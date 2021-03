Uudessa Kuka kuuluu? Kirjoituksia hiphopista ja feminismistä -kirjassa käsitellään, voiko tasa-arvoon pyrkivän feminismin ja toksisuudestaan tunnetun hiphopin yhdistää.

Keikkareissulla Berliinissä vuonna 2015 toimittaja kyseli tuolloin nosteessa olleelta suomalaisräppäri Noah Kiniltä tavanomaisia räppikysymyksiä. Biggie vai Tupac? Boom bap vai trap?

Ja sitten: kumpaan kiinnität ensin huomiota naisessa, tisseihin vai perseeseen?

Kin kysyi, oliko toimittaja tosissaan. Toimittaja ei tuntunut ymmärtävän, mikä kysymyksessä oli vikana. Kin sanoi, ettei aio vastata naisia esineellistävään kysymykseen ja että millä perusteella toimittaja ylipäätään oletti, että hän katselisi naisia.

Haastattelija tuohtui ja sulki kameran.

Vuonna 2017 Noah Kin päätti lopettaa räppäämisen yli kymmenen vuoden jälkeen. Yksi syy oli juuri hiphopin yltiömaskuliinen ja toksinen ilmapiiri.

”Homofobisuus on syvällä hiphop-kulttuurin selkärangassa”, nykyään elektronista musiikkia Exploited Body -nimellä tekevä Kin kertoo puhelimessa.

Tammikuun lopussa ilmestyneessä Kuka kuuluu? Kirjoituksia hiphopista ja feminismistä -kirjan No hetero -esseessään Kin kirjoittaa seksuaalisuuden käsittelystä hiphopissa.

Hänen lisäkseen Inka Rantakallion ja Heidi Strandin toimittamassa kirjassa pääsee ääneen 24 artistia ja hiphopin kentällä toimivaa henkilöä.

Kinin haastattelu Berliinissä on vain yksi esimerkki hiphopin seksistisestä ja heteronormatiivisesta kulttuurista. Hiphop on ollut alkuajoistaan lähtien hyvin miesvaltainen, hypermaskuliininen genre, jossa on tuntunut olevan sijaa lähinnä vain cis-sukupuolisille heteromiehille.

Kuka kuuluu? -kirjassa todetaan nopeasti, että ajoittain vaikuttaa siltä, ettei feministinen, tasa-arvoon pyrkivä ajattelu ja hiphop sovi yhteen.

Minkä takia naisten menestyminen hiphopissa on kyseenalaistettu johtuvan vain seksikkyydestä tai ulkonäöstä, kuten Megan Thee Stallionin, Cardi B:n tai Nicki Minajin tapauksissa?

Miksi pioneerinaiset on sivuutettu hiphopin historiankirjoituksessa?

Miksi käytetään termiä naisräppäri muttei miesräppäri?

Miksi suurin osa hiphopin klassikkokappaleista sisältää seksismiä, naisvihaa, homo- tai transfobiaa?

Muutosta on kuitenkin tapahtunut.

Noah Kin perusti pari vuotta sitten kokeelliseen musiikkiin keskittyvän Changeless-levymerkin, ja alkoi tehdä elektronista musiikkia nimellä Exploited Body.­

Kun kritisoidaan hiphopin toksisuutta, olisi huijausta sulkea ulos tai vähätellä hyviä asioita, joita hiphop on saanut aikaan. Syntyessään 1970-luvulla New Yorkin köyhässä Bronxin kaupunginosassa, se on antanut äänen sorretuille ja luonut yhteenkuuluvuutta etenkin mustissa yhteisöissä.

Hiphopin avulla ihmiset ovat voineet vuodattaa sydäntään, kertoa mitä omassa naapurustossa tapahtuu, vaatia muutosta, purkaa energiaa, paeta arkea, bilettää ja tuntea yhteenkuuluvuutta.

Koska hiphop on ollut jo vuosikymmeniä valtavirtaa, unohtuu sen juuret helposti.

Kirjailija, feministi ja toimittaja Maryan Abdulkarim sanoo, että kun poliittinen vähemmistö tarttuu mikkiin, on se aina poliittista. Yhteiskunnallisuus ei lisäksi tarkoita sitä, että musiikki itsessään olisi aina kantaaottavaa, hän muistuttaa.

Kuka kuuluu? -kirjan hiphopia, yhteiskuntaa ja mustuutta käsittelevässä esseessään Abdulkarim kirjoittaa, että afroamerikkalaiset ovat yksi harvoista vähemmistöistä, joka on onnistunut kertomaan tarinaansa ja historiaansa ilman sensuuria.

”Ei ole toista ryhmää, joka olisi onnistunut kertomaan tarinansa samalla tavalla poliittisesti”, Abdulkarim kertoo puhelimessa.

