Clubhouse on uusi, kovaa vauhtia nouseva sosiaalisen median sovellus, jota käyttää muun muassa Elon Musk – Tästä on kyse

Clubhouse on uusi somekanava, jossa käyttäjät keskustelevat ”huoneissa” ääneen toistensa kanssa.

Clubhouse on huhtikuussa 2020 julkaistu sosiaalisen median sovellus, jonka kehittivät Paul Davison ja Rohan Seth.­

Kun erilaiset kerhotalot ja seurat pitävät ovensa säpissä koronaviruksen vuoksi, on sosiaalinen media löytänyt uuden tavan olla eksklusiivinen.

Clubhouse on huhtikuussa 2020 julkaistu ääneen perustuva sosiaalisen median sovellus, jossa käyttäjät juttelevat toisilleen keskusteluhuoneissa. Clubhousen on tarkoitus olla sovellus, jossa ihmiset ympäri maailmaa voivat keskustelussa, tutustua ja ystävystyä.

Toistaiseksi sovelluksen käyttäjäksi pääsee ainoastaan kutsulla, jonka voi saada toiselta sovelluksen jäseneltä. Sovelluksesta on aiemmin kirjoittanut muun muassa The Guardian ja Mashable.

Juuri se, kuinka sovellus perustuu äänen ja puheen ympärille, tekee siitä uniikin ja monia kiinnostavan.

Kaikki vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa tapahtuu pelkästään puheen välityksellä.

Tämä tarkoittaa, etteivät Clubhousen käyttäjät pysty julkaisemaan ollenkaan sovelluksessa teksti- tai kuvapohjaisia päivityksiä. Sovellus ei myöskään tarjoa videopuhelumahdollisuutta.

Sovellus koostuu käyttäjien luomista keskusteluhuoneista, joihin ihmiset kerääntyvät keskustelemaan jostakin aiheesta tai teemasta. The Guardian kuvailee artikkelissaan sovelluksen olevan ”neuvottelupuheluiden, radion ja kotibileiden yhdistelmä”.

Käyttäjät voivat hyppiä keskusteluiden välillä, pysähtyä kuuntelemaan tai osallistua itse keskusteluun. Keskusteluhuoneen luonut käyttäjä voi päättää kenelle antaa huoneessa puheenvuoron ja käyttäjät voivat pyytää myös itse mikrofonia.

Keskustelut tapahtuvat suorana eikä niitä taltioida sovellukseen jälkikäteen kuunneltaviksi. Kun keskustelu on ohi, huone suljetaan.

Clubhouse tuntuu tarjoavan käyttäjilleen mahdollisuuden käyttää sovellusta hyvin erilaisiin tarkoituksiin, kuten verkostoitumiseen, yleiseen hengailuun tai esimerkiksi ihmissuhteista tai politiikasta keskusteluun.

Kirjautuessaan sovellukseen käyttäjä voi merkitä profiiliinsa omia mielenkiinnonkohteita, kuten teknologia, kirjat, terveys ja tasa-arvo. Sovellus suosittelee kiinnostuksen kohteiden perusteella käyttäjälle sopia keskusteluita tai henkilöitä, joita seurata, mutta käyttäjä pystyy myös etsimään niitä itse.

Sen voisi myös kuvailla olevan myös kuin kuuntelisit podcast-jaksoa, mutta voitkin halutessasi hypätä mukaan keskusteluun. Kuitenkaan sinun ei tarvitse olla rempseä podcast-juontaja osallistuaksesi keskusteluun.

Omien sanojensa mukaan sovellus ”antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden puhua, kertoa tarinoita, jalostaa ideoitaan, syventää ihmissuhteita ja tavata mielenkiintoisia ihmisiä ympäri maailmaa”.

Alpha Exploration Co -yhtiön kehittämän sovelluksen suosio on kasvanut pikavauhtia vuoden 2021 aikana. Vielä joulukuussa 2020 käyttäjien määrä oli 600 000. Nyt sovelluksella saattaa olla noin 2miljoonaa käyttäjää, arvioi The Conversation-sivusto.

Toistaiseksi Clubhousen käyttäjäksi pääsee vain kutsulla, jonka voi saada henkilöltä, joka on jo sovelluksen jäsen.

Käyttäjät pystyvät lataamaan sovelluksen sovelluskaupasta ja luomaan käyttäjätunnuksen. Itse sovellusta pääsee kuitenkin käyttämään vasta kun sovellukseen on saanut kutsun toiselta käyttäjältä. Clubhousen käyttäjät ovat kertoneet, että saivat kirjautumisen jälkeen lähettää muutaman kutsun.

Lähes salamyhkäinen invite only -kirjautuminen on tietenkin lisännyt sovellukseen kohdistuvaa kiinnostusta. Esimerkiksi Twitterissä ja Instagramissa on voinut törmätä päivityksiin, joissa käyttäjät pyytävät kutsua Clubhouseen tai lupaavat välittää omat kutsut niitä tarvitseville.

Sovelluksen suosiota on lisännyt se, että siellä tuntuu olevan runsaasti julkisuuden henkilöitä. Muun muassa Oprahin, koomikko Kevin Hartin, artisti Draken ja näyttelijä Ashton Kutcherin on kerrottu olevan Clubhousen käyttäjiä.

