi ottaa helppoja nauruja samalla kun haluan ihmisten vitsailevan paremmin.”

Vuosi sitten Kulmala oli työkokeilussa valokuvausstudiossa, assistenttina. Syksyllä toimeentulo koostui lähinnä Kelan peruspäivärahasta.

Nyt on toisin. Viime aikoina kalenteri on täyttynyt oman alan töistä. Helmikuun bruttotulot: noin neljätuhatta euroa.

On esiintymis- ja juontokeikkoja, stand upiakin. Palavereita, ja tulevan sketsisarjan käsikirjoittamista. Yritystäkin hän perustaa, ”laskee alvia exceliin”. Comedy Queen on erikoistunut somekomediaan.

Kiintiökoomikoiden toinen kausi alkaa helmikuussa. Myös sketsivideoiden teko jatkuu. Kulmala on miettinyt laajentamista. Kenties YouTubeen, tai Facebookiin. Onko tulevaisuus maksullisilla alustoilla, kuten OnlyFansissa?

Vaikka huumori ei yleensä ratkaise yhteiskunnallisia ongelmia, se on Kulmalalle tapa ”purkaa rakenteita”, tarkastella asioita.

Tavoite on naurattaa. Erityisesti niitä, jotka eivät ole aiemmin löytäneet komiikasta naurua.

Kulmalaa huvittaa. Häntä pidetään vaikuttavana. Hänen tekemisensä nähdään poliittisena.

Viime vuonna tuli pyyntö: lähde kunnallispolitiikkaan. Ei lähtenyt.

”On se kiva, en sillä.”

”Todellisuudessa kuitenkin lähinnä perseilen kotona, teen hahmoja. Kumppania naurattaa, kun viritän kuvausvaloja vitsipuku päällä.”