Viiden sekunnin mittainen ”pawri-video” nousi somehitiksi Pakistanissa ja Intiassa – Ja yhdisti hetkeksi riitaisat maat

”Tässä on meidän auto, ja tässä olemme me. Ja meillä on juhlat”, pakistanilainen somevaikuttaja Dananeer Mobeen sanoi Instagram-videolla, josta nousi valtaisa somehitti.

19-vuotias Dananeer Mobeen päivittää Instagram-tiliään yli 920 000 seuraajalle.­