To All the Boys -elokuvat kuuluvat Netflixin tunnetuimpiin romanttisiin komedioihin. Sarjan äskettäin julkaistu viimeinen osa on korni, mutta täynnä lämpöä.

Lana Condor, 23, ja Noah Centineo, 24, näyttelevät To All the Boys -elokuvasarjan päähenkilöitä.­

Yksi viime vuosien suosituimmista romanttisista komediatarinoista, To All the Boys -elokuvasarja, sai päätöksensä viime perjantaina. Netflix julkaisi tuolloin sarjan kolmannen ja viimeisen elokuvan To All the Boys: Always and Forever.

Sosiaalisessa mediassa elokuvien fanit surivat saagan päättymistä.

”Minun täytyy katsoa To All the Boys 3, mutta en voi, koska olen liian surullinen, että se on viimeinen osa”, eräs käyttäjä twiittasi.

”Minun tulee ikävä Peter Kavinskya and Lara Jeania”, toinen käyttäjä kirjoitti Twitterissä.

”Itkin koko To All the Boys 3 -elokuvan ajan. En malta odottaa, että pääsen kertomaan terapeutilleni”, yksi fani twiittasi.

Elokuvasarja perustuu kirjailija Jenny Hanin samannimiseen kolmiosaiseen kirjasarjaan (2014–2017). Huhtikuussa 2014 julkaistu ensimmäinen osa To All the Boys I've Loved Before pysytteli 40 viikkoa The New York Timesin myydyimpien nuorten aikuisten romaanien listalla.

Tuotantoyhtiö Overbrook Entertainment kirjan elokuvaoikeudet jo kesäkuussa 2014.

To All the Boys -elokuvasarja seuraa teini-ikäistä Lara Jeania, jonka vuosien varrella kirjoittamat rakkauskirjeet lähetetään ensimmäisessä elokuvassa vahingossa vastaanottajilleen.

Samalla se kuvaa romanttisten komedioiden tapaan liiottelevasti ja ihannoiden nuorten yhdysvaltalaisten arkea ja ”high school” -elämää. Elokuvasarjan kahdessa jälkimmäisessä osassa Lara Jeanilla on poikaystävä ja elokuvat seuraavat lukioikäisen parisuhteen arkea ja haasteita.

Varsinkin elokuvasarjan ensimmäinen osa tuntuu genressään raikkaalta tuulahdukselta. Se tuo romanttiset komediat nykyaikaan, jossa parisuhteessa olevien oletetaan julkaisevan söpöjä kuvia sosiaaliseen mediaan ja oppilaat voivat kiusata toisiaan levittämällä seksivideoita netissä.

Vaikka elokuva kantaa monia romanttisten komedioiden kliseitä, ei sen juonta pysty arvaamaan ensi minuuteilla. Sen päähenkilö Lara Jean on hauska ja hieman hitaasti lämpenevä introvertti, joka saa katsojan puolelleen välittömästi.

Tästä eteenpäin artikkeli sisältää juonipaljastuksia To All the Boys -trilogiasta.

To All the Boys I've Loved Before (2018) -elokuvassa 16-vuotias lukiolainen Lara Jean Covey (Lana Condor) joutuu paniikkiin huomattuaan, että hänen viisi vuosien varrella kirjoittamaansa rakkauskirjettä on vahingossa postitettu vastaanottajilleen.

Viimeisimpänä kirjoitetun kirjeen saaja on Lara Jeanin siskon ex-poikaystävä. Kiusallisia tilanteita välttääkseen Lara Jean ja yhden rakkauskirjeistä saanut lacrossen pelaaja Peter Kavinsky (Noah Centineo) solmivat valesuhteen.

Kuvio saattaa kuulostaa tutulta, vaikkei kyseistä elokuvaa olisi nähnytkään. Nimittäin Netflixin joulukuussa 2020 julkaisemassa hittisarja Bridgertonissa päähenkilöt Daphne (Phoebe Dynevor) ja Simon (Regé-Jean Page) päätyvät solmimaan samankaltaisen sopimuksen.

Joidenkin romanttisista komedioista tyypillisten väärinymmärrysten myötä Lara Jean ja Peter paljastavat lopulta toisilleen todelliset tunteensa ja päätyvät yhteen.

Elokuvasta tuli hitti ja Netflix ilmoitti pian sen jälkeen tekevänsä siihen jatko-osia. Samalla elokuva toimi myös ponnahduslautana päähenkilöitä esittävien Lana Condorin ja erityisesti nuoreen Mark Ruffaloon verratun Noah Centineon näyttelijäurille.

Elokuva sai kiitosta juonenkäänteistä, näyttelijöiden välisestä kemiasta sekä tyypillisiä romanttisia komedioita monimuotoisemmasta roolituksesta, jossa päähenkilönä nähdään aasianamerikkalainen tyttö, kuten myös alkuperäisessä kirjasarjassa.

