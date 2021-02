La Locanda Herttoniemi

Pikatesti

Missä? Laivalahdenkaari 1, p. 050 380 4477, lalocanda.fi.

Koska? Ma–to 10–22, pe 10–23, la 11–23 ja su 12–21.30.

Paljonko? Alkuruuat 7–14 e, pizzat 14,50–17,50 e ja pääruuat 14–36 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Helposti lähestyttävää, välimerellistä ruokaa tarjoava La Locanda avasi ensimmäisen ravintolansa Vantaan Simonkylään vuonna 2017. La Locandan tapa yhdistellä listallaan italialaisia klassikoita ja aidossa puuhiiligrillissä valmistettuja turkkilaisia grilliherkkuja oli paikallisten mieleen, ja perheravintola laajensi pian Itäkeskukseen sekä Munkkivuoreen. Viime syksynä Munkkivuoren ravintola jouduttiin kuitenkin lopettamaan hiiligrillin lupaongelmien takia.

Vuodenvaihteessa laajentumiseen pyrkivän ketjun uusin ravintola avattiin Herttoniemeen. Tarjoilijan mukaan suunnitelmissa on avata lähitulevaisuudessa lisää toimipisteitä.

Ketjun ravintoloiden ruokalistat eivät ole aivan identtiset, pieniä paikallisia painotuksia on, ja Herttoniemen ravintola on valinnut à la carte -listalleen ne kaikkein suosituimmat annokset.

Pakkaspäivän iltana La Locandan kauniisti valaistu sisäterassi loistaa kutsuvasti ja ravintolaan saapuja otetaan vastaan hyvin lämpimästi. Iloiset ja rennon puheliaat tarjoilijat ovat La Locandan suola. Vaikka ravintola on lauantai-iltana melko täynnä, ehtivät tarjoilijat palvella ripeästi mutta kiireettömän oloisesti.

Runsas à la carte -lista ei tee valintaa helpoksi, pizzojen lisäksi italialaishenkisiä pääruokia on listalla 19 annosta, ”Lähi-idän” -listalla toiset mokomat.

Alkuruuissa suuria odotuksia herättävät arancinit (8,50 e), sisilialaiset friteeratut riisipallukat, joiden nimi tarkoittaa pientä appelsiinia.

Pöytään saapuu pikkupalleroiden sijasta yksi valtava, isoa appelsiinia muistuttava arancini tomaattikastikkeessa. Suuressa pallukassa ulkopinnan rapean friteerauksen ja riisin suhde eivät kohtaa ihanteellisella tavalla. Riisiä on liikaa ja täytettä, tässä tapauksessa jauhelihaa, mozzarellaa ja herneitä, on aivan liian vähän. Riisi on maustettu kitsaasti, ja tomaattikastike dominoi annosta.

Seuralaisen etanapannu (10,50 e) sen sijaan on juuri sitä, mitä ranskalaiselta klassikkoannokselta odottaa: ihanaa dipattavaa valkosipulisuutta viimeiseen pisaraan asti.

Pääruuat ovat vaikuttavia sekä ulkonäkönsä että kokonsa puolesta. Kummastakin annoksesta riittäisi kahdelle.

Kokki Oskan Apullah ja näyttävä tagliatelle scampi -pasta.­

Kokonaisilla tiikeriravuilla koristeltu tagliatelle scampi -pasta (22 e) on tehty valmispastasta, mutta maku on oiva. Rapujen kuorimista varten kannattaa käyttää käsineitä, kuten tarjoilija ehdotti.

Illan kruunuksi nousee kuitenkin karisik izgara -lihavarraskimara (33 e). Suurelle laudalle asetellussa varrasvalikoimassa on mukavan hiiltyneen pinnan saaneita marinoituja lampaankyljyksiä, turkkilaisia lihapullia, naudan sisäfilettä ja broilerin sisäfilettä. Lisukesalaatti ihmetyttää, sillä turkkilaisen annoksen kylkeen ei odottaisi saavansa jäävuorisalaattia vaan vaikkapa yrtein maustettua salaattia.

La Locandan ruoka ilahduttaa tuoreilla raaka-aineillaan ja klassisilla, mutkattomilla mauilla. Ravintolaketjun laajentumista jää seuraamaan mielenkiinnolla.