Sarjakuvataiteilija teki kiltistä Pepe-sammakosta omakuvan, mutta alt right -liike omi sen – Uusi dokumentti kertoo epätoivoisesta yrityksestä pelastaa hahmo

Feels Good Man -dokumentti kuvaa, kuinka hyväntahtoisesta Pepe-sammakosta tulee äärioikeiston ja Trump-kannattajien symboli – vastoin tekijänsä tahtoa.

”Vie kauan aikaa luoda hahmo, jota haluaa piirtää aina uudelleen.”

Sarjakuvataiteilija Matt Furie aloittaa piirtämisen silmämunasta. Tussin musta väri kaartuu soikean muotoisena silmäkulmasta ulkoreunalle. Sen jälkeen hän piirtää silmäluomet ja sitten suun ja kielen. Hahmo alkaa muodostua.

Paperille muodostuu hahmo, joka on luultavasti tuttu kenelle tahansa, joka on ollut internetissä viimeisen kymmenen vuoden aikana: Pepe-sammakko (eng. Pepe the Frog).

”Lopulta tuli Pepe”, Furie sanoo.

”Se on iloinen pieni sammakko.”

Feels Good Man (2020) -dokumentti kertoo Pepe-sammakosta sekä sen luojasta, sarjakuvataiteilija Matt Furiesta.

Alun perin Pepe oli hyvän mielen indie-sarjakuvan pikkuvelimäinen hahmo. Nettifoorumien ja internetmeemien yleistyttyä siitä kuitenkin tuli rasismin, vihan, suvaitsemattomuuden ja ja käytännössä koko ”alt-rightiksi” kutsutun äärioikeiston symboli.

Sarjakuvataiteilija Matt Furie piirtää tunnetun sammakkohahmonsa dokumentin alussa.­

Debyyttiohjaaja Arthur Jonesin dokumentti kuvaa, kuinka Pepe-sammakosta tulee ensin nettifoorumien harmiton suosikkimeemi ja sitten äärioikeiston ideologian levitykseen käytetty maskotti. Samalla se seuraa sarjakuvataiteilijaa, joka havahtuu taistelemaan hahmonsa puolesta vasta, kun alkaa olla myöhäistä.

Dokumentti kertaa Pepen synnyn ja Matt Furien elämän sarjakuvataiteilijana. Lopulta se kuitenkin toteaa samaa kuin kaikki muutkin Internet ottaa Pepen haltuunsa eikä tekijällä ole enää merkitystä.

Sundancen elokuvajuhlilla dokumentti palkittiin viime vuonna raadin erikoispalkinnolla, joka on suunnattu nouseville elokuvantekijöille. Nyt elokuva on vuokrattavissa Suomessakin digitaalissa palveluissa.

Ensimmäisen kerran pieni vihreä sammakko sai nimekseen Pepe, kun se esiintyi Furien Playtime-sarjakuvassa. Oli 2000-luvun alku.

Furien sarjakuvassa Microsoft Paintilla piirretyt Pepe ja tämän ystävä Brett kävivät reiveissä, maalasivat ja söivät pizzaa. Sarjakuvataiteilija lisäsi mukaan lisäsi kaksi hahmoa, Andyn ja Landwolfin, ja niin syntyi Boy’s Club -sarjakuva.

Matt Furie on julkaissut myös lastenkirjan The Night Riders (2012) ja sarjakuvaromaanin Mindviscosity (2020).­

“Neljä hahmoa heijastivat minun ja ystävieni luonteita”, Furie kertoo.

Bilehile-Landwolf, kujeilija-Andy, Brett, joka tykkäsi tanssia, ja sitten porukan pikkuveli: Pepe. Nopeasti dokumentissa käykin ilmi, että Pepen oli tarkoitus kuvata nimenomaan sarjakuvataiteilijaa itseään. Hieman outo, mutta rento kaveri.

“Mitä enemmän tutustuin Mattiin, sitä enemmän hän vaikutti Pepeltä. Pepe näyttääkin vähän Mattilta”, ystävä Chris Sullivan sanoo.