Sovelluksen kasvavasta suosiosta kertoo luultavasti myös se, että sen käyttö on jo ehditty estää Manner-Kiinassa.

Clubhousen suosio kasvoi kiinalaisten keskuudessa helmikuun alussa ja monet käyttivät tilaisuutta hyväkseen keskustellakseen tabuaiheista, kuten Hongkongin mielenosoituksista ja Taiwanin poliittisesta tilanteesta. Tämä ei sopinut Kiinan hallinnolle, joka päätyi estämään sovelluksen käytön.

Helmikuun alussa sovellus keräsi paljon huomiota, kun yrittäjä, sijoittaja ja keksijä Elon Musk isännöi alussa oman keskustelun. Keskusteluhuoneessa Musk jutteli osakevälityspalvelu Robinhoodin toimitusjohtajan, Vlad Tenevin, kanssa. Keskustelun seuraajamäärät laittoivat sovelluksen tämän hetkisen kapasiteetin äärirajoilleen ja keskustelu taltioitiin myös Youtubeen.

Musk on Twitterissä kertonut myös tulevista keskustelutilaisuuksista.

Lopullisen version tarkoituksena ei ole sulkea osaa ihmisistä ulkopuolelle, valmistajat sanovat.

Clubhousen tämän hetkinen sovellus on beta-versio lopullisesta sovelluksesta. Laitekehittäjät ovat kertoneet haluavansa hioa sovelluksen valmiiksi ennen kuin päästävät sen suurien massojen saataville.

Sovellus toimii tällä hetkellä ainostaan Applen iOS-käyttöjärjestelmällä, mutta yhtiön mukaan sovellus toimii pian myös Android-käyttöjärjestelmillä.

Clubhousen pystyy latamaan iOS-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Sovellusta pääsee kuitenkin käyttämään vasta, kun sovellukseen saa kutsun toiselta käyttäjältä.­

Clubhousea on ehditty verrata jo useisiin sosiaalisen median kanaviin, kuten Twitteriin ja Linkediin, vaikka sen käyttäjämäärät ovat vielä kaukana somejäteistä. Tällä hetkellä alustalla on tietynlainen uutuuden viehätys ja sen ilmapiiri koetaan rennoksi ja suvaitsevaksi.

Sovelluksen alkuhuuma tuo mieleen toisen sosiaalisen median keskustelualustan, jonka kehut kääntyivät myöhemmin päälaelleen: Jodelin.

Nyt.fi kirjoitti alkuvuodesta 2017 Suomeen rantautuneesta Jodel-keskustelusovelluksesta, jossa keskustelu oli käyttäjien mukaan poikkeuksellisen asiallista.

Myöhemmin Jodelin kanavilla on havaittu nettikiusaamista ja -häirintää. Toisinaan keskustelut ovat äityneet niin ilkeiksi, että ne on voitu tulkita kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen kaltaisten rikosnimikkeiden mukaisiksi.

Tietenkään Jodelia ja Clubhousea ei voi verrata suoraan keskenään. Jodelissa käyttäjät kirjoittavat anonyymisti kun taas Clubhousessa käyttäjien tulee esiintyä omalla nimellään. On kuitenkin hyvä muistaa, että somekanavien käyttäjämäärän lisääntyessä yleensä myös sen mahdolliset epäkohdat tulevat selkeämmin esille.

Clubhousen kehittäjillä onkin mahdollisesti vielä useita haasteita edessä ennen kuin sovellus voidaan avata kaikille.

The Verge kirjoitti heinäkuussa 2020, että puheeseen perustuvan sovelluksen moderointi voi tuottaa haasteita tulevaisuudessa. Artikkelissa pohditaan, kuinka nopeasti soljuvia keskusteluita pystytään moderoimaan ja millaisista rikkeistä käyttäjät saavat esimerkiksi porttikiellon.

”Entä voiko Clubhouse tehdä mitään ikivanhalle ongelmalle, jossa miehet keskeyttävät naisia?” The Vergen artikkeli kysyy.

Käyttäjäehdoissaan Clubhouse listaa, ettei se hyväksy alustallaan häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Säännöissä kerrotaan, että käyttäjien tulee ilmoittaa muiden käyttäjien mahdollisista rikkeistä ylläpidolle, jolloin moderaattorit tarkastavat keskusteluhuoneesta väliaikaisesti tallennetun nauhoitteen.

Näin ollen sovelluksen täytyy tallentaa keskusteluita moderointia varten, vaikka käyttäjilleen se mainostaa, että kaikki keskustelut tapahtuvat suorana eikä niitä pysty jälkikäteen kuuntelemaan.

Toinen Clubhousen haaste koskee sen saavutettavuutta. Pystyykö ääneen pohjautuvaa sovellusta käyttämään myös henkilöt, joilla on kuulovamma?

”Tiedoksenne: Kuurot eivät pysty käyttämään Clubhousea. Mikäli keskustelette jostakin tällä alustalla ja kutsuttu meidät mukaan, emme pysty osallistumaan. Sovellus, jota käytätte sulkee ulkopuolelle miljoonia ihmisiä”, kirjailija Adam Pottle kirjoittaa.

Clubhouse ei ole vielä tiedettävästi ottanut asiaan kantaa.