Bar 10

Pikatesti

Missä? Fleminginkatu 10, p. 050 511 0009, bar10.fi.

Koska? Ke–pe 15–23 (keittiö 17–22) ja la–su 12–23 (keittiö 12–22)

Paljonko? Alkuruuat 5–8 e ja pääruuat 11–17 e. Hanaoluet 5,90–9,50 e (0,5 l).

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Nouto.

Uudenmaankadun Cafe Bar No 9 on jo aikoja sitten taipunut asiakkaiden suussa Ysibaariksi, joten Kallion Fleminginkadulle tammikuun puolivälissä avannut sisarravintola Bar 10 on ilmiselvästi ”Kymppi” ellei jopa ”Kybä”.

Avausviikkojen perusteella Bar 10:n alkutaipale on ollut lupaava. Se perustettiin katalonialaishenkisen Bar Cónin paikalle, joka tyylikkyydestään huolimatta ei oikein tuntunut istuvan sijaintiinsa.

Flippereillä ja tauluilla sisustettu Kymppibaari on edeltäjäänsä kotoisampi.

Bar 10 on Ysibaarin tavoin mutkaton ravintolan ja baarin yhdistelmä, jossa hinnat ovat maltilliset ja annokset kookkaita. Konsepti vaikuttaa toimivalta.

Ruokalista henkii ajatonta eurooppalaisuutta, mutta kasvispääruokien niukahko määrä yllättää, etenkin kun ollaan Kallion punaviherkortteleiden ytimessä.

Alkupalat ovat runsaita. Italialaistarjoilija suosittelee friteerattua kukkakaalia, joka onkin täydellinen avaus illalliselle. Kukkakaalin kanssa tarjotaan lehtikaalipestoa ja -sipsejä, ja annoksessa kukkakaalin ominaismaku saa hienostunutta, öljyistä paahteisuutta.

”Taisin saada juuri uuden suosikkiraflan”, tuumaan ystävälleni, kun haarukoin seuraavaa alkuruokaa, lämpimiä voipapuja sahramimajoneesin kanssa.

Runsaasti tillimajoneesia sisältävä rapuskagen on kasattu ohuelle ja rapeaksi paahdetulle, hieman makealle saaristolaisleivälle, joka valmistetaan paikan päällä. Klassikkoannokseen on saatu omaleimaista otetta.

Herkkualkupaloista voisi koostaa kokonaisen aterian. Niiden jälkeen pääruuat, limonello-pasta ja hampurilainen, maistuvat tylsemmiltä, mutta ne ovat samalla tavalla runsaita kuin alkupalaosaston antimet.

”Sä et saa pastaa tuohon hintaan edes S-korttipaikoista”, seuralaiseni huomauttaa 12 euron pollo limonellosta, jota Ysissä on myyty vuosien mittaan kuulemma satojatuhansia annoksia.

Ohut nauhapasta tarjoillaan täyteläisen sitruunaisessa jogurttikastikkeessa, mutta parhaat vivahteet puuttuvat.

Ensi kerralla pitää kokeilla myös tarjoilijan suosittelemaa puttanesca-pastaa, joka sisältää anjovista, kapriksia, oliivia ja chiliä.

Tuplacheddarhampurilainen lohkoperunoilla ja aiolilla tuoksuu grillille. Kovin rasvainen ilmestys huutaa jonkinlaista pikanttia särmää.

Rennosta, laadukkaasta ja helposti lähestyttävästä Bar 10:stä voi povata Kallion uuden ravintola-aallon suosikkipaikkaa. Se tuo mieleen toisen lähitienoon suositun ravintolan, Harju 8:n, jonka pitäjä on saanut oppia – kuinka ollakaan – Ysibaarin tiskin takana.

Bar 10:ä on ehditty jo nimittää nelikymppisten Harjukasiksi. Kun väki virtaa Etelä-Helsingistä punavuorelaistuvaan Kallioon, Kymppi saattaa hyvinkin olla kulmien uusi standardi.

Ensi viikosta alkaen Helsingin Sanomien ravintola-arviot julkaistaan Nyt-liitteen sijaan Torstai-liitteessä. Verkosta ravintola-arviot löytyvät jatkossa osoitteesta hs.fi/ruoka.