Yli 20 vuotta vanhan suomalaisen trancehitin nettisuosio ei laannu. Nyt ironisten tai ei-ironisten fanittajien joukkoon liittyi myös maailman rikkain ihminen Elon Musk.

“Sandstorm is a masterpiece” (Sandstorm on mestariteos).

Twitterissä torstaina julkaistu toteamus voisi olla vain yksi suomalaisen elektroartisti Daruden klassikkokappaletta kehuva viesti muiden joukossa.

Mutta huomionarvoisen siitä tekee twiittaaja: Elon Musk.

Tesla-yhtiön johtaja Musk on maailman rikkain ihminen ja julkkis, jolla on lukemattomia faneja ympäri maailmaa. Muskilla riittää kärkkäitä mielipiteitä ja häntä ihaillaan sekä inhotaan. Musk on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja herättää usein hämmennystä twiiteillään. Siihen hän todennäköisesti pyrkiikin.

Eikä Muskin Sandstorm-twiittikään sinänsä yllätä.

Alun perin vuonna 1999 julkaistu trancehitti Sandstorm on enemmän kuin pelkkä kappale, se on nettimeemi, ikoni ja ilmiö. Sitä fanitetaan sekä ironisesti että ei-ironisesti – tai molemmilla tavoilla.

Kun Sandstorm vuonna 2014 täytti 15 vuotta, amerikkalaisen Gawker-sivuston toimittaja Andy Gush kirjoitti kappaleesta syväluotaavan artikkelin. Sandstormin kestosuosiota pohtiessaan hän toteaa, kuinka joillekin ihmisille biisi esimerkiksi symboloi kaikkea yksinkertaisuutta ja hölmöyttä, jotka he mielissään yhdistävät ”teknomusiikkiin”.

Sittemmin lakkautetun Gawkerin jutussa mainitaan myös, kuinka kappaleeseen liittyviä viestejä kirjoitettiin tuolloin Twitteriin muutaman minuutin välein, ja kuinka sitä oltiin kuunneltu Spotifyssa 16 miljoonaa kertaa.

Sen jälkeen Sandstormin suosio ei ainakaan ole laantunut. Vuonna 2018 kappale esimerkiksi ylitti Spotifyssa ensimmäisenä suomalaisbiisinä sadan miljoonan kuuntelukerran rajan. Nyt kuunteluita on kertynyt palveluissa jo yli 212 miljoonaa.

Sandstormia on kuultu ulkomaisissa elokuvissa ja usrheilutapahtumissa ja sinfoniorkesteri on soittanut sitä Musiikkitalossa.

Viime vuoden keväällä helsinkiläinen Orvokki Hyytinen perusti Facebookiin Darudea Suomen parvekkeilla! -nimisen tapahtuman, jossa kannustettiin kansalaisia luukuttamaan Sandstormia parvekkeillaan ympäri maan. Tempaus sai tuhansia osanottajia ja Hyytinen valittiin vuoden 2020 kaupunkilaiseksi.

Ja nyt sitten Elon Musk hehkutti kappaletta yli 45 miljoonalle Twitter-seuraajalleen. Torille!

Emme tavoittaneet Darudea eli Ville Virtasta kommentoimaan asiaa puhelimitse, mutta oman Twitter-vastauksensa perusteella hän vaikuttaa olevansa innoissaan.

”Jos tämä oli viittaus minun kappaleeseeni, KIITOS!”, artisti muun muassa kirjoittaa twiitissään.

Tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen huomauttaa lisäksi Twitter-ketjussa, ettei kyseessä ole ensimmäinen kerta, kun Musk fiilistelee suomalaista artistia tai bändiä. Vuonna 2019 hän kirjoitti, kuinka on halunnut päästä Euroviisuihin siitä lähtien, kun ”se suomalainen metallibändi” voitti kisat.