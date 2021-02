Irene Suosalon lapsenomainen innostus taiteeseen hiipui opiskeluaikoina, mutta skannerilla leikkiminen herätti sen jälleen eloon.

Harvoin sähköpostiviesti saa sydäntä sykkimään niin kovaa.

On lokakuu 2020. Taiteilija Irene Suosalo istuu työhuoneellaan Hernesaaressa ja kehittelee kokeellisia animaatioita, kuten usein iltaisin. Kello lähestyy yhdeksää, ja hän huomaa kolme tuntia sitten tulleen sähköpostiviestin.

Se oli yhdysvaltalaisen The New York Timesin ulkoasusuunnittelijalta, art director Alexandra Zsigmondilta, joka sattui seuraamaan Suosaloa Instagramissa. Hän kysyi, tekisikö Suosalo Timesille animaatiokuvituksen juttuun, joka kertoo koronaviruspandemian aiheuttamasta elektronisesta ja alueellisesta epätasa-arvosta. Vuorokausi aikaa.

Suosalo kiljuu. Maailman suurimpiin ja arvostetuimpiin lehtiin kuuluvalle The New York Timesille työskenteleminen oli ollut Suosalon suurin pitkäaikainen unelma – sellainen, jonka ei ajatellut olevan realistinen vuosiin. Hän yrittää monta kertaa soittaa isälleen ja pommittaa tätä viesteillä. Lopulta isä vastaa ja Irene Suosalo pääsee kertomaan tarjouksesta. On vaikea pysyä paikoillaan.

Suosalo vastaa Zsigmondin viestiin ja hyväksyy tarjouksen, mutta liian myöhään. Juttu kuvitetaankin valokuvin.

Sinne meni.

Kokemus oli silti niin vaikuttava ja voimakas, että Suosalo leikkasi heti seuraavana päivänä hiuksensa. Pitkät hiukset vaihtuivat polkkatukkaan, ”bisnestukkaan”.

Suosalo, 25, kuvailee itseään videotaiteilijaksi. Hän tekee animaatioita – tilauksesta ja vapaaehtoisesti – ja esittää niitä erilaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja festivaaleilla.

Repertuaarista löytyy tilaa hyödyntäviä taideteoksia Rukatunturin huipulla ja ruutikellarissa Vallisaaressa, animaatioita amsterdamilaisella juna-asemalla, muutama musiikkivideokin. Tanskalainen taidegalleria Kant värväsi Suosalon ja vei muun muassa taidemessuille Rotterdamiin. Lisäksi hän on visualisoinut animaatioillaan musiikkia eri klubeilla, pitkälti improvisoiden. Suosalo esittelee töitään myös Instagram-tilillään.

Kaiken tämän pohja juontaa jossain määrin lapsuuteen maalaistalossa Salossa. Suosalo on pienestä pitäen ollut kiinnostunut taiteesta ja erilaisista kädentöistä ja tiesi jo tuolloin haluavansa taiteilijaksi. Idolit ja intressit vaihtelivat: välillä hän ihaili elokuvaohjaaja Stanley Kubrickia, välillä “kummitätiään”, taidegraafikko Piia Lehteä. Hän ei ollut oikea kummitäti, Suosalo kun ei kuulunut kirkkoon.

Yläasteella Suosalo kiinnostui Bollywoodista ja alkoi pitää intialaisista elokuvista arvostelublogia. Myöhemmin tilalle tulivat muotiblogi, vaatteiden ompelu, valokuvaus ja kuvankäsittelyohjelma Photoshop.

Mistä ikinä Suosalo kiinnostui, perhe tuki. Vanhemmat kannustivat tekemään ja kokeilemaan sekä hankkivat Irenelle ensimmäisen kameran.

Vähintään yhtä merkityksellinen taideuran alussa oli isoisä.

“Kun innostuin valokuvauksesta, pappa rakensi pimiön ja hankki sinne kaikki aineet. Kun halusin kuvata jotain abstrakteja, surrealistisia valokuvia, pappa rakensi huoneen kokoisen lavastuksen kanssani. Papan kanssa kaikki on mahdollista.”