Kaikki ihmettelevät samaa: Kuinka juuri Pepestä tuli myöhemmin netissä äärioikeiston symboli?

Siihen vaadittiin yhden sivun sarjakuva, joka lähti leviämään internetissä kulovalkean tavoin.

Furie piirtää sarjakuvan, jossa Pepe-sammakko virtsaa vessassa seisaaltaan housut tiputettuna nilkkoihin. Näky huvitti sarjakuvataiteilijaa, joka muistaa menneensä lapsena vessaan, jossa olikin hänen ystävänsä. Sarjakuvassa Pepen kaveri kysyy häneltä, miksi tämä käy vessassa housut nilkoissa. “Feels good man”, Pepe toteaa. Suomeksi lausahdus on suomennettu muun muassa tuntuu höpöltä jäbä.

Tällä sarjakuvasta otetulla kuvalla Pepe-sammakko nousi meemiksi.­

Furie skannasi sarjakuvan ja julkaisi sen Myspacessa. Pian ”feels good man” -lausahdus alkoi levitä.

Teksti ilmestyi esimerkiksi Myspacessa jaettujen treenikuvien kuvateksteihin. Furie kertoo dokumentissa, että alkoi saada lähipiiriltään linkkejä eri sivustoille, joissa Pepeä oli muokattu eri kuviin ja linkitetty useille eri kanaville.

Pepe-sammakosta oli tullut meemi.

Dokumentti kuvaa, kuinka sinisilmäinen taiteilija pitää sammakon lautafoorumeilla saamaa huomiota huvittavana, vaikka samaan aikaan eräs kollega kehottaa häntä hankkimaan asianajajan mahdollisia tekijänoikeusrikkomuksia varten.

Furie kertoo kuulleensa vasta Pepen leviämisen jälkeen kertaa, mitä “meemi” edes tarkoittaa. Hän väsäilee lastenkirjoja ja pysyy erillään nettifoorumeilta.

“Pepe on loistoesimerkki meemistä, joka karkasi ’memesfääriin’ ja kärsi kaikesta, mistä meemin voi olettaakin”, meemejä tutkinut tohtori Susan Blackmore kertoo dokumentissa.

Pepe-sammakosta on tehty lukuisia meemejä. Kuvakaappaus dokumentista.­

Lyhykäisyydessään meemi (eng. meme) tarkoittaa internetissä leviävää asiaa, kuten kuvaa tai videota, joka saavuttaa suuren suosion. Internetilmiönä ne voivat kestää esimerkiksi alle viikon tai useita vuosia.

Meemi tulee kreikankielisestä sanasta mimesis, joka tarkoittaa taiteessa tapahtuvaa pyrkimystä todellisuuden kuvaamiseen.

Ensimmäisen kerran meemi -sanaa käytti Richard Dawkins vuonna 1976 julkaistussa kirjassaan Geenin itsekkyys. Hän kuvailee meemin olevan idea, käyttäytymismalli, tyyli tai käyttötapa, joka leviää kulttuurissa henkilöltä toiselle, kuten sävelmä tai vaatemuoti.

Teoksessa Dawkins vertaa meemejä geeneihin. Hän väittää, että molemmat ovat itsekkäitä olentoja, jotka leviävät riippumatta siitä, ovatko ne hyödyllisiä ihmisen kannalta. Tiedeyhteisössä meemiteoria sai erittäin kriittisen vastaanoton eikä sille katsottu olevan tieteellistä pohjaa. Muun muassa tutkija Maria Kronfeldner on arvostellut sen perustuvan virheelliseen geenivertaukseen.

Myöhemmin myös Dawkins on ottanut etäisyyttä luomaansa käsitteeseen. Teoksessaan The Extended Phenotype (1982) hän myöntää, että meemien kopioitumisprosessi on paljon epätarkempi kuin geenien.

Dokumentissa Pepe-sammakon kuvaillaan olevan yksi kaikkien aikojen suosituimmista ja käytetyimmistä meemeistä. Se alkoi levitä erityisesti 4chan -sivustolla, joka on Christopher Poolen luoma anonyymi keskustelu-, kuva- ja piirustusfoorumi tai ”lautafoorumi”.

