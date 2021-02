Ensin texasilainen asianajaja muuttuu videopuhelussa kissaksi. Nyt republikaanien kongressiedustaja kääntyy ylösalaisin.

Etätöihin siirtymisestä tulee pian kuluneeksi vuosi, mutta viimeistään tämä viikko on osoittanut, etteivät etänä järjestettävät videopalaverit suju vieläkään kaikilta.

Aiemmin tällä viikolla uutisointiin, kuinka texasilainen Rod Ponton unohti Zoom-oikeudenkäynnissä päälle videoefektin, joka muutti asianajajan surumieliseksi ja suloiseksi kissaksi.

Nyt ongelmat videopuheluissa saivat jatkoa, kun Yhdysvaltain republikaanien kongressiedustaja Tom Emmer käänsi kasvonsa vahingossa ylösalaisin edustajainhuoneen komitean kuulemistilaisuudessa.

Tapauksesta uutisoi aiemmin The Guardian.

Puheenjohtaja Maxine Waters keskeytti minnesotalaisen kongressiedustajan puheen työturvallisuudesta parlamentin rahoituspalvelukomitean kokouksessa ja kysyi:

”Emmer? Oletko ok?”

”Olet ylösalaisin, Tom”, toinen kokoukseen osallistuja sanoi.

”En tiedä, miten tämän saa korjattua”, Emmer vastasi.

Kokouksen osallistujat vertasivat tapausta heti kissafiltteriin ja joku sanoi, että tapaus ”menee viraaliksi”. Joku myös ennätti pohtia, onko kyseessä sittenkin metafora.

Maailma todellakin tuntuu menneen viimeisen vuoden aikana ylösalaisin. Silti jotkin asiat eivät muutu: teknologian kanssa on aina ongelmia.

Videopuhelun ongelma saatiin kuitenkin nopeasti korjattua ja Emmer ilmestyi ruudulle oikeinpäin. Kongressiedustaja kiitti puheenjohtajaa kärsivällisyydestä.

”En tiedä, mitä tapahtui. Kuva vain ilmestyi tuolla tavalla. Sammutin ja sen käynnistin uudelleen”, hän sanoo vian selvittyä.

Myös Emmer tunnisti vertailtun texasilaiseen asianajajaan ja twiittasi kuvakaappauksen Zoom-videopuhelusta.

Saatesanoiksi hän kirjoitti Pontonin kuolemattoman lausahduksen:

”En ole kissa.”

Pontonin tuskailu Zoomin videoasetusten kanssa on poikinut useita meemejä ja naurattanut ympäri maailmaa. The Guardianin videopuhelusta julkaisemaa videota on katsottu Youtubessa yli kuusi miljoonaa kertaa.

Voit katsoa videon alta.