Irene Suosalon työhuone Hernesaaressa vilisee paperisilppua. Suosalo leikkailee erivärisiä ja -muotoisia paloja paperista tai muista materiaaleista ja liikuttaa niitä skannerilla. Sen jälkeen hän antaa mielikuvituksen laukata muokatessaan kuvia tietokoneen kuvankäsittely- ja animointiohjelmilla.­

Lukiossa Suosalo oli varma, että hän on maailman paras valokuvaaja. Hän haki Lahden ammattikorkeakouluun opiskelemaan valokuvausta. Pääsykokeet eivät tuoneet opiskelupaikkaa.

“Tuntuu, että olin ekalla kerralla liian lapsellisen ylpeä.”

Vuoden päästä hän kokeili uudestaan ja pääsi sisään. Seurasi joukko karuja ahaa-elämyksiä.

“Valokuvaopinnot näyttivät alusta asti minulle, etten osannut vielä mitään. Kaiken sen, mitä tein nuorena, joku oli jo tehnyt. Se tappoi kokeilunhaluni. Tajusin, että on tosi vaikea erottua joukosta.”

Vaikka oli ihanaa opiskella innostustaan, luovaa valokuvaamista ja sen historiaa, ahdisti. Mitä enemmän oppi valokuvauksesta, sitä enemmän se alkoi painostaa ja rajoittaa tekemistä. Kamera ei enää tuntunutkaan välineeltä, jolla voisi vapaasti ilmaista itseään. Suosalo halusi surrealistista, abstraktia, värikästä, muotoja – vapaata leikkiä.

Viimeisenä opiskeluvuonna liekki syttyi taas. Abstraktin valokuvan näyttelyssä Helsingissä Kira Leskinen käytti töissään skannografiaksi kutsuttua tekniikkaa: erilaisia materiaaleja liikutetaan skannerilla, mikä vääristää lopullista kuvaa. Suosalo inspiroitui, kokeili tekniikkaa ja innostui. Tätä ei kukaan rajoita.

Samoihin aikoihin Suosalo oli tutustunut muihin nuoriin Helsingin teknobileissä. Kaveri vinkkasi tekemään skannerikuvista animaatioita ja auttoi hankkimaan ensimmäisen visualisti- eli VJ-keikan Kaikuun. Tehtävänä oli kuvittaa teknoa livenä. Suosalo ei tiennyt, miten se tapahtuu, mutta hän opetteli tekemään skannografiakuvistaan animaatioita ja improvisoi.

“Keikalla tuntui, että se oli kaikkea sitä mitä halusin tehdä. Kun en osannut etukäteen mitään, minulla ei ollut vertailukohtaa. Minulle syntyi tietty tyyli. Käytin tehokeinona sellaista hassua, lapsellista ja kömpelöä animaatiota.”

“Tuntui, että ihmiset tykkäsivät siitä, vaikka se oli aika alkukantaista.”

Keikka poiki lisää samanlaisia, ja Suosalo sai myöhemmin myös kutsun Raaseporin linnaan teknofestivaaleille. Häneltä pyydettiin videoinstallaatiota, joten hän kokeili tehdä sellaisen.

“Pyysin pappaa auttamaan. Hän tuli puiden ja työkalupakin kanssa linnaan, mummilla oli voileivät mukana. Rakensimme puukehikon, ja heijastin siihen animaatioita.”

Kaikkien kokemustensa avulla Suosalo sai mahdollisuuden tehdä opinnäytetyökseen puolituntisen videotaideteoksen Auditorium Parco della Musicaan Roomassa. Suomen Rooman-suurlähetystö sattui tuolloin etsimään teoksia nykytanssifestivaaleille, jonka teemana oli Pohjoismaat. Suosalo oli jälleen oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Näyttelystä alkoi hektinen parin vuoden ajanjakso: yhteydenottoja ja keikkakutsuja sateli enemmän kuin niitä pystyi ottamaan vastaan. Animaatioita on kertynyt tietokoneen kirjastoon jo yli 5 500.

Ensimmäisen NYT-työn jälkeen Irene Suosalo sopi lehden kanssa freelance-sopimuksen. Hän sai noin viisikymmentä sivua papereita ja täytettäviä lomakkeita. Verottajaa piti konsultoida, jotta monimutkaisesta nivaskasta sai selvää.”Se tuntui tosi amerikkalaiselta. En mä edes lukenut niitä kaikkia papereita.”­

Suosalon animaatiokuvituksia on nyt julkaistu The New York Timesissä viidesti.

