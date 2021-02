Parhaillaan Yhdysvalloissa käynnissä oleva Bachelor-sarjan 25. kausi on herättänyt kritiikkiä, kun selvisi, että yksi kilpailija on osallistunut rasistisina pidettyihin ”old south” -juhliin.

Yhdysvaltojen Bachelor-rakkausrealityn juontaja Chris Harrison astuu väliaikaisesti syrjään tehtävistään sarjan tuotannossa.

Syynä syrjään astumiselle on sarjan ympärillä pyörinyt rasismikohu, johon myös Harrison on ottanut julkisuudessa kantaa.

Bachelor eli Unelmien poikamies on vuonna 2002 alkunsa saanut tosi-tv-ohjelma, jossa miespuolinen keulahahmo yrittää löytää ”elämänsä rakkauden” paristakymmenestä puolisoehdokkaasta.

Bachelor on alunperin yhdysvaltalainen formaatti, josta on tehty lukuisissa maissa, kuten Suomessa, Norjassa, Kanadassa ja Autraliassa omia versioita. Harrison on juontanut Yhdysvaltain Bachelor ja Bachelorette -sarjoja alusta saakka ja toimii nykyään myös yhtenä sarjan tuottajista.

Kohu alkoi, kun helmikuun alussa sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvia, joiden mukaan yksi tämän hetkisen Bachelor-kauden osallistujista, 24-vuotias Rachael Kirkconnell, on osallistunut vuonna 2018 rasistisina pidettyihin Antebellum-juhliin. Tapahtuma tunnetaan myös ”old south” -juhlina.

Juhlat ovat Georgia College yliopistossa tunnettu tapahtuma, joita järjestää Kappa Alpha -veljeskunta. Juhlien osallistujat pukeutuvat ikään kuin Yhdysvaltojen etelävaltioiden plantaasien omistajat ennen Yhdysvaltojen vuoden 1861 sisällissotaa.

Antebellumin aikakauden juhlia on kritisoitu laajalti, koska niissä juhlistetaan erittäin rasistista aikakautta, jolloin orjuus oli etelänosavaltioissa laillista. Myös Kappa Alfaa on kritisoitu rasistiseksi, koska se on omaksunut etelävaltioiden kenraali Robert E. Leen ”hengelliseksi johtajakseen”.

Kirkconnellin on myös huhuttu tykänneen sosiaalisessa mediassa kuvista, joissa esiintyy Amerikan konfederaation eli Yhdysvaltain etelävaltioiden lippuja.

Viime vuosikymmeninä etelävaltioiden symboleja on pyritty poistamaan etenkin virallisista yhteyksistä. Etelävaltioiden lippu kytkeytyy laajempaan kiistaan Yhdysvaltain historiasta ja siihen liittyvästä rasismista.

Kirkconnellin kuvat levisivät verkossa helmikuun aikana ja sarjan fanit vaativat Bachelor-sarjan tuotantoa ottamaan niihin kantaa. 10. helmikuuta juontaja Chris Harrison kommentoi kohua haastattelussa, jonka oli järjestänyt entinen Bachelorette-keulakuva Rachel Lindsay.

Kommenteissaan Harrison päätti puolustaa Kirkconnellia ja sanoi, ettei sarjan fanien tulisi tuomita häntä, ennen kuin ”hänen puolensa tarinasta on kuultu”.

”Minun veikkaukseni? Nämä tytöt pukeutuivat ja menivät juhliin ja pitivät siellä hauskaa. He olivat 18-vuotiaita”, Harrison kommentoi haastattelussa.

Kommentit herättivät runsaasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Harrisonin puhetapaa pidettiin vähättelevänä ja sen nähtiin oikeuttavan rasistista käytöstä.

Haastattelun jälkeen osa sarjan faneista keräsi verkkoadressin, jossa juontajan tuotantoyhtiön toivottiin erottavan juontaja. Adressi keräsi alle viikossa noin 38 000 allekirjoitusta.

Lopulta Harrison pyysi sanojaan anteeksi 13. helmikuuta Instagramissa julkaisemassa päivityksessään ja ilmoitti astuvansa syrjään juontajan tehtävistään hetkeksi. Tämä tarkoittaa, ettei häntä nähdä ”After the Final Rose” -jaksossa, jossa osallistujat kertovat kuulumisiaan.

Vielä ei ole tiedossa, palaako Harrison juontamaan seuraavaa Bachelorette-tuotantokautta, jonka kuvaaminen aloitetaan luultavasti keväällä.

Myös Rachael Kirkconnell päätyi esittämään Instagram-tilillään anteeksipyynnön. Siinä hän kirjoittaa aikovansa ”ottaa asioista paremmin selvää, jotta voi jatkossa toimia rasismin vastaisesti”.

”Haluan estää ihmisiä jatkossa tekemästä samoja loukkaavia virheitä kuin minä ja toivon voivani todistaa tämän teille tulevaisuudessa”, hän kirjoittaa anteeksipyynnössä.

Rasismikohu ei tiedä hyvää Bachelor-formaatille, joka on viimeisen vuoden aikana yrittänyt uudistua sarjan valkoisuuteen kohdistuneen kritiikin vuoksi.

Parhaillaan Yhdysvalloissa pyörivän 25. kauden unelmien poikamies, Matt James, on Bachelor-sarjan ensimmäinen tummaihoinen keulahahmo.

Matt James on 25. tuotantokauden keulahahmo. Rasismikohun keskellä oleva Rachael Kirkconnell on edelleen mukana kilpailussa.­

Myöskään Bachelorette-sarjan 16. tuotantokauden aikana ei ole nähty kuin kaksi naispuolista tummaihoista keulahahmoa, jotka olivat Rachel Lindsay ja viime kauden Taishia Adams.

New Yorkissa asuva kiinteistövälittäjä Matt James on pitkästä aikaa ensimmäinen keulahahmo, joka tulee ”sarjan ulkopuolelta” eli ei ole aiempi kilpailija. Hänen tuotantokauden finaalijakso julkaistaan Yhdysvalloissa maaliskuun 9. päivänä.

Jaksot on kuvattu syksyllä 2020 ja olettavasti finaalipari piileskelee parhaillaan lehdistöltä. Tällä hetkellä mukana on vielä neljä kilpailijaa, joista on yksi on Rachael Kirkconnell.