Kiistanalaisen meemiteorian lisäksi sammakkopiirroshahmon suosiolle esitetään kaksi selitystä.

Ensimmäinen on se, että alkuperäinen hahmo on hyvin yksinkertainen, minkä vuoksi sen jäljentäminen on helppoa. Lähes kuka tahansa pystyy piirtämään siitä oman version ja jakamaan sen eteenpäin.

Toinen selitys on Pepe-sammakon samaistuttavuus. Netissä kiertämään lähteneessä sarjakuvassa Pepe kuittaa oudon tapansa ”feels good man” -lausahduksella.

“Outouden hyväksyminen on täysin 4chanin etiikan mukaista”, 4chan-sivustoa tutkinut kirjailija Dale Beran sanoo.

Pepe-kuvat alkoivat levitä myös 4chan-sivustolta muualle verkkoon, mikä ei miellyttänyt sammakon alkuperäisiä faneja. Jos lautafoorumien käyttäjät kokevat, että heidän meeminsä varastetaan, siitä tehdään tarkoituksella loukkaavampi, dokumentissa todetaan.

Ensin Pepe alkoi esiintyä satunnaisesti mahdollisimman häijyiksi ja loukkaaviksi tehdyissä kuvissa, joissa se liitettiin esimerkiksi WTC-torneihin tai natsiarmeijaan. Sitten se alkoi nousta eräänlaisen symboliksi kaikelle liikehdinnälle, jossa vastustettiin esimerkiksi tasa-arvoa, feminismiä ja yleistä ”progressiivisuutta”.

Dokumentin mukaan Pepe esiintyi ensin beta-incel-”kapinoitsijoiden” yhteydessä. Tämä liikehdintä johti tosielämän surmiin, kun nettifoorumilla naisvihamielisiä julistuksia tehnyt Elliot Rodger tappoi Isla Vistassa Kaliforniassa kuusi ihmistä vuonna 2014.

Pepe-sammakosta tehdyt meemit muuttuivat yhä rajummiksi. Lopulta piirroshahmosta tuli alt right -liikkeen maskotti ja valkoisen ylivallan symboli, joka on irrotettu alkuperäisestä kontekstistaan.

Vuonna 2016 lautafoorumien alt right -liike löysi tavallaan myös toisen maskotin: presidentinvaalikampanjaa tekevän Donald Trumpin.

“4chanissa Trumpin retoriikassa nähtiin paljon hyvää. Siinä oli kuultavissa nationalismia ja valkoisen ylivallan ihannointia”, toimittaja Aaron Sankin sanoo dokumentissa.

Monet alt-right-liikkeen ja äärioikeistolaisten aatteiden kannattajat tukivat Trumpia, ja toivat sitä esille esimerkiksi Trump Pepe -nettikuvilla.­

Presidentti Trump on elävä versio Pepe-sammakosta, dokumentissa todetaan, ja nettifoorumeilla Trumpia alettiin kannattaa laajalti. Kannatus ei jää kampanjatiimiltä huomaamatta ja lopulta myös Trump itse päätyi twiittamaan kuvan, jossa hänestä on tehty Pepe.

Vihreästä sammakosta tuli näkyvä osa Yhdysvaltojen vuoden 2016 vaaleja. Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clintonin kampanjasivuilla julkaistiin artikkeli, joka käsitteli Donald Trumpia, Pepe-sammakkoa ja valkoista ylivaltaa kannattavista rasisteista.

Trump-kannattajat, jotka olivat levittäneet Pepe-kuvia, pitivät artikkelia eräänlaisena erävoittona ja nettiin ilmestyi lukemattomia ”vastineita.” Uusissa Pepe-meemikuvissa pilkattiin Clintonia tai demokraatteja ja liberaaleja yleisesti.

