Grammylla palkittu lintubiisi on nyt niin ajankohtainen, että Sointi Jazz Orchestran suoratoistokeikka kannattaa kuunnella, vaikka olisi kuinka kypsä Teams-palavereihin

Rasmus Soinilla ja Maria Schneiderilla on paljon yhteistä, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Oletko ihaillut viime päivien kirkasta taivasta? Juuri tuollaista aurinkoisen pakkaspäivän turkoosinsinistä sävyä, jota voisi englanniksi kuvailla sanalla cerulean.

Väri, joka lupaus valosta, linnuista ja keväästä.

Se on väri, jonka mukaan yhdysvaltalainen orkesterinjohtaja ja säveltäjä Maria Schneider (s. 1960) on nimennyt sävellyksensä Cerulean Skies – kappale täynnä lintujen laulua, pakahduttavaa odotusta ja toivoa.

Maria Schneider on esiintynyt Suomesssa viimeksi vuonna 2013.­

Biisi on niin hieno, että vuonna 2008 se palkittiin Amerikan musiikkialan tärkeimmällä palkinnolla Grammylla.

Ja juuri tässä koronakevään helmikuussa se tuntuu erityisen ajankohtaiselta.

Siksi aion kuunnella Cerulean Skiesin livestriiminä ensi viikon perjantaina 12. helmikuuta, vaikka olisin kuinka kypsä Teams-palavereihin ja Zoom-haastatteluihin. Lähetys tulee Helsingin Musiikkiteatteri Kapsäkistä, jossa sen soittaa Rasmus Soinin Sointi Jazz Orchestra.

Rasmus Soini ja Sointi Jazz Orchestra esiintyivät Helsingin Uunisaaressa viime kesänä.­

”Maria on innokas lintubongari ja viettää paljon aikaa New Yorkin keskuspuistossa lintuja tarkkailemassa”, Soini tietää.

Hän oli kuuntelemassa Schneideria Musiikkitalossa vuonna 2013, kun tämä johti Norrbotten Big Bandia. Schneider on tehnyt yhteistyötä myös myös muun muassa UMO Jazz Orchestran ja Espoo Big Bandin kanssa.

Soini kertookin ihailleensa Schneiderin musiikkia jo pidemmän aikaa. ”Hänen tapansa käyttää erilaisia soittimia poikkeaa perinteisestä big band -musiikista. Hän käyttää paljon puupuhaltimia, kuten huiluja ja klarinetteja”, Soini kertoo.

Hänellä ja Maria Schneiderilla on paljon yhteistä. Hyvä esimerkki Soinin akvarellimaisesta värimaalailusta on viime vuonna ilmestynyt hieno Kolibri-albumi.

Kapsäkin keikalle Cerulean Skies -kappaletta varten Sointi Jazz Orchestra on hankkinut erilaisia lintupillejä. ”Kappaleen alussa ja lopussa on kuulokuva aamuhämäräisestä metsästä, joka vähitellen täyttyy erilaisten lintujen laulusta”, Soini kuvaa.

Oman lisänsä sointiin tuovat Kapsäkissä kitaristi Tuomo Dahlblom, harmonikansoittaja Olli Kari, perkussionisti Mikko Antila sekä instrumentinomaisesta äänenkäytöstään tunnettu laulaja Kadi Vija.

Cerulean Skiesin lisäksi konsertissa kuullaan muitakin kappaleita Schneiderin Sky Blue-albumilta (2007).

”Jokainen on erilainen. Esimerkiksi Aires de Landossa on vaikutteita perulaisen musiikin rytmiikasta”, Soini kertoo.

Monissa kappaleissa on Soinin mukaan yllättävän laulullinen melodia, jota on helppo hyräillä mukana. ”Kappaleet eivät ole vaikeasti lähestyttäviä. Niissä on paljon sävyjä sekä hienoja yksityiskohtia”, Soini sanoo.

Schneider käyttää sävellyksissään paljon polyfoniaa eli kirjoittaa päällekkäin useita melodioita, jotka muodostavat eräänlaisen kudoksen.

Hänen tavassaan kuljettaa kappaleita on vaikutteita big band -musiikin legendalta Gil Evansilta (1912–1988), jonka assistenttina Schneider on työskennellyt. Täältä voit katsoa näytteen Schneiderin horisontaalisesta rytmin käsittelystä, jota pasunisti Kasperi Sarikoski havainnollistaa videolla.

Schneiderin ja Soinin orkestereita yhdistää myös klubitoiminta. Schneiderin orkesteri tuli tunnetuksi omasta viikoittaisesta klubistaan New Yorkin Greenwich Villagessa.

Sointi Jazz Orchestra on puolestaan aloittanut oman klubinsa Kapsäkissä. Tosin koronapandemia on tehnyt alusta hankalan.

Aleksis Liukko soitti pianoa orkesterin keikalla Uunisaaressa.­

Viime syksynä orkesteri toteutti pari kaikille avointa striimauskonserttia Facebookissa. Tämän kevään kolmen Sointi-klubin striimauksiin myydään lippuja. Soini toivoo, että maaliskuun ja toukokuun klubeille voisi jo kutsua yleisöä myös paikan päälle.

Striimatut konsertit ovat osoittaneet Soinille ja muille muusikoille, miten paljon yleisön läsnäolo merkitsee esiintyjille. ”On ollut jännittävää huomata, miten paljon energiaa yleisöltä saa. Tuntuu hämmentävältä, kun kappaleen päätyttyä ei tule aplodeja eikä mitään palautetta.”

Sointi Jazz Orchestra onkin pyrkinyt kehittämään striim-keikoilleen uusia vuorovaikutuksen muotoja.

Sellainen on esimerkiksi Sointi-podcast, jonka ensimmäinen jakso on jo julkaistu. Isäntänä toimii omaakin podcastiaan vetävä vibrafonisti Panu Savolainen.

Podcastista: ensimmäinen jakso on jo julkaistu ja se löytyy täältä. Lisäksi podcast löytyy Spotifysta ja Apple Podcastista. Kysymyksiä seuraaviin jaksoihin voi lähettää SJO:n Facebooktilillä, Instagramissa tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@sointijazzorchestra.com.

Kevään 2021 Sointi Jazz Orchestra -klubit Musiikkiteatteri Kapsäkissä:

Pe 12.2. klo 19: Sky Blue - Music of Maria Schneider. Striimiliput 9,90 euroa, kannatuslippu 20 euroa, Lippu.fi.

Pe 10.3. klo 19: Sinfonia Concertante - Music of Timo Alakotila.

Pe 28.5. klo 19: Up and Down - Mannila & Louhivuori.

