Pekka Poudan ronski twiitti ”she/her- ja he/him -jutuista” kuohutti somessa – Transvaikuttaja Mona Bling kertoo, mikä persoonapronominien tarkoitus on, Pouta aikoo pitää taukoa Twitteristä

Vaikka Suomessa on käytössä vain yksi hän-sana, sukupuolittavat ihmiset toisiaan kaiken aikaa. Vaikuttaja Mona Bling kertoo, että transyhteisössä sukupuolittavista sanoista puhutaan etenkin silloin, kun käydään läpi sukupuolenkorjausprosessi.

Etenkin viime vuoden aikana moni somevaikuttaja tai julkisuudessa muuten työskentelevä on lisännyt sosiaalisen median profiileihinsa englanninkieliset persoonapronomit.­

Kukaan sosiaalista mediaa ja Twitteriä seurannut ei ole varmasti voinut välttyä Pekka Poudan maanantaiselta twiitiltä.

Koko Suomen tuntema meteorologi esitti twitterkansalle kysymyksiä.

Ensimmäiseksi Pouta ihmetteli, miksi sosiaalisen median profiileihin on ilmestynyt ”näitä she/her ja he/him juttui”.

Sitten hän tiedusteli, eikö ”meidän pitänyt alkaa identifioitua ihmisiksi ja yksilöiksi”.

”Ja sit vielä englanniksi? Jos on ihan pakko kertoa omasta sukupuolisuudestaan profiilissa, niin eikö voisi sanoa suomeksi ’tykkään pillusta’?”, Pouta kirjoitti aamulla julkaisemassaan twiitissään.

Toimittaja ja vaikuttaja Mona Blingin ensimmäinen ajatus Poudan twiitistä oli, että ”voi ei Pekka”.

”Omassa työssä pyörittelen näitä asioita koko ajan. Itse transtaustaisena naisena elää tätä elämää ja pronominit on asia, jonka on oppinut vuosia sitten”, Bling kertoo puhelimessa.

Twiittiin tulvi nopeasti lukuisia kommentteja. Osa huomautti, että sukupuoli on eri asia kuin seksuaalisuus ja kertoi, mikä pronominien tarkoitus on. Osa kehui twiittiä hauskaksi ja moitti kritisoijia mielensä pahoittamisesta.

Ilta-Sanomien haastattelussa Pouta sanoi, että ”oli hiukkasen unissaan” ja ”sotki aloittelijana sukupuolisen suuntautumisen ja tämän sukupuoli-identiteetin”.

Vaikka Poudan twiitti vaikutti Blingistä pelkältä trollaamiselta, hän haluaa uskoa, ettei Poudan tarkoitus ollut syrjiä tai ilkeillä.

”On yleistä, etteivät ihmiset ymmärrä omia etuoikeuksiaan.”

Bling kirjoittaa tällä hetkellä esikoiskirjaansa transsukupuolisuuden myyteistä. Omassa Instagramissaan hän käsittelee transsukupuolisuuteen, mielenterveyteen ja feminismiin liittyviä kysymyksiä.

Mistä pronomineissa sitten on kysymys?

Englanninkielisiä pronomineja alkoi ilmestyä ihmisten sosiaalisen median profiileihin etenkin viime vuoden lopussa.

Monen somevaikuttajan ja muiden julkista työtä tekevien lisäksi ilmoituksen lisäsi muun muassa Yhdysvaltojen varapresidentti Kamala Harris.

He/him tarkoittaa sitä, että henkilö identifioituu mieheksi, she/her naiseksi ja they/them muunsukupuoliseksi tai sukupuolibinäärin ulkopuolella olevaksi.

Ennen viime vuotta persoonapronomineja näkyi lähinnä trans- ja muunsukupuolisten ihmisten profiileissa.

Kun cis-sukupuoliset, eli ihmiset joiden sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta, lisäävät itsestä käytettävän pronominin profiiliinsa, he osoittavat tukensa transyhteisölle ja muunsukupuolisille.

