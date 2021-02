Sian ohjaama Music ja Netflixin Emily in Paris saivat kumpikin kaksi Golden Globe -ehdokkuutta. Michaela Coelin I May Destroy You jäi ilman ehdokkuuksia, vaikka se on yksi viime vuoden ylistetyimpiä sarjoja.

Laulaja ja lauluntekijä Sian, koko nimeltään Sia Fuellerin, Music-elokuva sai keskiviikkona kaksi Golden Globe -ehdokkuutta. Samalla käynnistyi uudelleen Twitter-keskustelu ableismista eli vammaisten syrjinnästä elokuvassa.

Elokuva on ehdolla parhaan musikaalin tai komediaelokuvan -palkinnosta. Tämän lisäksi elokuvassa näyttelevä Kate Hudson sai ehdokkuuden ”parhaasta esityksestä musikaalissa tai komediassa”.

Twitterissä ihmiset kyseenalaistivat elokuvan Golden Globe -ehdokkuuden muun muassa sen takia, miten Sia on aiemmin käyttäytynyt autistisia ihmisiä kohtaan.

Viime torstaina Sia kirjoitti Twitterissä, että hän ”on kuunnellut” elokuvaa kohtaan tullut kritiikkiä ja pyysi anteeksi. Hän päätyi myös poistamaan Twitter-tilinsä.

Kirjoituksissaan Sia muun muassa viittasi yhteen elokuvan kohtaukseen, joka on kiertänyt sosiaalisessa mediassa viime päivinä. Kohtauksessa Hudsonin näyttelemä Zu tarttuu Musiciin (Maddie Ziegler) kovin ottein ja yrittää pitää häntä väkisin paikallaan.

Sia twiittasi, että elokuvaan lisätään varoitusteksti, jossa kerrotaan, ettei ”elokuva hyväksy tai suosittele kiinnipitämistä” keinona rauhoittaa autistisia henkilöitä.

Tämän jälkeen Sia twiittasi, että hän aikoo poistaa elokuvasta kohtaukset, joissa Musicia pidetään kiinni. Sia sanoi myös, että hän on kuunnellut elokuvan tekemisessä ”vääriä ihmisiä”.

Tämän jälkeen Sia poisti Twitter-tilinsä. Laulaja-lauluntekijän Instagram-tili on edelleen käytössä.

Sia on tullut tunnetuksi siitä, ettei hän näytä mielellään kasvojaan julkisuudessa. Kuvassa hän esiintyy Maddie Zieglerin kanssa Seattlessa vuonna 2016.­

Suomen Autismiliiton kuntoutus- ja asumisyksiköille suunnatussa kannanotossa vuonna 2019 kirjoitetaan, että ”fyysinen rajoittaminen on aina viimesijainen keino ja käytettävissä vain, jos mitään muuta keinoa ei ole käytettävissä”.

Kannanotossa painotetaan myös, että kiinnipitäminen ja päällä istuminen eivät saa henkilöä rauhoittumaan, vaan päinvastoin.

Ensimmäisen kerran Musicia kritisoitiin marraskuussa, kun elokuvan traileri julkaistiin.

Ihmiset kyseenalaistivat sosiaalisessa mediassa etenkin pääosanesittäjän valinnan. Aiemmin muun muassa Sian Chandelier-musiikkivideolla esiintynyt tanssija Maddie Ziegler esittää elokuvassa nuorta, joka on autismin kirjolla. Ziegler on itse neurotyypillinen, eli hänellä ei ole neurologista poikkeavuutta.

Toisin kuin nyt, Sia puolusti silloin roolitusta hanakasti Twitterissä.

Hän sanoi muun muassa, ettei ole viitannut Musicin hahmoon vammaisena, vaan henkilönä, jolla on ”erityisiä kykyjä”. Sia kertoi myös konsultoineensa kahta autismin kirjoon kuuluvaa henkilöä elokuvan teon ajan.

Music ei ole ainoa teos, jonka Golden Globe -ehdokkuuksia on paheksuttu.

Kritiikkiä ja kummastusta herätti se, että Netflixin Emily in Paris -sarja sai kaksi ehdokkuutta, mukaan lukien parhaan komediasarjan ja naispääosan ehdokkuudet. Samaan aikaan Michaela Coelin kehuttu I May Destroy You -sarja jätettiin ilman ehdokkuuksia.

Coelin käsikirjoittama, tuottama ja ohjaama sarja käsittelee seksuaalista väkivaltaa ja suostumusta seksiin. Sarja pohjautuu Coelin omiin kokemuksiin ja sitä on pidetty yhtenä viime vuoden parhaimmista sarjoista.

Emily in Paris kertoo sen sijaan shoppailua rakastavasta somevaikuttaja Emilystä (Lily Collins), joka muuttaa Yhdysvalloista Pariisiin työskentelemään markkinointifirmassa.

Sarjaa on moitittu muun muassa siitä, että siinä toistetaan ummehtuneita stereotypioita pariisilaisista.

Lily Collins esittää Emily in Parisissa yhdysvaltalaista Emilyä, jolla on vaikeuksia sopeutua Pariisiin.­

Sarjan tuottaja ja yksi käsikirjoittaja on Sinkkuelämää-sarjan luoja Darren Starr.

Kliseisyydestään moititun Emily in Parisin ja aitoudestaan ylistetyn I May Destroy Youn vastaanotot eivät juuri voisi enemmän erota toisistaan. The Guardian antoi esimerkiksi I May Destroy You -sarjalle täydet viisi tähteä, kun Emily in Parisille liikeni vain yksi tähti.

Golden Globe -ehdokkuuksien julkistaminen herätti keskustelun kaksoisstandardista, valkoisesta ylivallasta ja ylipäätään siitä, millaiset teokset ansaitsevat tulla palkituksi.

Jopa Emily in Parisin yksi käsikirjoittaja Deborah Copaken perusteli The Guardianiin kirjoittamassa tekstissään, miksi I May Destroy You olisi ehdottomasti ansainnut Golden Globe -ehdokkuuden.