Roolitus herätti kiitosta, sillä yhdysvaltalaisissa elokuvissa vastaavat hahmot on usein korvattu valkoisilla näyttelijöillä. Esimerkiksi Netflixin vuonna 2017 julkaistu Death Note -elokuva synnytti kohun, kun alkuperäisen japanilaisen mangasarjan aasialaistaustainen päähenkilö oli korvattu valkoisella näyttelijällä.

To All the Boys: Always and Forever (2021) julkaistiin Netflixissä perjantaina 12. helmikuuta.­

Viime vuosina aasialaistaustaiset näyttelijät ovat saaneet enemmän rooleja isoissa yhdysvaltalaisissa elokuvatuotannoissa. Noin viikko ennen To All the Boys I've Loved Beforea sai ensi-iltansa myös romanttinen komedia Crazy Rich Asians (2018), jonka päänäyttelijät ovat aasialaistaustaisia. Myöhemmin aasialaistaustaisia näyttelijöitä on nostettu päähenkilöiksi muun muassa Netflixin elokuvissa Always Be My Maybe (2019) ja The Half of It (2020).

Ensimmäinen elokuva taisi kuitenkin jättää riman liian korkealle sen jatko-osille.

To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020) ja helmikuussa julkaistu To All the Boys: Always and Forever (2021) eivät yllä varsinkaan itsenäisinä elokuvina edeltäjänsä tasolle, mutta nousivat silti Netflixin omien katsotuimpien sisältöjen listoille ilmestyttyään.

Kolmannessa ja viimeisessä osassa päähenkilöt viettävät viimeistä vuottaan lukiossa ja hakevat yliopistoihin. Lara Jean ja Peter suunnittelevat menevänsä yhdessä Stanfordin yliopistoon, jonne Peter on päässyt jo urheilustipendin turvin. Koulun opintomatkalla Lara Jean rakastuu New Yorkiin ja hänen täytyy valita, jääkö Peterin kanssa länsirannikolle vai lähteekö opiskelemaan New Yorkin yliopistoon.

Arvosteluissa elokuvan on kehuttu olevan trilogian kypsin ja se on saanut kiitosta myös juonesta, joissa Lana Jeanin tekee vihdoin itsenäisiä päätöksiä, kuten muun muassa Hollywood Reporter kirjoitti.

Myös näyttelijä Lana Condor kertoo The New York Timesin haastattelussa, että viimeisessä elokuvassa Lara Jean “astuu maailmaan nuorena naisena ja laittaa itsensä etusijalle”.

Silti elokuvasta puuttuu yhtenäinen juoni ja päähenkilöiden välinen vuoropuhelu on toisinaan niin tönkköä ja kornia, että hirvittää.

”Kahden päivän päästä tukahdutan sinut pusuihin ja annan lahjoja”, Lara Jean sanoo Peterille videopuhelun välityksellä ollessaan matkalla Etelä-Koreassa.

Lähes kahden tunnin mittaiseksi venytetyssä elokuvassa tutut hahmot lähinnä pitävät hauskaa kauniissa kohteissa, kuten Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa, New Yorkissa katolla järjestetyissä opiskelijabileissä sekä koulun prom-tanssiaisissa.

Elämäniloisten kohtauksien välissä hieman kinastellaan, ollaan epävarmoja ja pohditaan, voisiko etäsuhde onnistua. Loppuratkaisu ei yllätä, mutta se antaa elokuvasarjan parin tarinalle lopetuksen, joka tuntuu lämpimältä halaukselta – niin kuin romanttisten komedioiden lopetukset yleensä.

Lana Condor on näytellyt myös muun muassa Deadly Class (2018-2019) -sarjassa ja Alita: Battle Angel (2019) -elokuvassa.­

Romanttinen komedia (nykytermein “romcom”) on etenkin 1990-luvulla suosioon noussut elokuvan lajityyppi, jossa hassut ja kepeät juonenkäänteet lähes poikkeuksetta johtavat tosirakkauden löytämiseen.

1990-luvulla ja 2000-luvun alkussa romanttiset komediat kukoistivat ja jokaisella on varmasti oma suosikki tai inhokki, kuten Neljät häät ja yhdet hautajaiset (1994), Notting Hill (1999), Bridget Jones – elämäni sinkkuna (2001), Kuinka hukata kundi 10 päivässä (2003) tai 500 Days of Summer (2009).

Elokuvien kaava on usein toistettu ja lopetus ennalta-arvattava.

Kömpelöt ja omasta viehätysvoimasta autuaan tietämättömät päähenkilöt kohtaavat elämänsä rakkauden ja pari päätyy lopulta yhteen, vaikka ensin näyttääkin epätoivoiselta. Tai rakkauden etsintään kyllästynyt “uraohjus” (lue: nainen) päättää lopettaa deittailun ja kappas – sopiva sulho ilmestyy elämään.