Yhdysvaltalaisella viihdekoneistolla: musiikilla, tv-sarjoilla ja elokuvilla on paljon valtaa.

Samalla kun olemme esimerkiksi katsoneet lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja, joissa on toistettu stereotypiaa mustista miehistä aggressiivisina ja vaarallisina, olemme kuunnelleet hiphopia, joissa mustat ovat voineet kertoa omaa tarinaansa, vastata stereotypiaan.

”Musta kulttuuri on ollut vientituote. Yhdysvaltojen mustien tarina ei ole kuitenkaan meidän tarina, jotka elää Euroopassa”, Abdulkarim sanoo.

Kun Abdulkarim hurahti hiphopiin 1990-luvun puolivälissä, viehätti siinä sen yhteiskunnallisuus ja energia.

Tupac, Wu-Tang Clan ja Salt-N-Pepa puhutteli enemmän kuin Take That tai muu ysäripoppi. Internetin hiphop-keskustelufoorumeilla pystyi vaihtamaan mielipiteitä muiden ”hiphopnörttien” kanssa ja tuntea kuuluvansa joukkoon.

Hiphop-yleisö on nykyään aiempaa valistuneempaa ja vaatii parempaa, sanoo kirjailija ja toimittaja Maryan Abdulkarim.­

Vaikka Yhdysvaltojen lähiöt ovat kaukana Tampereen rauhallisesta Lentävänniemestä, jossa Abdulkarim varttui, koki hän ymmärtävänsä omaa ulkopuolisuuden tunnettaan valkoisessa Suomessa juuri hiphopin avulla.

Silloin suhde oli mutkaton. Mitä enemmän ymmärrys yhteiskunnasta lisääntyi iän myötä, sitä ristiriitaisemmalta hiphop näyttäytyi.

Samat räppärit, jotka ovat puhuneet mustien oikeuksien puolesta ja sorron vastustamisesta, ovat tuottaneet ja ylläpitäneet naisvihaa.

Esimerkiksi räppäri T.I. on laukonut useita naisia halventavia kommentteja. Pari vuotta sitten hän kertoi vievänsä 18-vuotiaan tyttärensä joka vuosi gynekologille tarkastaakseen hänen neitsyytensä.

Samaan aikaan T.I. on ottanut kantaa rasismiin ja lahjoittanut ison summan rahaa hurrikaani Katrinan uhreille.

The New York Times uutisoi äskettäin, että yhtätoista ihmistä edustava asianajaja selvittää mahdollisuuksia aloittaa rikostutkinta T.I.:stä (oikealta nimeltään Clifford Harris Jr.) sekä tämän vaimosta Tameka Harrisista. Useat naiset ovat esittäneet pariskuntaa kohtaan syytöksiä muun muassa raiskauksista ja huumauksista.

Muun muassa #metoo-liikkeen luoja ja feministi Tarana Burke on käsitellyt hiphopin ristiriitaa feministisessä ajattelussa: miten voi vaikuttua skenestä, joka tuottaa naisvihaa?

Hiphopin alkuajoista meni noin kymmenen vuotta ennen kuin yhteiskuntakritiikki tuli kappaleisiin tietoisesti mukaan.

Ensimmäinen yhteiskunnallinen kappale, josta tuli menestys on vuonna 1982 julkaistu Grandmaster Flash & The Furious Fiven The Message.

Ennen hidastempoista The Messagea oli tehty lähinnä bilekappaleita.

Köyhyydestä ja näköalattomuudesta kertova kappale osoitti, että yhteiskuntakriittiselle hiphopille on tilausta: hiphop voi kertoa vakuuttavasti politiikasta ja yhteiskunnallisista ongelmista.

Conscious rapin eli poliittisen tai tietoisen räpin suosituimmaksi ajaksi voi kutsua 1980-luvun jälkipuoliskoa 1990-luvun lopulle saakka.

Noihin aikoihin suosioon nousi myös monia naispuolisia räppäreitä, kuten Queen Latifah, MC Lyte, Salt-N-Pepa, Monie Love, Yo-Yo, Lauryn Hill ja Missy Elliott.

Queen Latifahn ja Monie Loven vuonna 1989 julkaistu Ladies First käsittelee naisten kohtaamaa vähättelyä ja murskaa väitteet siitä, etteivät naiset osaisi räpätä.

Ladies Firstiä pidetään yhtenä ikonisimmista feministisen hiphopin kappaleena.

Maryan Abdulkarim kirjoittaa esseessään, että samaan aikaan, kun tiedostavien miesräppäreiden lyriikoissa on ylistetty esimerkiksi äitiä tiukan ”pyhä, neitseellinen äiti” -kuvaston avulla, ovat muut naiset aseteltu helposti huorakuvastoon.