Se on tietysti totta, ettei suomen kielessä ole sukupuolittuneita persoonapronomineja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ihmisiä sukupuolitettaisi ulkoisten tekijöiden perusteella.

Mona Bling muistuttaa myös, ettei ”Suomi ole missään tyhjiössä”, vaan olemme osa englanninkielistä maailmaa etenkin internetissä.

Tammikuussa 2022 ilmestyvän esikoiskirjan lisäksi Mona Bling tekee tällä hetkellä Kroonisesti ärhäkkä -nimistä podcastia yhdessä toimittaja Irene Naakan kanssa. Ensimmäinen jakso julkaistaan maaliskuussa.­

Transyhteisössä pronomineista puhutaan etenkin silloin, kun transitioidutaan eli käydään läpi sukupuolenkorjausprosessi.

”Se saattaa vaihdella, miten ulkopuoliset ihmiset sukupuolittavat sut. Silloin, kun ihmiset eivät sukupuolita oikein, oma pronomini tuntuu erityisen tärkeältä”, Bling sanoo.

”Kaikki ihmiset haluavat, että heitä kunnioitetaan sellaisina kuin he ovat.”

Se tarkoittaa sitä, että kun ihminen kertoo nimensä ja sukupuolensa, ei muilla ole siihen sanomista.

Sukupuoli on usein myös ensimmäisiä asioita, joita ihmiset kertovat puhuessaan toisesta ihmisestä. Sen voi kukin huomata omassa puheessaan.

Harva sanoo esimerkiksi, että ”henkilö lenkitti koiraa”, vaan että mies tai nainen lenkitti koiraa. Tästä juontuu myös se, että osa suosii ennemmin sanoja miesoletettu tai naisoletettu.

Suurin osa cis-ihmisistä ei joudu tilanteisiin, joissa muut sukupuolittaisivat ihmisen väärin.

Aina niin ei tietenkään ole.

Bling kertoo juuri näkemästään Tiktok-videosta, jossa matalaääninen cis-nainen kertoi omasta kokemuksestaan.

”Hän kertoi, että hänelle kommentoidaan usein, että kuulostat ihan mieheltä. Ja että olet varmaan oikeasti mies”.

Ihmisillä on tapana ikään kuin vahdata toisten sukupuolta.

”Joillain ihmisillä on hirveä pakkomielle siihen, miten muut ihmiset ’suorittavat sukupuolta’. Se on uskomatonta. Ei kukaan ole kenellekään tilivelvollinen mistään.”

Siksi Bling sanoo usein, etteivät mies, nainen tai muunsukupuolisuus ole mitään tuotemerkkejä, joihin joku omistaisi oikeudet ja voisi valvoa, kuka täyttää raamit parhaiten.

”Kaikilla on oma tapa olla omaa sukupuoltaan. Oli se mitä tahansa.”

Mallit elävät kuitenkin vahvana edelleen. Bling kertoo, että monella on mielikuva etenkin siitä, millainen on trans.

Omassa elämässään hän on huomannut sen tavatessaan uusia ihmisiä. Jos uusi tuttavuus on kuullut transsukupuolisuudesta etukäteen, on Bling saanut kuulla olevansa ”ihan erilainen”, millaiseksi henkilö oli hänet ensin kuvitellut.

Eniten mielikuvat liittyvät Blingin mukaan ulkonäköön.

”Tosi yleinen myytti on se, että cis-ihmiset luulevat tietävänsä, miltä transihminen näyttää. Että he automaattisesti tunnistaisivat transihmisen.”

Cis-ihmiset saattavat esimerkiksi sanoa, ettei he ole koskaan tavanneet transihmistä.

”Oikeasti he ovat voineet tavata paljonkin transihmisiä. Kuka tahansa voi olla trans.”

Suomen translain uudistaminen etenee eduskunnassa tällä vaalikaudella.