Silti romanttiset komediat viehättävät.

Muun muassa feministi ja romcom-faniksi julistautunut kirjailija Roxane Gay on todennut: ”En tietenkään usko, että rakkaus voisi oikeassa elämässä toimia samalla tavalla kuin Hollywood sen meille esittää. Nautin kuitenkin hyvästä valheesta”, hän kertoo The Guardianin artikkelissa.

2010-luvulle tultaessa isojen elokuvastudioiden tuottamat romanttiset komediat kuitenkin vähenivät.

Vielä 2011 ilmestyivät muun muassa elokuvat Vain seksiä (Friends with Benefits) ja Näin ystävien kesken (No Strings Attached), joiden juonet ovat lähes identtisiä keskenään. Molemmissa ystävät päättävät alkaa harrastaa keskenään seksiä ilman tunteita. Loppuratkaisun saattaa arvata.

Hiipumiseen saattoi vaikuttaa muun muassa se, että romanttiset komediat usein tarjoilevat katsojilleen liian yksipuolista kuvaa rakastumisesta ja rakastamisesta.

Joulukuussa 2008 Heriot Wattin yliopistossa Edinburghissa julkistettiin tutkimus, jonka mukaan romanttisia komedioita katsovilla on elokuvista peräisin olevia väärinkäsityksiä rakkaudesta ja parisuhteista.

Lue lisää: Romanttisia komedioita syytetään kliseistä, parisuhteiden tuhoamisesta ja vaanijoiden kannustamisesta – Mutta ovatko myytit totta?

Sitten vuonna 2018 romanttiset komediat tekivät paluun. Netflix julisti kesän 2018 olevan “rakkauden kesä” ja julkaisi romcom-elokuvia toisensa perään.

“Seurasimme, mitä ihmiset katsovat ja kuinka paljon ja huomasimme, että romcom-elokuvia katsotaan paljon. Jopa niitä huonompia”, Netflixin entinen alkuperäiselokuvien ohjaaja Matt Brodlie kertoi Hollywood Reporter -sivustolle vuonna 2018.

Alkoi romanttisten komedioiden renessanssi, kuten Refinery29 sitä nimitti.

Toukokuussa 2018 romcom-putken aloitti ristiriitaisia arvioita saanut, mutta silti suosioon noussut The Kissing Booth -elokuva, josta on sittemmin ilmestynyt jatko-osa ja kaksi muuta ovat tekeillä.

”Rakkauden kesää” jatkoivat kesäkuussa ilmestynyt Set It Up ja elokuussa julkaistu To All the Boys I've Loved Before. Molemmat elokuvat saivat kiitosta monipuolisesta näyttelijäkaartista. Syyskuussa Netflix julkaisi vielä Sierra Burgess is a Loser -elokuvan.

To All the Boys -elokuvasarja tuo romanttiset komediat nykyaikaan, jossa parisuhteessa olevien oletetaan julkaisevan söpöjä kuvia sosiaaliseen mediaan.­

Suoratoistopalvelu on jatkanut romanttisen komedioiden julkaisemista myös ”rakkauden kesän” jälkeen.

Niitä ovat muun muassa olleet The Perfect Date (2019), Always Be My Maybe (2019), The Last Summer (2019) ja Holidate (2020) sekä tietenkin romanttiset jouluelokuvat ja aiempien elokuvien jatko-osat.

Monet Netflixin romcomeista on jäänyt suuremmalta yleisöltä huomaamatta, mikä ehkä kuvastaakin oivallisesti suoratoistopalvelun toimintalogiikkaa: Kun julkaisee paljon, syntyy toisinaan To All the Boys I've Loved Before -elokuvan kaltaisia helmiä. Muut voivat jäädä valtaisan sisältötulvan alle piiloon eikä niistä tarvitse tehdä jatko-osia.

Netflix on saattanut osaltaan auttaa nostamaan uudelleen myös muitakin valkokangaselokuvista hiipuneita genrejä. Viime vuosina suoratoistopalvelu on esimerkiksi tuottanut runsaasti jouluelokuvia. Niistä luultavasti tunnetuin on Jouluprinssi (2017), jonka nousi puheenaiheeksi huonoutensa takia ja jopa Netflix itse päätyi vitsailemaan aiheesta.

Mainostettu ”rakkauden kesä” on jo ohi, ja Netflix mainostaa jo elokuviaan muilla keinoilla. Mutta jos palvelun idea on tehdä elokuvia ”jokaiselle jotain” -tyylillä, silloin myös romcomit pysyvät sen tarjonnassa.

Suoratoistopalveluilla oli varmasti oma osuutensa romanttisten komedioiden ”pelastamisessa”, ja kuten To All the Boys näyttää, siitä voi seurata myös hyvää.