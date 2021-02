Be Mine Healthy Friends

Pikatesti

Missä? Lönnrotinkatu 9, p. 041 711 7222, beminehf.fi.

Koska? Ti–pe 10.30–19, la 12–19 ja su 12–18.

Paljonko? Pienet syötävät 6–7,90 e, isot annokset 13,50–15,50 e ja smoothiet 5–6,50 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Joulukuussa avautui Lönnrotinkadulle pieni ruokapaikka, jonka idea on terveellisyys.

Be Mine Healthy Friendsissä ei myydä valkoista sokeria, transrasvoja, säilöntäaineita tai natriumglutamaattia. Vegaanien lisäksi on huomioitu esimerkiksi diabeetikot ja vähähiilihydraattista ketoruokaa suosivat.

Käymme sisään pastellisävyjä ja neonkirjaimia välkkyvään soppeen, jonka pieni koko kannustaa ottamaan ruuan mukaan. Onneksemme paikka on tyhjä. Vastassa on toinen paikan omistajista, Jasmine McAlpine. Liikekumppani Belle Aphipanya saapuu pian hänkin tavaralaatikot käsissään. Molempien ilo ja into välittyvät maskienkin takaa.

Kaksikkoa yhdistää entinen yhteinen työnantaja ja terveyden vaaliminen, mutta myös thaimaalaiset juuret, mikä näkyy ruokalistalla. On ”nuudeleita” kesäkurpitsasta ja ”riisiä” kukkakaalista, tofua ja tempeä.

Tilaamme alkuun ruisleivät kurkumatofulla ja coco pink -smoothien. Pääruuaksi valitsemme kolmen chilin ”zuudelit” eli kesäkurpitsasta tehdyt ”nuudelit” katkaravuilla ja kukkakaaliriisikulhon lämminsavulohella.

Leipien tahinikastike on yllättäen lämmintä. Sitruunaa on käytetty taitavasti taittamaan tahinin ilmeisin maanläheisyys. Tofut lämmitettiin sympaattisessa pikku-uunissa.

Smoothiessa maistuu banaani ja mansikka. Luvattua mustaherukkaa voisi olla enemmän raikastamassa juomaa. Viimaisena talvipäivänä värikkäät annokset toimivat melkein eräänlaisena väriterapian muotona.

Kukkakaaliriisi oli peitetty lohella ja avokadoruusulla.­

Keto rose poke -annoksen juju on lämmin kukkakaaliriisi. Mehukkuutta kulhoruokaan tuo salainen be mine poke -kastike, joka on kevyt ja soijainen. Avokadoruusu kertoo paikasta kenties kaiken olennaisen. Estetiikkaa arvostetaan ja trendeihin on tutustuttu. Edamamepavut, savulohi, kurkku ja salaatti täyttävät kämmenen kokoisen kulhon. Hiilihydraatteja annoksessa kerrotaan olevan viisi grammaa, ja siltä se tuntuukin.

Kesäkurpitsa-zuudelien kastike on tulista, kuten luvattiin, ja soosi tarjoillaan erikseen annoksen sivussa. Katkarapuihin on jätetty pyrstöt paikoilleen.

Be Mine Healthy Friendsin lähitienoilta löytyy jo pullaa, olutta, burgeria, tacoja ja burritoja. Jos on diabetes, keliakia tai muu päivittäiseen elämään vaikuttava sairaus, voivat BMHF:n kaltaiset ravintolat olla helpotus.

BMHF julistaa sosiaalisessa mediassa intohimoisesti annostensa terveydellisyyden ilosanomaa. On kuitenkin mainittava, että esimerkiksi natriumglutamaatin välttämisestä ja kookosöljyn käytöstä väitellään jatkuvasti, eikä niiden epäterveellisyydestä tai terveellisyydestä ole vain yhtä ainoaa totuutta.

Sympatia- ja rohkeuspisteitä sataa ravintolan vilpittömästä halusta palvella niitä asiakkaita, jotka syövät erikoisruokavalioita noudattaen.