Sosiaali- ja terveyministeriö asettaa maaliskuussa työryhmän valmistelemaan esitystä, joka on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle joulukuussa 2021. Valiokuntiin ja eduskunnan äänestykseen esitys etenee näillä näkymin siis vuonna 2022.

Viime lokakuussa yli 50 järjestöä vaati translakiuudistuksen kiirehtimistä ja alaikäisten aseman uudelleen arvioimista lakiuudistuksessa.

Trasekin sivuilla julkaistussa kannanotossa kirjoitetaan, että uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja.

Järjestöt ja aktivistit ovat vaatineet Suomen translain muutosta jo useita vuosia.

Tämänhetkisen lain mukaan ihmisen pitää todistaa olevansa lisääntymiskyvytön, jos hän haluaa vahvistaa juridisen sukupuolensa. Trans- ja muunsukupuoliset lapset ja nuoret joutuvat odottamaan lisäksi täysi-ikäisyyttä, ennen kuin he voivat hakea sukupuolimerkinnän muuttamista henkilöllisyystodistukseen.

Lakiuudistuksessa haetaan muutosta etenkin kahteen asiaan: pakkosterilisaatioon sekä translasten ja -nuorten oikeuksiin.

Mona Bling on toiminut vaikuttajana ja puhunut transasioista jo noin 10 vuoden ajan. Vasta viimeisen vuoden aikana hänen Instagraminsa ”lähti lentoon” ja tilille ropisi lukuisia uusia seuraajia.

Instagramissa Blingin tarkoitus on kouluttaa ihmisiä, lisätä tietoa ja kitkeä transfobiaa. Kiitosta on herättänyt etenkin termien avaaminen.

Poudan twiittiin kertyi useita kommentteja, joissa kuittailtiin cancel-kulttuurista ja kysyttiin ironisesti, että ”onko Pouta nyt cancelled” ja ”kuka soittaa työnantajalle”.

Tämä on Blingin mukaan pikkumaista, koska kyse on kuitenkin ”oikeista ihmisistä ja tärkeistä asioista”.

Bling sanoo, ettei hän itse pidä hirveästi cancel-kulttuurista.

”Pekka ei ole todellakaan cancelled. En usko, että hän on paha ihminen tai haluaisi vaikka transihmisille pahaa. Jokainen voi puhua ohi suunsa ja tehdä virheitä”, Bling sanoo.

Nyt soitti meteorologi Pekka Poudalle.

Mitä tästä persoonapronomineihin liittyvästä twitterkohusta jäi oikein käteen?

”Opin sen, että mihin niitä käytetään ja mitä ne tarkoittaa. En ollut aiemmin ymmärtänyt. Ajattelin, että mitä järkeä niissä on.”

Pouta ei ole käynyt katsomassa saamiaan kommentteja enää maanantain jälkeen, koska silloin oli ”kohtalaisen kiihkeää menoa”.

”Yleensä vältän ottamasta kantaa suomalaisia kovasti jakaviin asioihin, koska se estää työtäni. Ei voi olla niin, että kun ihminen avaa television, hän ei näe meteorologia, vaan persun tai vihervassarin.”

Twiitistä noussut kuohunta oli Poudalle yllätys. Eilen tiistaina hän lisäsi Twitterissä nimensä perään ”he/him”, koska ”jos se on niin tärkeää, niin laitetaan”.

”Päätin, että laitan sen sinne ja sulkeudun Twitteristä pois kunnes tilanne on rauhoittunut”, Pouta sanoo, mutta muistaakin nopeasti, että perjantaina hän ajatteli laittaa ”yhden jutun”.

Hän sanoo, ettei twiitti ollut pahantahtoinen, vaan tarkoitus oli ”ihmetellä asiaa” ja käyttää ronskia ilmaisua, kuten hänellä Twitterissä tapana on.

Mona Bling muistuttaa, ettei koko asiassa ole lopulta kyse yhdestä twiitistä.

”Tärkeämpää on se, että joku muu voi alkaa miettiä näitä asioita tästä keissistä.”