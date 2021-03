Uuden Harry Potter -videopeli Hogwarts Legacyn pääsuunnittelija Troy Leavittin Youtube-kanava nousi viime viikolla pelimaailman puheenaiheeksi.

Hogwarts Legacyn on tarkoitus ilmestyä PC:lle, Playstation 4- ja 5-konsoleille sekä Xbox One ja Xbox Series -konsoleille 2022.­

Harry Potter -maailmaan sijoittuva Hogwarts Legacy -videopeli on herättänyt kiivasta keskustelua medioissa viime päivinä.

Hogwarts Legacy on avoimen maailman roolipeli, joka sijoittuu 1800-luvun Tylypahka-velhokouluun sekä sen ympäristöön. Avalanche Softwaren kehittämän ja Warner Bros. -mediajätin omistaman Portkey Studion levittämän pelin on määrä ilmestyä PC:lle ja konsoleille 2022.

Kohu pelin ympärillä alkoi, kun sen pääkehittäjän Troy Leavittin henkilökohtainen Youtube-kanava alkoi saada laajaa huomiota. Did You Know Gaming? -pelisivuston toimittaja Liam Robertson kirjoitti helmikuun loppupuolella Twitteriin Leavittin kanavasta ja sen sisällöstä.

Videoillaan Leavitt muun muassa puhuu, kuinka vastustaa feminismiä ja ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta” sekä kannattaa kulttuurista omimista.

Eräällä videollaan Leavitt myös puolustaa John Lasseteria, yhtä Pixar-animaatiostudion perustajista, joka jätti Disneyn animaatiojohtajan työnsä 2018 ahdisteluskandaalin jälkeen. Useat Lasseterin alaiset kertoivat The Hollywood Reporterin artikkelissa syksyllä 2017 Lasseterin ahdistelleen heitä seksuaalisesti.

Leavitt kutsuu videollaan seksuaalista häirintää esille tuonutta #metoo-liikettä ”moraalipaniikiksi” ja vähättelee Lasseterin tekoja.

Aiheesta ovat uutisoineet viime viikosta lähtien muun muassa pelisivustot PC Gamer , Polygon ja Kotaku sekä elokuvasivusto ScreenRant.

Liam Robertson oli lisännyt Leavittista kertoneeseen, yli 3 000 kertaa jaettuun twiittiinsä kuvankaappauksen tämän Youtube-tilistä. Leavittin videoiden nimiä ovat esimerkiksi The Injustice of Social Justice, In Praise of Cultural Appropriation ja In Defense of John Lasseter.

Jatkotwiitissään Robertson viittaa nykyään paljon puhuttavaan ”cancel-kulttuuriin” ja kirjoittaa, ettei hänen tarkoituksensa ”ole canceloida ketään”.

Robertson lisää, että Leavittin Youtube-tili on julkinen ja kaikkien löydettävissä.

Leavittin 27 500 tilaajan tili löytyykin edelleen Youtubesta, vaikka sen tuorein video on yli kahden vuoden takaa. Leavittin omassa Twitter-profiilissa on myös yhä linkki Youtube-kanavalle.

Osalla videoistaan Leavitt myös ilmaisee tukensa Gamergate-selkkaukselle.

Gamergate-nimen saanut liikehdintä alkoi muutama vuosi sitten. Indie-pelinkehittäjä Zoë Quinnin ex-poikaystävä julkaisi netissä blogipostauksen, jossa väitti Quinnin saaneen pelilleen positiivisista huomiota pelijournalisteilta, joiden kanssa oli ollut suhteessa.

Quinn joutui niin valtavan nettiuhkailu- ja häirintävyöryn uhriksi, että joutui muuttamaan kotoaan. Tappo- ja raiskausuhkauksia alkoivat saada myös muut naispuoliset pelintekijät tai ylipäätään ne, jotka puolustivat Quinnia.

Lue lisää: Raiskaus- ja tappouhkaukset ajavat pelialan naisia kodeistaan – tästä skandaalissa on kyse

HS:n Jussi Pullinen kuvailee analyysissaan Gamergatea eräänlaiseksi sovinistisen pelikulttuurin piirissä syntyneeksi vastaliikkeeksi pelialan moniäänistymiselle. Sitä voidaan pitää osana viime vuosien laajempaa kulttuurisotaa, jossa taistellaan vastakkaisista arvoista.

Gamergaten tukijat väittävät, ettei liikehdinnässä ole kyse naisiin kohdistuvista hyökkäyksistä vaan pelialan korruption kritiikistä ja ”pelijournalismin etiikan puolustamisesta”.

Leavitt ilmoittautuu videoillaan Gamergaten tukijaksi. Hänen mielestään liike myös vastustaa pelimaailmaan tullutta identiteettipolitiikkaa, joka ei Leavittin mielestä koko pelialalle kuulu ollenkaan. Leavitt sanoo samanlaisia asioita myös The Gaming Ground -sivuston vuoden 2017 haastattelussa.

Vuonna 2018 julkaistulla videollaan Leavitt myös kertoo Warner Bros. -studion tienneen hänen Youtube-kanavastaan palkatessaan hänet suureen peliprojektiin ja etteivät hänen videonsa ”olleet heille ongelma” – vaikkei studio Leavittin näkemyksiä hänen mukaansa tuekaan.

”Ainakin he vaikuttavat olevan kiinnostuneempia hyvien pelien tekemisestä kuin sosiaalisen oikeuden agendan ajamisesta”, Leavitt sanoo videolla.

Leavitt ei ole toistaiseksi kommentoinut kohua, joka hänen videoistaan on nyt noussut. Warner Bros. ei ole myöskään vastannut medioiden kommenttipyyntöihin aiheesta.

Leavitt on luonnollisesti saanut netissä myös tukea, esimerkiksi muilta kaltaisiltaan ”sosiaalista oikeudenmukaisuutta” vastustavilta pelitubettajilta.

Pitkään työn alla ollut Hogwarts Legacy sai negatiivista julkisuutta jo viime vuoden puolella, Harry Potter -kirjailija J. K. Rowlingin transfobisten kommenttien vuoksi. Rowling kirjoitti Twitterissä kesällä 2020 muun muassa, että sukupuolten olemassaolon häivyttäminen on hänen mielestään haitallista, ja että ”totuuden puhuminen ei ole vihaamista”.

Monet Potter-fanit ilmoittivat julkisesti, etteivät enää pysty tukemaan lapsuutensa suosikkikirjasarjan luojaa. Myös useat Harry Potter -elokuvien näyttelijät, kuten Daniel Radcliffe ja Emma Watson, irtisanoutuivat aiemmin viime vuonna Rowlingin kommenteista.

Warner Bros. tiedotti viime vuoden syyskuussa, ettei Rowling osallistu Hogwarts Legacyn kehittämiseen, vaikka peli hänen luomaansa maailmaan pohjautuukin.