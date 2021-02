Efesos

Pikatesti

Missä? Tavitie 1, p. 050 408 3500, turkkilainenravintola.fi.

Koska? Ma–pe 9–19 ja la–su 11-19. Lounas arkisin 10–15.

Paljonko? Mezelautanen 9,50 e, grilliruuat 9,50–15,50 e ja falafelit 10,90 e. Lounas 9,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Turkkilainen ravintola Efesos keräsi puskaradion kautta pienoisesti mainetta entisessä sijainnissaan Myllypuron vanhalla huoltoasemalla. Nyt ravintola löytyy Sokevan talosta Korsosta. Paikan omistaa Nazif Sivil, joka työskenteli ravintolan kokkina, kun se toimi vielä Myllypurossa.

Käymme sisään halliin, jossa oven yhdellä puolella on pukuhuoneita ja toisella ravintola. Luminen lauantai-ilta ei ole houkutellut Efesokseen lisäksemme kuin toisen kaksikon.

Ruokalista ei yllätä. Kebabia, salaatteja, pizzoja ja burgereita, mutta myös grilliruokia ja mezejä. Otamme suositusten mukaan kuzu şiş -annoksen, jossa on lammasta vartaassa. Liha on suomalaista. Maistamme myös falafelit sekä mezeannoksen.

Tilaamme alkuun teetä taittamaan pahimman hytinän. Ranskanpressossa tarjoiltu purutee on suurilehtistä ja mustaa.

Ravintolassa ei nimen lisäksi ole viitteitä turkkilaisuudesta. Televisiossa pyörii komediasarja Moderni perhe, sisustus tuo mieleen huoltoasemaravintolan.

Sisustus ei antanut viitteitä turkkilaisuudesta.­

Mezelautanen ja sen kyljessä tarjoiltu turkkilainen pide-leipä saavat valpastumaan. Hiivalla nostatettu sitkeähkö ja pehmeä pide toimii oivallisesti yhdessä raikkaan tsatsikin kanssa. Munakoisotahna, joka tunnetaan Suomessa parhaiten baba ganoushina, on syvän umamista. Lautasen säilykesienet ja kuivahkon bulgursalaatin voisi hyvin jättää pois ja keskittyä muihin komponentteihin.

Viininlehtikääryleet ovat parhaimpia, mitä olen Suomessa maistanut. Maut ovat raikkaita ja riisistä löytyy rakennetta. Koronaviruspandemian takia kääryleet kuulemma valmistetaan tällä hetkellä toisaalla.

Mezelautasen jälkeen ajaudumme taas aatoksiimme ravintolan sijainnista. Oletettavasti Efesos toimii lähinnä alueella työskentelevien lounastajien voimin, istumme nyt ravintolassa kaksin. Lounaslistalla näkyy olevan aina pizzaa, kebabia, jokin leike ja keitto. Alkuruokana mezet ja jälkiruokana porkkanakakkua ja kaurapaistosta. Monesta lounasravintolasta tuttu jokaiselle jotakin -konsepti.

Pääruuat tuodaan pöytään ylpeästi. Kehotetaan varomaan metallisia grillitikkuja, joissa lammas on grillattu ja joissa se myös tarjoillaan. Vaikka liha on suurimmaksi osaksi täysin kypsää, se on edelleen mehukasta. Paahdetut vihreät paprikat ja tomaatit lisukkeena ovat kuin äkkilähtö Turkkiin.

Falafeleissa on vain nimellinen kuori. Ne ovat murenevia, mutta maku on kohdillaan. Täydellinen ulkonäkö herättää kysymykset pakastetuotteista. Selviää, että falafelitkin on ulkoistettu koronan tuoman epävarmuuden vuoksi.

Molempien annosten kyljessä helmeilee kiiltävää riisiä. Se on pidetty kosteana voin avulla. Riisi on maukasta jo sellaisenaan, mikä on harvinaista.

Efesoksessa on potentiaalia, mutta tuntuu, että täällä voisi laittaa kuppilan niin sanotusti kuntoon. Ruokalistaa sopisi karsia niin, että siinä kiteytyisi ravintolan paras osaaminen.

Kävisivätkö leikkeensyöjät sitten enää lounaalla?

Se lienee ikuisuuskysymys, jonka kanssa monet muutkin lounasravintoloitsijat painivat.