Vielä Abdulkarim ei ole vakuuttunut, että tätä ristiriitaa tai naisten ohittamista vakavasti otettavina räppäreinä olisi käsitelty riittävästi.

Hiphopissa feminiinisyys, tai sen liiemmin feministisyys, ei ole ollut tavoiteltavaa.

Kun Noah Kin työsti 17-vuotiaana esikoisalbumiaan No Matter the Season vuonna 2011, kollegat ja mentorit kehottivat jättämään poliittisuuden pois.

Joitain asioita kommentoitiin ”liian feminiinisiksi”, ja jos Kin räppäsi romanttissävytteisesti jostain henkilöstä, piti tämän sukupuoli, siis naiseus, tuoda esiin. Kin teki räppiä englanniksi.

”Että jos et sano biisissä henkilön sukupuolta, niin se on hankalaa. Jos puhut jostain muusta kuin naisesta, niin se voi olla vaikeasti samastuttavaa.”

Kyse ei ollut pakottamisesta, mutta Kinille tuli selväksi, millaista musiikkia häneltä odotetaan. Nuorena tuntui järkevältä kuunnella vanhempia tekijöitä.

Hiphopin lyriikoissa homofobisuus on näkynyt muun muassa Eminemillä, DMX:llä, Ja Rulella, 50 Centillä, Busta Rhymesilla ja Elephant Manilla.

Räpissä on myös ollut tapana lisätä fraasit ”no homo” tai ”pause” sen jälkeen, jos lyriikoissa on ollut jotain feminiinistä tai muuta kuin heteroutta kuvaavaa. Tarkoitus on ollut vakuuttaa räppärin olevan ”täysin hetero”.

”Jos kommentoi jonkin biisin homofobisia lyriikoita, sille usein naurettiin ja sanottiin, että nyt kukkahattutädit hermostuvat turhasta.”

Muutosta on kuitenkin tapahtunut, etenkin Yhdysvalloissa. Kun 2000-luvun 50 Centin ja muiden machoräppärien aikaan olisi ollut vaikea kuvitella, että kukaan miesräppäri olisi ”astunut esiin” jonain muuna kuin heterona, on viime vuosina ilmapiiri muuttunut.

Kun Grammy-palkittu laulaja-lauluntekijä Frank Ocean ”tuli ulos” ei-heterona vuonna 2012, sai hän tukea hiphopin isoilta nimiltä, kuten Jay-Z:ltä.

Räppiä ja countrya yhdistävällä Old Town Road -hitillä tunnetuksi tullut Lil Nas X kertoi Twitterissä vuonna 2019 olevansa homo. The Guardianin haastattelussa hän kertoi, että oli ajatellut menevänsä salaisuutensa kanssa hautaan asti, mutta saamansa suosion myötä hän ei enää pelännyt tulevansa perheensä tai ystäviensä hylkäämäksi.

Suomessa vastaavia ulostuloja ei ole juuri tapahtunut. Se ei ole Kinistä mikään ihme, kun ”maamme suosituimmat räppärit räppäävät lesbojen streiteiksi kääntämisestä”.

Vaikka kyseisestä Profeettojen Yhtäccii-biisistä on jo neljä vuotta aikaa, eikä vastaavaa virkettä enää suomiräppiin luultavasti ainakaan valtavirrassa pantaisi, vaikuttaa siltä, että suomiräpissä vallitsee edelleen vahva hetero-oletus."

Toisaalta ajatus siitä, että oman seksuaalisuuden kanssa pitäisi tulla jotenkin ”ulos”, on monimutkainen ja hieman vanhahtava.

”Tunnen paljon ihmisiä, jotka eivät ole heteroita, mutta he eivät halua nostaa sitä artistina olemisen kärjeksi.”

Etenkin nuoremmat artistit eivät tunnu ottavan siitä Kinin mukaan paineita: voi olla oma itsensä ilman, että tarvitaan mitään suurta ulostuloa.

On myös totta, että kun julkisuuden henkilö kertoo olevansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistön edustaja, päätyy hän poikkeuksetta iltapäivälehtien otsikoihin.

Tämän jälkeen räppäri nähdään lisäksi helposti ensisijaisesti queer-räppärinä, ei enää vain räppärinä.

Sama ongelma on vammaisräppäri-termissä, kertoo Mika Leminen, räppinimeltään MC Cepari. Kuka kuuluu? -kirjaan Leminen kirjoitti vammaisuuden käsittelemisestä battle räpissa, jossa ydinidea on dissata eli solvata vastustaja räppäämällä suohon.

Lemisen räppinimi tulee hänen CP-vammastaan. Räpissään hän haluaa puhua nimenomaan vammaisuuteensa liittyvistä asioista.

Lemiselle on tärkeää, että häntä kohdellaan rap-battleissa samalla tavalla kuin vammatonta henkilöä.

