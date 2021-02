Koronaviruspandemian aikana aasialaistaustaisiin henkilöihin kohdistuvaa häirintä ja väkivalta on lisääntynyt Yhdysvalloissa, kertoo Stop AAPI Hate -järjestö.

Julkisuuden henkilöt, somevaikuttajat ja muotialan työntekijät ovat helmikuussa puhuneet sosiaalisessa mediassa aasialaistaustaisiin ihmisiin kohdistuvasta häirinnästä, syrjinnästä ja pahoinpitelyistä Yhdysvalloissa.

Päivitysten yhteydessä he ovat käyttäneet tunnistetta #StopAsianHate.

Aasialaistaustaisiin kohdistuva viha ja syrjintä on lisääntynyt koronaviruspandemian aikana.

Viime keväänä toimintansa aloittanut Stop AAPI Hate -järjestö tiedotti vastaanottaneensa vuonna 2020 maaliskuun ja joulukuun välillä yli 2 800 ilmoitusta aasialaistaustaisiin henkilöihin kohdistuneista väkivalta- tai syrjintätapauksista Yhdysvalloissa.

Järjestön 19. maaliskuuta 2020 lanseeraama ilmoituskeskus seuraa ja reagoi väkivalta- ja syrjintätapauksiin, jotka kohdistuvat aasianamerikkalaisiin ja Tyynenmeren saaren asukkaisiin (eng. Asian-Americans and Pacific Islanders) Yhdysvalloissa.

Keskuksen sivulla kerrotaan, että toiminta aloitettiin pandemian aikana lisääntyneen muukalaisvihan ja rasismin takia.

Aasialaisoletettujen koronaviruspandemian aikana kohtaama rasismi on maailmalla jo niin iso ilmiö, että siitä on ehditty tehdä oma artikkeli Wikipediaan.

Myös Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on käyttänyt koronaviruksesta rasistisena pidettyä ”kiinavirus” -termiä. Ilmaisun on katsottu osaltaan lietsoneen aasialaistaustaisiin kohdistuvaa vihaa.

HS uutisoi helmikuussa 2020, että ainakin Suomessa asuvat kiinalaiset ovat kohdanneet kokeneet epäasiallista käytöstä koronaviruksen takia. Uutisessa kerrotaan, että kiinalaistaustaiset henkilöt ovat kokeneet Suomessa koronavirukseen liittyvää huutelua ja erästä henkilöä oli esimerkiksi pyydetty pysymään kauempana.

Väkivalta- tai syrjintätapaukset ovat jatkuneet vuonna 2021. Tammikuussa mies hyökkäsi 84-vuotiaan aasialaistaustaisen miehen kimppuun kadulla San Franciscossa, Yhdysvalloissa. 84-vuotias kuoli saamiinsa vammoihin, kertoo The New York Times.

Helmikuussa mies hyökkäsi 52-vuotiaan aasialaistaustaisen naisen kimppuun kadulla New Yorkissa, kertoo NBC-kanavan uutinen. Naisen päähän jouduttiin ompelemaan useita tikkejä hyökkäyksen seurauksena.

Nyt #StopAsianHate-aihetunniste ja -kampanja pyrkii tekemään aasialaistaustaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan näkyväksi. Aihetunniste on saanut monet henkilöt jakamaan sosiaalisessa mediassa tietoa viime aikaisista rikoksista ja koronaviruksen aikana kasvaneesta syrjinnästä.

Monet julkisuuden henkilöt, kuten Allure-lehden päätoimittaja Michelle Lee ja muotisuunnittelija Phillip Lim, ovat jakaneet Instagramissa julkaistuilla videoilla henkilökohtaisia kokemuksiaan rasismista. Päivitysten yhteydessä he ovat käyttäneet #StopAsianHate-hashtagia.

Helmikuun 16. päivä julkaisemallaan videolla Lee kertoo, että aasialaistaustaiset ovat puhuneet koronaviruksen aikana kasvaneesta häirinnästä jo kuukausia. Hänen mukaansa aihetunnisteen #StopAsianHate yleistyminen kertoo yhteisön turhautumisesta tilanteeseen.

Videolla Lee kertoo, kuinka hän on kokenut häirintää ja kiusaamista jo 7. luokalla, kun muutama oppilas haukkui häntä päivittäin rasistisesti.

”Kun lopulta kerroin kiusaamisesta, ketään ei tuntunut kiinnostavan. Lasten vanhemmat eivät välittäneet, koulu ei välittänyt eikä opettajat tai rehtori välittäneet. Niinpä opin jo nuorena, ettei minun äänelläni ole merkitystä”, Lee kertoo.

”Monet meistä on opetettu pitämään pää painuksissa ja tekemään paljon töitä. Siitä on ollut paljon hyötyä, mutta sen varjopuoli on, että emme ole yhteisönä osanneet puhua ongelmistamme”, hän jatkaa.

Vastaavia somekampanjoita on ollut pandemian aikana muitakin. Muun muassa aihetunnisteet #WeAreNotAVirus ja #StandForAsians ovat pyrkineet levittämään tietoutta aasialaistaustaisiin henkilöihin kohdistuvasta rasismista. Kuitenkin juuri #StopAsianHate-aihetunniste vaikuttaisi saaneen eniten huomiota.

Keskusteluun on osallistunut sosiaalisessa mediassa useita Hollywood-näyttelijöitä, kuten Gemma Chan ja Olivia Munn, joka puhui aiheesta hänen ystävänsä äitiin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen.

Tammikuussa 91-vuotiaan aasialaistaustaisen miehen kimppuun hyökättiin Oaklandissa, Kaliforniassa. Tapaus kiinnitti tv-sarjoista Lost ja Hawaii Five-0 tutun Daniel Dae Kimin ja muun muassa Tomb Raider -elokuvassa näytelleen Daniel Wun huomion. Näyttelijät tarjosivat 25 000 dollarin palkkion vihjeestä, jolla hyökkäyksestä epäilty saataisiin tunnistettua. Poliisi tavoitti epäillyn myöhemmin.

Instagramissa julkaistulla videollaan Daniel Dae Kim kiitti seuraajiaan avusta epäillun löytämisessä ja #StopAsianHate-kampanjan levittämisessä.

Myös tavalliset aasialaistaustaiset jakamaan omia kokemuksiaan syrjinnästä aihetunnisteen avulla. Monet ovat myös jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvaa, jossa osa tekstistä on kirjoitettu kirkkaankeltaisella. Kuvan on suunnitellut taiteilija Steffi Lynn.

Kuva alkoi levitä sosiaalisessa mediassa nopeasti sen jälkeen, kun hän pyysi ihmisiä jakamaan sitä, Lynn kertoo Harper's Bazaar -aikakausilehden haastattelussa