Pepe-sammakko liitetään nykyään usein automaattisesti alt-rightiin ja rasismiin.­

Trump-kannattaja pitelee Pepe-pehmolelua Trumpin kampanjatilaisuudessa Elkhart, Indianassa 10. toukokuuta 2018.­

Samaan aikaan kun Pepe-sammakko eli omaa elämäänsä internetissä, Matt Furie jatkoi taiteilijan urallaan eri suuntaan, sillä hän ei halunnut tulla muistetuksi vain Boy’s Club -sarjakuvasta.

Dokumentin mukaan Furie havahtui vasta, kun Pepe-sammakko lisättiin kansalaisjärjestö Anti-Defamation Leaguen vihasymbolien listalle, jossa sammakon kerrotaan olevan rasistinen ja antisemitistinen symboli. Listauksen yhteydessä mainitaan myös Furien nimi.

“En halua olla osallisena tässä. Yritän kirjoittaa lastenkirjoja”, Furie sanoo haastattelussa.

Alkaa taistelu saada vihreä sammakko takaisin. Mutta, onko liian myöhäistä, dokumentti kysyy.

Kyllä ja ei.

Dokumentti kuvaa, kuinka Furie teki #savepepe -kampanjan, jossa hän pyysi ihmisiä luomaan omia onnellisia Pepe-hahmoja ja näin palauttamaan sammakko takaisin juurilleen.

“Voimmeko tehdä vihasymbolista rakkaussymbolin?” Furie kysyy kampanjan lanseerauksessa.

Yritys osoittautuu vähintäänkin epätoivoiseksi ja näyttää ainoastaan, kuinka vaikeaa internet-ilmiöitä on toisinaan ymmärtää kuplan ulkopuolelta.

Donald Trump voitti presidentinvaalit marraskuun 6. päivänä 2016.

Anonyymeillä lautafoorumeilla iloitaan laajalti Trumpin voitosta. Siitä, missä määrin Trump -kannattajien meemit todellisuudessa ratkaisivat Yhdysvaltojen presidentinvaalit, ei ole varmuutta.

Furie päätti vuonna 2017 tehdä lopun sammakostaan ja julkaisi uuden sarjakuvan, jossa Pepe saatetaan haudan lepoon. Sammakon kuolema noteerattiin isoja kansainvälisiä medioita myöten.

Taistelu Pepen puolesta ei kuitenkaan ole ohi.

Furie nosti lakikanteen Infowars-sivustoa ja sen perustajaa, Alex Jonesia vastaan, sammakon kuvien hyödyntämisessä äärioikeistoon linkittyvissä yhteyksissä ja tekijänoikeuslakia rikkovassa kaupallisesta tarkoituksessa. Jutun sovittelussa Furie sai 15 000 dollarin eli reilun 13 000 euron verran korvauksia.

Sarjakuvataiteilija onnistui myös keskeyttämään opettaja Eric Hauserin julkaiseman The Adventures of Pepe and Pede -kirjan levityksen. Kirjan katsottiin sisältävän ”rasistisia, islamofobisia ja vihaa pursuilevia asioita”.

Lopulta tapahtuu suoranainen ihme.

Pepen tarina saakin onnellisen lopun, kun Hongkongin mielenosoittajat alkoivat käyttää sitä rauhan ja demokratian merkkinä. Mielenosoituksissa Pepe edusti tavallista kansalaista tai hassua hahmoa, jonka voi valjastaa osaksi aktivismia.

Hongkongilaisille mielenosoittajille ei tuntunut olevan merkitystä, millaisia merkityksiä sammakko oli aiemmin saanut Yhdysvalloissa tai länsimaalaisessa internetkulttuurissa.

Mielenosoituksissa he olivat tehneet Pepestä kaltaisensa pukemalla sen esimerkiksi keltaisiin työmaakypäriin, kasvosuojiin ja toista silmää peittävään silmälappuun, joka oli viittaus mielenosoituksissa loukkaantuneisiin protestoijiin.

Feels good man -dokumentti julkaistiin elokuussa juuri ennen Pepen toisen tarinan päättymistä: presidentti Donald Trumpia ei valita jatkokaudelle.

Mielenosoittajat pitelevät Pepe-pehmoleluja.­

Mielenosoittaja pitelee Pepe-pehmolelua. Kuva on otettu 29. syyskuuta 2019.­

