Boho Café & Deli

Pikatesti

Missä? Eerikinkatu 12, p. 044 491 4411, bohocafedeli.fi.

Koska? Ma–to 7.30–18, pe 7.30–22 ja la 10–22.

Paljonko? Suodatinkahvi 2,70 e, choco bomb 7,60 e, kakkupalat 6 e ja lounas 9,90–10,90 e.

Esteetön? Ei.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Eerikinkadulla muutaman vuoden toiminut Glutique-kahvila on saanut seuraajakseen Boho Café & Delin. Omistaja Taru Haverinen kertoi Cityn haastattelussa, kuinka päätti perustaa ”bohokahvilan” sosiaalisen median kuvavirran innoittamana.

Bohokahvila ei ole vielä erityisen vakiintunut konsepti suomalaisella ravintolakentällä. Cambridgen sanakirja kertoo bohon tarkoittavan rentoa, epävirallista ja epätavallista tyyliä. Termin on sanottu olevan lyhennys boheemista, jolla on viitattu aiemmin esimerkiksi 1800-luvun ranskalaisiin taiteilijoihin, jotka syöksyivät köyhyyteen Ranskan vallankumouksen vuoksi.

Kahden maissa iltapäivällä Bohon lounas on jo loppu, mutta tarjolla olisi lauta- ja kulhoannoksia. Päädymme kuitenkin vitriinituotteisiin, sillä niissäkin riittää valinnanvaraa.

Vitriinin leivonnaiset ovat näyttäviä ja trendikkäitä.­

Tilaamme punajuuri-fetapiirakan ja tarjoilijan suositteleman tyrnijuustokakun. Sosiaalisen median perusteella Bohon hitti on choco bomb -juoma, ja tarjoilija vahvistaa, että suosio pitää paikkansa. ”Suklaapommi” on ontto suklaapallo, joka on täytetty minivaahtokarkeilla, kaakaojauheella ja kanelilla. Pallon sisältö paljastuu, kun sen päälle kaadetaan kuumaa maitoa. Kuulostaa hauskalta!

Lämmitetty punajuuripiirakka on mehukas. Voitaikinapohja on reunoiltaan rapea, ja paahtuneen fetan suolaisuus tasapainottaa punajuuren makeutta – tätä söisi uudestaankin.

Tyrnijuustokakun pohja on vain muutaman millimetrin paksuinen, mutta kakku pysyy hienosti pystyssä. Särmä ulkonäkö on linjassa maun kanssa, ja kakku on raikas esitys.

Suodatinkahvi annostellaan itse termoksesta. Boho käyttää helsinkiläisen Holmen Coffeen kahveja. Kahvi on keskipaahtoista, ja sen karvaus ja makeus ovat tasapainossa.

Yhtäkkiä kahvilaan saapuu porukka viereiseltä työmaalta. ”Me tultiin taas”, ryhmä ilakoi. Paikalle heidät houkutteli kuulemma hyvä kahvi ja palvelu. Vaikka Boho on ollut auki vasta viikon, se on tainnut saada jo kanta-asiakkaita.

Sitten seuraa päivän show. Taloussuklaasta tehty pallo on glitteröity ja koristeltu. Meiltä tiedustellaan, haluammeko kaataa kuuman maidon itse, mutta päätämme jättää homman ammattilaisen hoidettavaksi.

Choco bomb -juoma tarjosi yllätyksen kaakaokupposessa.­

Hihkumme innosta kuin lapset, vaikka tiedossa oli, mitä kuuma maito suklaalle tekee. Juoman pinnalle nousee värikkäitä minivaahtokarkkeja. Itse kaakaokin on oikein kelpo, vaikka mainittua kanelia ei mausta tahdo löytyä.

Vaikka Boho on perustettu estetiikka ja sisustustyyli mielessä, myös tuotteet ovat onnistuneita.

Ajoittain ilmoille pärähtävä edm-musiikki rikkoo hauskasti unisieppareiden luomaa eteeristä tunnelmaa, mikä tuo paikkaan kiinnostavan ristiriidan.

Bohossa voi aloittaa päivän vegaanisella tuorepuurolla ja päättää sen lasilliseen viiniä ja leikkelelautaseen. Meininki on rentoa aamusta iltaan.