Vain kolme päivää siitä, kun hän sai – ja menetti – lehdeltä ensimmäisen tarjouksensa, hän sai jo seuraavan. Syntymäpäiväjuhliaan ystäviensä kanssa viettäneeltä Suosalolta kysyttiin iltakahdeksalta Suomen aikaa, kuvittaisiko hän jutun virkavallan mahdollisuudesta päästä käsiksi ihmisten puhelinten tietoihin. Tällä kertaa Suosalo ehti vastaamaan tarjoukseen ajoissa.

Suosalon oli tehtävä useampi luonnos muutaman tunnin sisällä. Hän soitti isälleen, kirjoitti mahdollisia teemoja ja ideoita ylös, kyseli mielipiteitä. Lähetti luonnokset art directorille, sai niistä palautetta, työsti luonnoksia lisää, nukkui yöunet, heräsi, viimeisteli animaatiot ja lähetti ne. Valmista.

Juttu julkaistiin päivää myöhemmin, 21. lokakuuta.

Puhelimen näköisessä kassakaapissa tai kassakaapin näköisessä puhelimessa on vääntönuppi. Se pyörii ensin myötäpäivään, sitten vastapäivään ja jälleen myötäpäivään. Luukku avautuu hieman kömpelön näköisesti ja avaa näkymän jonkinlaiseen vihreään ja violettiin ulottuvuuteen.

Animaatio on kuin lyhyt tarina, joka orientoi jutun teemaan.

Saattaa vaikuttaa lennokkaalta, mutta gif ei lopulta ole niin lennokas kuin mihin Suosalo pystyisi.

Hänen mukaansa The New York Timesille tehdyt animaatiot ovat tasapainottelua oman, abstraktin ja kokeellisen tyylin sekä The New York Timesin viimeistellyn ja kiillotetun tyylin välillä.

“Ensimmäiset luonnokseni olivat tosi villejä. Art directorit karsivat ne pois ja halusivat niitä luonnoksiani, jotka tuntuivat minusta kaikista tylsimmiltä. En halunnut antaa sellaisia, joissa ei näy niin paljon oma tyylini. Mutta kun katson valittuja animaatioita näin jälkikäteen, tulee olo, että art directorit valitsivat aivan oikein.”

Irene Suosalo on jonkinlaisessa käännöskohdassa. Moni unelma on saavutettu: hänen teoksiaan on julkaistu The New York Timesissä, taiteesta on tullut ammatti ja hän saa jatkuvasti tehdä asioita, jotka innostavat. Sellainenkin videotaide, jota ei kuvittelisi helposti kaupallistettavaksi, on tuonut Suosalolle rahaa.

Onko enää mitään saavutettavaa?

On, mutta vielä Suosalo ei tiedä, mitä se jokin on.

“Se on ollut minulle teema tässä pari viimeistä kuukautta. Ihan lapsesta asti on ollut haave siitä, että minusta tulee taiteilija. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet hullunmyllyä, jonka The New York Times kruunasi. Nyt on pitänyt alkaa miettiä, mitä seuraavaksi, mutta en ole saanut siihen vastausta.”

Se voisi olla Suosalon mukaan esimerkiksi animaatioita, tilaustöitä, omia näyttelyitä tai videoinstallaatioita. Kenties oopperan lavastamista ja visualisoimista? Paljon kokeilleen Suosalon oma juttu ei ole aina löytynyt perinteisestä kuvataiteesta, vaan työt ovat usein olleet jotain muuta, jotain eri muotojen väliltä.

Nyt työn alla on muun muassa musiikkivideon tekemistä, teknolevyn kuvitusta, omia animaatioprojekteja. Suosalo myös työstää säveltäjän ja lyömäsoittajan kanssa esitystä, jossa ääni ja kuva syntyvät alusta asti yhdessä.

“On ihanaa, että on kaikkia tällaisia töitä, mutta tulevaisuudessa voisi olla kiinnostavaa keskittyä vaikka vuoden johonkin maratonimaiseen teokseen ja antaa sille kaikkeni.”

Seuraava suunta saattaa löytyä kuin edellisetkin: lapsenmielisesti innostumalla, opettelemalla ja leikkimällä.