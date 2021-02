Vaikka nuorten aikuisten hittikomediasta on pitkä aasinsilta politiikkaan, näkyy visiottomuuden puute poliittisissa puolueissa, Ronja Salmi kirjoittaa kolumnissaan.

Ylen hittisarja Aikuiset palasi Areenaan toisen kauden voimin viime viikolla. Tein kuten niin monet muutkin, eli ahmin sarjan muutamassa päivässä ja tunsin tyhjyyttä, kun päähenkilöt Oona ja Arttu viimeisessä jaksossa tanssahtelivat kaulakkain kohti auringonlaskua.

Aikuiset on huippusarja ja sitä on siksikin helppo rakastaa, mutta erityisen herkulliselta se tuntui talvisessa koronahelsingissä.

Sarja on kuvattu viime kesänä, mutta sen fiktiivisessä todellisuudessa korona on typistetty muutamaksi heitoksi siitä, kuinka kaikista kaupungin ravintoloista juuri päähenkilö Oonan laiskasti ja huolimattomasti pyörittämä Kahvila-kahvila on pandemian jälkeen edelleen pystyssä.

Ihanassa rinnakkaistodellisuudessa Suur-Kallio on täynnä juhlia, kepeää deittailua ja terasseilla notkuvia nuoria aikuisia. Sarjassa Kallion kaupunginosa tuntuu yhdeltä elementiltä, ja ehkä siksi sarjan katsominen tuntuu staycationilta omassa kotikaupungissa.

Moni sarjan vitseistä nojaa tarkkoihin havaintoihin nykyhetkestä, joten keskustelu koronan läsnäolosta on varmasti työryhmän sisällä käyty. Katsojan onneksi covid-19 on minimaalisessa roolissa ja Aikuiset näyttäytyy vaihtoehtoisena maailmana, jossa kaikki rullaa edelleen ilman koronaa.

Sarjan käsikirjoittaja Anna Brotkin on kertonut haastatteluissa kirjoittavansa haavemaisia pakopaikkoja, eikä siksi Aikuisissakaan ole esimerkiksi rasismia tai seksismiä.

Kaikista vaikeuksista selvitään, eivätkä suuretkaan erot hahmojen välillä estä ystävystymistä.

Sarjan päätösjaksossa Arttu on luonut tilataideteoksen Blue Space, joka lainaa ideansa Flow Festivalilla vuonna 2019 nähdystä Pink Spacesta. Artun versiossa tilassa hohtava sininen väri pohtii miehisyyden kuvastoa ja sinistä väriä. Mitä se tarkoittaa, tai voisi tarkoittaa?

Arttu kertoo Oonalle etsivänsä utopian avulla uusia, ehkä pehmeämpiä tapoja olla mies. Kohtaus hieman naurattaa, mutta en malta olla tulkitsematta sitä myös käsikirjoittajan loppukaneetiksi koko sarjasta.

Aikuiset esittelee mahdollisen maailman, ja kaikessa kiltteydessään se tuntuu siksi hetkittäin radikaalilta.

Kohtauksen lopussa Oona ja Arttu istuvat sinisenä hohtavaan kuplavolkkariin tuntemaan sen mitä tuntevat, kun Lorden Green Light vyöryy kaiuttimista. Minulle sarja tuntuu seikkailulta tuon utopistisen kuplavolkkarin kyydissä.

On yhdenlaista taituruutta näyttää maailma sellaisena kuin sen kokee, mutta vaaditaan toisenlaista osaamista kertoa siitä mitä se voisi olla.

Nuorten aikuisten hittikomediasta on pitkä aasinsilta politiikkaan, mutta visiottomuuden puute näkyy poliittisissa puolueissa. Perussuomalaisista vihreisiin puheenaiheet ja retoriikka perustuvat usein uhkakuviin. Dystopiat tiedetään, mutta miten on utopioiden laita?

Kuntavaalit vaikuttavat suoraan jokaisen kotikaupungin ja -kunnan palveluihin sekä toimintaan. Nyt olisi ehdokkailla hyvä aika kertoa minkälaisesta kotipaikasta haaveilee.

Rokotetilanteen ollessa edelleen surkea, herää epäilys onko haahuileva, huoleton kesä tältäkin vuodelta jo menetetty. On helppo ajatella, että tuleva kesä vietetään edellisen tapaan turvaväleillä. Lopputekstien rullatessa haluan kuitenkin uskoa, että maailma jonka voi kuvitella, voi myös tapahtua.

Siihen saakka on tyytyminen Oonan ja Artun ilakoinnin seuraamiseen.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja ja Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtaja.