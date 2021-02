Switchille julkaistu Super Mario 3D World + Bowser’s Fury osoittaa, että Mario-sarjassa ei edelleenkään ole pulaa rohkeudesta eikä ideoista.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Kehittäjä: Nintendo. Saatavilla: Nintendo Switch. ★★★★★

Tässäpä on mielenkiintoinen, ilahduttava tapaus. Kahdesta pelistä koostuva Super Mario 3D World + Bowser’s Fury on Marion lumoava tuplashow, joka pursuaa lapsenmielistä viattomuutta, leikkisyyttä ja puhdasta liikkeen iloa. Tarjolla on sekä uutta että vanhaa pelattavaa. Ja yllätys, yllätys: Nintendo on vasten tapojaan sormeillut aiempaa sisältöä oleellisesti.

Pienen mutta merkittävän muutoksen kokenut peli on setin avaava Super Mario 3D World. Ratkiriemukas tasohyppelypeli julkaistiin Wii U:lle vuonna 2013, ja se lukeutuu genren helmiin. Syystäkin: peli tykittää toinen toistaan hauskempia ja hullunkurisempia ideoita sarjatulella alusta loppuun.

Peli näyttää yhtä ajattoman viehättävältä kuin ennenkin. Mutta ohjain käteen ja johan tuntuu erilaiselta. Nopeutta on nostettu huomattavasti. Jo Marion kävelyvauhti on silmin nähden eri, ja saman voi sanoa vihollisten tepastelusta. Juoksunappi pohjaan ja Mario viipottaa hippulat vinkuen niin, että hengästyttää. Eihän se tältä tuntunut!

Mutta ratkaisu on tismalleen oikea. Nyt peli naulaa alkuperäisen tarkoituksensa: se toteuttaa 1980- ja 90-lukujen kaksiulotteisten Mario-pelien sähäkän pelattavuuden 3d-ympäristössä.

Isometrisestä ylävinkkelistä nähtävässä pelissä ei nimittäin liikuta 3d-Mario-pelien tapaan maailmoissa, vaan napakoissa, viekkaissa kentissä. Nyt harvinaisen idearikas, mestarillinen kenttäsuunnittelu saa tuekseen yhtä lailla hurmaavaa pelattavuutta.

Super Mario 3D World on upea kokonaisuus, joka on tupaten täynnä maagisia hetkiä, lupsakoita yksityiskohtia ja jännittäviä salaisuuksia. Peli uskaltaa myös nostaa haasteen loppua kohden pilviin – saaden aikaan kihelmöivää läsnäoloa.

Hurmaavan kekseliäs Super Mario 3D World on suunniteltu niin hyvin, että sen kentät soveltuvat sekä yksin että yhdessä pelaamiseen. Moninpelissä tunnelma on huipussaan, kun kentän päätteeksi yritetään ehtiä ensimmäisenä maalin.­

On mieluisaa, että peliä voi pelata aina neljän hengen kesken. Wii U -versio koettiin samalta sohvalta, mutta Swichillä pääsee myös nettiin. Vaikka ilmassa on aina erityistä kutinaa, kun perheet ja kaverukset kerääntyvät saman tv:n ääreen, nettimoninpeli ei ole lainkaan hassumpi lisä – varsinkaan pandemian keskellä.

Siinä missä Super Mario 3D World hioo vanhaa, paketin toinen peli Bowser’s Fury kurkottaa tuntemattomaan – ja upein tuloksin. Se osoittaa, että sarjassa ei ole pulaa ideoista eikä rohkeudesta, vaikka ikää on 35 vuotta.

Kannattaa muistaa, että yksi Mario-pelien menestyksen salaisuuksista on, että ne yhdistävät vanhan uuteen. Ensimmäisistä osista alkaen rikkaasta perimästä on ammennettu, mutta uutuudet on tehty aina kekseliäästä kulmasta. Kukapa ei haluaisi tuttua ja turvallista niin, että se tuntuu uudelta ja jännittävältä? Tämän nautinnon Mario-pelit saavuttavat ihmeen luontevasti. Ja juuri siltä Bowser’s Fury tuntuu.

Peli sijoittuu kauniin sinitaivaan ja kultaisen auringonpaisteen hyväilemälle saaristolle. Siellä kohdataan Marion arkkivihollisen Bowserin poika, joka kertoo isänsä seonneen pahanpäiväisesti. Yllättäen hän pyytää Mariolta apua.

Tunnelma on outo. Tutut viholliset, kuten tattimaiset goombat, koopa-kilpikonnat ja punavihreät piraijakasvit, ovat pörröisiä ja kaikilla on kissankorvat. Myös Mario pukeutuu hassuun kissa-asuun, jonka avulla mau'utaan, raavitaan kynsillä ja kiipeillään puissa ja seinillä.

Yhtäkkiä taivas mustuu, tanner tömisee ja rokki soi. Vedestä nousee raivoa kihisevä Bowser, jonka rinnalla Mario on pieni sintti. Marion täytyy äkkiä aktivoida majakka, jolloin tulta sylkevä ja magmatolppia viskelevä Bowser pakenee. Taivas aukeaa, ja olo kevenee.

Kiehtova rakenne paljastuu. Mario-sarjan uuteen suuntaan vievä Bowser’s Fury on avoimen maailman peli, jonka kaikki saaret eli kentät näkee kerralla. Kaikkialle ei heti pääse, mutta hyvässä rytmissä aukeavaa aluetta tutkitaan pian oman pään mukaan.

Kokonaisuus on ainutlaatuinen. Aika ajoin esiin nouseva Bowser muuttaa ilmapiirin ohella hetkessä kenttäsuunnittelun. Ankarat tulisäteet nostavat haasteen, ja jäähtyneen magman päältä pääsee uusille reiteille.

Kun etenee tarpeeksi, voi muuttua valtavaksi leijona-Marioksi, joka pärjää jopa Bowserille. Kamppailut paljastavat viimeistään inspiraation. Intoa ja energiaa on haettu japanilaisista kaiju-hirviöelokuvista, joista tunnetuin on Godzilla-sarja.

Leikkisän värikkäässä Bowser’s Fury -pelissä saa valita seikkailun suunnan itse. Oikeaa tai väärää reittiä ei ole, ja haasteet voi läpäistä eri tavoin. Saarille uidaan vapaasti – tosin hauskempaa on ratsastaa ystävällisellä dinolla.­

Nintendo on aiemmin pohtinut – ja hyvin tuloksin – miten pelit olisivat haastavia ja kannustavia ja soveltuisivat lapsille ja aikuisille, mutta nyt on leikannut oikein kunnolla. Pelissä voi nimittäin päättää, paljonko vieressä kulkeva Bowserin poika auttaa vihollisia vastaan.

Moni peli lähestyy helpotusta väärin. Ne antava käyttöön jonkun ylikovan vitsihahmon, joka irvailee pelaajan kyvyttömyydelle. Mutta Nintendo tietää, että uutta aikaa näytetään rohkaisemalla eikä kyykyttämällä. Oivallus on hieno: lapsen mielessä Bowserin poika on nokkela hahmo, jonka kuuluukin auttaa, ellei itse ehdi ensin. Ja joka tapauksessa pitää hyppiä itse – pelaamaan oppii huomaamattaan.

Kaiken kaikkiaan Bowser’s Fury on maukas, kekseliäs ja lyhyt peli – ja tiivis design on nyt plussaa. Muutamien tuntien läpäisyn jälkeen annista jäi ilahduttavasi puolet näkemättä. Kun kaikki oli kasassa, pelin halusi aloittaa alusta – ja niin teinkin. Se, jos mikä, on hyvä merkki.

Oleellisinta on, että Super Mario 3D World + Bowser’s Fury on kokonaisuus, jossa molemmilla peleillä on paikkansa. Ja kuten kunnon kaksoisnäytökseen kuuluu, ne täydentävät toisiaan. Tätä on helppo suositella.