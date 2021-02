La Casetta Nostra

Pikatesti

Missä? Rakuunantie 19 LT1, p. 09 4289 2225, ravintolalacasetta.fi.

Koska? Ma–to 10–22, pe 10–23, la 11–23 ja su 11–22.

Paljonko? Pizzat 10,20–15,50 e, burgerit 13,90–15,50 e ja uunirullat 14,90–15,50 e.

Esteetön? Kyllä.

Nouto tai kuljetus? Kyllä.

Huopalahdentien uusien rakennusten kylkeen nousi vuonna 2019 ravintola La Casetta Nostra, vapaasti suomennettuna ”pieni talomme”.

Käymme matalaan majaan. Seinälle maalattu ”Chef Ismo” toivottaa tervetulleeksi ja julistaa kotiruuan olevan joskus parhaimmillaan, kun sitä ei tarvitse tehdä itse. Viisaita sanoja.

Perjantai-iltana hieman ennen viittä ei paikalla ole lisäksemme muita asiakkaita, mutta ruokalähettejä tulee ovesta jatkuvasti. Tiskin takaa löytyy kaksi henkilöä. Paikan pyörittäjät Ibrahim ja Ismail Çölgeçen ovat myös Pakilan Pizza & Kebab -ravintolan takana.

La Casettassa on haettu kenties hieman laajempaa asiakaskuntaa kuin Pakilan-paikassa. Vaikka La Casetta Nostra -nimessä ei puhuta pizzoista tai kebabista, niitä on kuitenkin tarjolla. Lisäksi ruokalistalta löytyy purilaisia, salaatteja ja mielenkiintoiselta kuulostavia uunirullia.

Taustalla pyörii luupilla reggaeton-vetoinen soittolista. Tunnelma on hauska ja palvelu hyväntahtoista. Joskin suositustiedusteluihin saa iänikuisen ”riippuu mistä tykkäät” -vastauksen. Päädymme tilaamaan kasvisrullan ja paholaisen burgerin.

Latva-artisokka ilahdutti kasvistäytteisessä uunirullassa.­

Kasvisrulla on tehty pizzataikinasta, joka on viettänyt uunissa kaksi ja puoli minuuttia. Päälle ripotellut nigellan- ja seesaminsiemenet tuovat mieleen turkkilaisen pide-leivän. Rullan sisällä on sekoitus karvaita salaatteja, jotka muodostavat koukuttavan yhdistelmän makean salaatinkastikkeen kanssa. Lisäksi rullassa on suolakurkkua, tomaattia, paprikaa, fetaa ja latva-artisokkaa, johon on saatu hämmentävän paljon kanaa muistuttava rakenne. Myös artisokan maku on kohdallaan, se tuo kiinnostavaa hapokkuutta ja suolaisuutta rullan makupalettiin. Uunirulla on hieman kuin calzone mutta mehevämmän ja mietitymmän oloinen.

Paholaisen burgeri on niin ikään harkittu kokonaisuus. On pikkelöityä punasipulia sekä tuoretta ja rapeaa salaattia, mikä ei ole itsestäänselvyys. Burgeri tarjoillaan ihan kelpojen ranskanperunoiden ja ketsupin kanssa, kuten muutkin paikan purilaiset.

Kadun toisella puolella on hampurilaisketjun ravintola. Mietimme, onko tämä La Casetta Nostran hampurilaisateria hintansa (14,90 e) väärti. Kyllä se ainakin ketjujen kerroshampurilaiset voittaa, tiivistää kanssatestaaja.

Viiden jälkeen paikkaan iskee after work -suma. Kolme kahden hengen seuruetta saapuu lähes yhtä aikaa, neljäs myöhemmin. Kaikki palaavat tiskiltä olut kädessään, ja pian pöytiin kannetaankin jo burgereita. Useampi kyselee valkosipulidipin perään. Oluen ja purilaisen yhdistelmä näyttäisi olevan La Casetta Nostran hitti.

Täällä on selkeästi oma kanta-asiakaskuntansa, joka vierailee paikan päällä ja tilaa ahkerasti kotiinkin asti. Se kielii toimivasta ja sympaattisesta kortteliravintolasta.

Ensi viikosta alkaen Helsingin Sanomien ravintola-arviot julkaistaan Nyt-liitteen sijaan Torstai-liitteessä. Verkosta ravintola-arviot löytyvät jatkossa osoitteesta hs.fi/ruoka.