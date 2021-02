Aselakeja vastustavan aktivistin Good Pillow -yritys haastaa Trumpia tukevan ja salaliittoteorioita levittävän My Pillow -yrityksen johtajan – Tästä on kyse

MyPillow-tyynyfirman toimitusjohtaja Mike Lindell on ehkä sitkein Trump-kannattaja. Helmikuussa opiskelija ja aktivisti David Hogg haastoi hänet ”tyynysotaan”.

Harvardin yliopiston opiskelija ja aktivisti David Hogg, 20, on lähtenyt niin sanottuun tyynysotaan.

Hogg selvisi Parklandin kouluampumisesta vuonna 2018 ja on yksi aselakien tiukentamista vaativan March for Our Lives -järjestön perustajista. Hän perusti hiljattain ohjelmistokehittäjä William LeGaten, 26, kanssa oman yrityksen, joka myy tyynyjä.

Yrityksen tarkoituksena on kilpailla Trump-kannattajan ja miljonääri Mike Lindellin, 59, omistamaa MyPillow-tyynyfirmaa vastaan.

Idea oli aluksi pelkkä twiitissä lauottu vitsi, mutta nyt yritys on todella syntymässä.

Tiistai-iltana Hogg ja LeGate julkistivat yrityksen nimen: Good Pillow eli suomeksi Hyvä tyyny.

Yritykselle perustettu oma Twitter-tili on käynyt kuumana tiistain jälkeen.

Hogg kuvaili The Washington Postille elävänsä outoa aikaa.

”Olemme keskellä maailmanlaajuista pandemiaa, käyn collegea sen takia etänä ja nyt perustan tyynyfirman toisena start-up-yrityksenäni – ennen kuin voin edes juoda laillisesti.”

LeGate rahoittaa idean.

”Muutan bitcoinini tyynyiksi. Siitä tulee joko tyhmin tai viisain asia mitä olen ikinä tehnyt. Se nähdään sitten”, hän kommentoi lehdelle.

Tyynyjen valmistamista ei ole vielä aloitettu. Parivaljakko on pyytänyt sosiaalisessa mediassa ihmisiä kertomaan, millaisista tyynyistä ja minkä värisistä tyynyliinoista he pitävät.

Hoggin mukaan hän ja LeGate ovat ”antiteesi” MyPillowin perustajalle Mike Lindellille.

”Emme tarvitse yksityiskonetta, kuten hänellä on.”

Lindell, jota tällä hetkellä uhkaavat suurin piirtein kaikki mahdolliset oikeussyytteet, on yksi sitkeimmistä Donald Trumpin kannattajista.

Toisin kuin monet muut yritykset ja republikaanit, jotka ovat ottaneet pesäeroa entiseen presidenttiin kongressitalon valtauksen jälkeen, on Lindell jatkanut Trumpin puolustamista.

Tammikuussa Lindell kuvattiin Valkoisen talon edustalla viisi päivää ennen presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisia. The Guardianin mukaan hän kantoi kädessään paperinippua, jonka muistiinpanojen perusteella hänen arveltiin yrittävän perustella Trumpille poikkeustilan julistamista.

Lindell on levittänyt ahkerasti salaliittoteorioihin perustuvia tarinoita vaalipetoksesta. Hän on jakanut tarinoitaan vaalien vilpillisyydestä ainakin Fox News -kanavalla ja Twitter-tilillään.

Tammikuun lopussa Lindell sai pysyväksi määritellyn porttikiellon Twitteriin ja useat tavaratalot vetivät Lindellin omistaman tyynyfirman tuotteet pois myynnistä. Lindell syytti tapahtumista ”cancel-kulttuuria”.

Washington Postin haastattelussa Lindell sanoi, että hän keskittyy tuomaan ilmi ”vaalikoneiston petoksia” (”machine election fraud”).

Lindellin tähtäimessä on ollut lähinnä ääntenlaskennassa käytettävien ohjelmistojen valmistaja Dominion Voting Systems. Hän sanoi toivovansa, että Dominion haastaa hänet oikeuteen, koska ”siellä on todisteemme suurimmalta osin”.

Dominionin lakimiehet ovat jo ottaneet oikeustoimet käyttöön muita salaliittoteorioita levittäviä Trumpin liittolaisia vastaan.

Aiemmin yhtiö on haastanut Trumpin entisen asianajajan, Rudy Giulianin, oikeuteen ääntenlaskua ja Dominionia koskevan valheellisen tiedon levittämisestä. Kanteessa vaaditaan yli 1.3 miljardin dollarin vahingonkorvausta, ja se perustuu yli 50 lausuntoon, jotka Giuliani on esittänyt lainsäädännön kuulemisissa, Twitterissä, podcastissaan ja mediassa.

The Washington Postille Lindell kommentoi Good Pillowin tuloa tyynymarkkinoille tyynesti.

”Hyvä juttu David Hoggille, että hän yrittää tehdä tyynyn. Niin kauan kuin hän ei loukkaa ihmisten patentteja, niin hyvä hänelle.”