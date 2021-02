Demi.fi-sivuston keskustelufoorumi sulkeutuu, mutta vanhat keskustelut jäävät luettaviksi.

Yhden internetin aikakauden loppu.

Nuorten aikakauslehti Demi tiedotti tiistaina, että lehti lakkaa ilmestymästä. Samalla myös lehden verkkosivusto demi.fi ja sen keskustelupalsta suljetaan.

Kyseessä on lähes legendaariseen maineeseen noussut verkkoyhteisö tai ”nuorten Vauva.fi”, jossa esiteinit ja teini-ikäiset jakavat mieltään askarruttavia asioita anonymiteetin turvin.

Demin lakkauttaumisesta tiedotettiin sen Instagram-tilillä ja Demi.fi -verkkosivustolla. A-lehdet perustelee lopettamista sivuston käyttäjämäärän ja lehden lukijajoukon vähenemisellä, minkä vuoksi toiminta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa.

Lehden lukijayhteisö on ollut aktiivinen sekä Demin verkkosivujen keskustelupalstalla että sosiaalisessa mediassa. Demin virallisella Instagram-tilillä on 28 500 seuraajaa. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan painetulla lehdellä on ollut 33 000 lukijaa ja verkkosivuilla keskimäärin 54 000 lukijaa viikossa.

Demi.fi-keskusteluiden aloittaminen ja niihin osallistuminen päättyy ensi maanantaina. Sen jälkeen vanhoja keskusteluja voi vielä lukea.

Demin keskustelupalstalla uutinen otettiin vastaan ristiriitaisin tuntein.

Keskustelupalstasta muodostui vuosien varrella Demin verkkosivujen tärkein ominaisuus. Viime vuosina siellä käyty keskustelu on kuitenkin hiljentynyt.

Lakkauttamisesta kertovan tiedotteen jälkeen osa kommentoi, että mielestä lehden ja sivuston lopettaminen oli odotettavissa. Toiset surivat, että menettävät tärkeän keskustelufoorumin. Monissa viesteissä myös pohdittiin, mille kanavalla aktiivisten keskustelujoiden kannattaisi siirtyä.

”Suorastaan järkytyin kun avasin ig:n ja siinä koko asia kerrottiin. Demistä on tullu mulle aika tärkee paikka. Tosin tämä opettaa sen ettei kaikki ole itsestäänselvää. Mihin me siirrytään?” käyttäjä @Minkelii kirjoitti yhdessä keskustelun avauksessa.

”Foorumikulttuuri kuolee, ei voi mitään. Vähän kyl harmittaa et nuorille/nuorille aikuisille ei jää kyl nyt mitään paikkaa”, käyttäjä @Bujamaja3 kirjoitti.

”Olihan tämä odotettavissa. [...] Missäköhän ihmiset nykyään keskustelee netissä? Facebook-ryhmissä? Ainakin naistenhuoneella on paljon samankaltaista keskustelua kuin täällä joskus oli. Itse pidän enemmän anonyymiyden tuomasta suojasta, ja omalla nimellä keskustelu jotenkin ahdistaa kun en tykkää herättää itseeni huomiota”, nimimerkki @Dalai_Mama kirjoitti.

Mistä legendaarisessa keskustelupalstassa on kyse?

Demi.fi:ssä foorumi on määritelty ”nuorten omaksi yhteisöksi”, ja sen sääntöjen mukaan keskustelupalsta on tarkoitettu erityisesti 13–24-vuotiaille nuorille.

Näin ollen keskustelufoorumin käyttäjät ovat verrattain nuoria ja keskustelujen aiheet pyörivät nuorille ajankohtaisten asioiden, kuten koulun, kehon, tulevaisuuden, parisuhteiden ja perhesuhteiden ympärillä.

Sivuston ”Kaikki keskustelut” -osion alta käyttäjä on päässyt selaaman keskustelupalstan kategorioita, joita ovat ihmissuhteet, keho, mieli, netti ja tekniikka, oma planeetta, opiskeluja ja työ, tyyli ja kauneus, vapaa-aika sekä viihde.

Esimerkiksi Suomi24 -verkkosivu on suunnattu huomattavasti laajemmalle keskustelijakunnalle kuin Demi.fi, jolla on selkeä kohdeyleisö. Suomi24:n keskustelut on jaettu kategorioihin, ja sivustolta löytyy oma kategoria esimerkiksi nuorille, suhteille, terveydelle ja yhteiskunnalle.

Toisin kuin monilla uusilla anonyymeillä keskustelupalstoilla, kuten Jodelissa, vanhoilla keskustelufoorumeilla keskustelut saattavat kestää kauan ja löytyä Googlen kautta vielä vuosien jälkeenkin.

Demi.fi -sivuston entinen aktiivikäyttäjä Tom Ruissalo, 24, sanoo, että sivuston sulkeminen tuntuu haikealta.

”Olen ollut niin kauan Demissä, sieltä on hyviä muistoja. Ymmärrän, että kävijämäärät ovat vähäisiä eikä kannata pitää noin laajaa foorumia yllä”, ensimmäisen kerran vuonna 2007 keskustelupalstalle kirjautunut Ruissalo sanoo.

Hän muistelee käyttäneensä sivustoa eniten vuosina 2014–2015. Silloin Demin keskustelupalstoilla harrastettiin myös tekstipohjaista roolipelaamista, jossa käyttäjät loivat useampia tunnuksia ja keskustelivat niillä. Sittemmin esimerkiksi tekstipohjainen roolipelaaminen on siirtynyt Discord-viestintäalustalle.

Ruissalon mukaan iän myötä hänen aktiivisuutensa sivustolla väheni. Nuorempien keskustelijoiden seurusteluun ja ihastuksiin liittyvät kysymykset eivät kiinnostaneet, @Birdy_ nimimerkillä sivustolla ollut Ruissalo toteaa.

Osa käyttäjistä kaikkosi vuonna 2018 tehdyn verkkosivu uudistuksen myötä, Ruissalo muistelee. Sen myötä sivustolta poistui esimerkiksi vieraskirja ja albumit, jotka löytyivät käyttäjien omista profiileista.

Verkkosivun keskustelupalsta täyttyi uutisen jälkeen uusista keskusteluista. Ilmassa oli haikeutta, kun ”demittäjät” alkoivat muistella parhaita ”demitystarinoitaan”.

Uusissa keskusteluissa käyttäjät pohtivat, miten voisivat olla jatkossa yhteydessä toisiinsa ja mille kanavalle heidän tulisi siirtyä. Vaikuttaisi, ettei foorumikulttuurin aika ole vielä täysin ohitse.

Uusia keskustelunavauksia sateli:

”Muistellaan demin parhaita keskusteluja ja kommelluksia vuosien varrelta”, nimimerkki @Tyttö_tinakenkäinen kirjoitti.

”Demin virallinen Discord-serveri” käyttäjä @Kebabrulla kirjoitti.

”Otetaan haltuun kaikki muut keskustelupalstat”, nimimerkki @Kevyt-olo kirjoitti ja jatkoi: ”Esim. Vauva.fi ja Suomi24.”