”Voitto tuntuu silloin vielä makeammalta, kun tuhoan kusipääräppärit heidän omassa pelissään. Lisäksi vammaisen räppi on täysin sama asia kuin vammattoman räppi. Jos saisin jotain tasoituspisteitä, näin ei enää olisi”, Leminen vastaa sähköpostilla.

Leminen viehättyi alunperin battle-räpistä, koska siinä hän saa olla badass motherfucker. Esseessään Leminen kirjoittaa, ettei vammaisilla ole yleensä lupaa tai mahdollisuutta tuntea itseään vahvaksi, kun ”koko ajan vertautuu vammattomiin nähden huonompana”.

Mika Leminen eli MC Cepari tekee tällä hetkellä uutta musiikkia ja suunnittelee ensimmäistä musiikkivideotaan. Viime vuoden lopussa Leminen julkaisi Anna mulle lääkkeitä äkkii -nimisen toisen EP:nsä.­

Battleissa dissataan usein vähemmistöjä, mukaan lukien vammaisia. Leminen on silti vahvasti sitä mieltä, ettei bätlääjien pidä alkaa rajoittaa kielenkäyttöään. Sen sijaan, että Leminen ”toruisi muita räppäreitä”, hän haluaa auttaa muitakin vähemmistöön kuuluvia nostamaan itseään kuuluvaksi.

”Sananvapaus ja taiteenvapaus ovat hiphopin historian kannalta aivan ydinasioita”, Leminen kertoo.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat puuttuneet räppäreiden sanoituksiin monta kertaa.

Esimerkiksi vuonna 1989 FBI lähetti N.W.A.:lle kirjeen, jossa syytettiin Fuck tha Policen lietsomisesta väkivaltaan. Siitä vuoden päästä Floridan osavaltio haastoi räävittömistä ja seksistisistä sanoituksistaan miamilaisen 2 Live Crew -yhtyeen oikeuteen.

Yhtyeen johtohahmo Luther Campbell kertoo Netflixin Hiphop Revolution -dokumenttisarjassa, että oikeudenkäynnistä tuli kyse ennen kaikkea sananvapaudesta: päteekö perustuslaki afroamerikkalaisiin?

Lopulta Campbell voitti jutun.

Alkujaan hyvin valkoiseen suomiräppiin, jonka valtavirtaistuminen tapahtui 2000-luvun taitteessa, otettiin jenkkiräpin ”ryysyistä rikkauksiin” -narratiivi ja ”katuelämän” kuvasto aika pureskelematta.

Maryan Abdulkarimista se on tuntunut päälleliimatulta, koska Yhdysvalloissa mustan väestön kulttuuria ovat muovanneet historiallinen sorto ja sen synnyttämät rakenteet.

”Me elämme kuitenkin hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta silti halutaan antaa kuva, että ollaan katujen kasvatteja”, Abdulkarim sanoo.

Hän ottaa esimerkiksi Gettomasan. Uusimman Veli mä vannon -sinkun uhoava musiikkivideo harmaiden kerrostalojen keskellä on kuin suoraan yhdysvaltalaiselta DMX:ltä. Taakseen Gettomasa on kerännyt ”lössin”.

Videossa on Abdulkarimin mukaan ongelmallista se, että siinä käytetään mustia miehiä luomaan aggressiivisempi ja vaarallisempi kuva Gettomasasta itsestään.

”Siinä yhdistyy stereotypioiden vahvistaminen kulttuurisella omimisella. Mutta konsensus on silti se, että Masa on hyvä tyyppi ja arvostaa mustaa kulttuuria.”

Viime vuosina kulttuurisesta omimisesta on puhuttu paljon. Abdulkarimin mielestä ”call outit” eli ongelmallisten asioiden esiin nostaminen on kohdistunut ”epäilyttävän paljon” naisiin.

Esimerkiksi australialaista Iggy Azaleaa on kritisoitu paljon kulttuurisesta omimisesta, mutta samanlaisia syytöksiä ei ole sadellut Eminemille.

”En muista, että olisin hirveästi kuullut kritiikkiä, joka olisi puuttunut hänen oikeuksiinsa tehdä musiikkia. Hiphop-asiantuntijoiden mukaan Eminem pitäisi kruunata räpin kuninkaaksi.”

Vuonna 2017 Yle laski suomiräpissä käytetyt naisia halventavat ilmaisut. Tulokset paljastivat, että naisien kutsuminen ämmiksi ja hutsuiksi oli tavallista, vaikka räppäreiden välillä oli suuria eroja.

Muutos siihen, ettei seksismiä ja naisvihaa enää esiinny aiempien vuosien mittakaavassa, on tapahtunut suhteellisen vastikään.

Nykypäivänä Uniikin, Elastisen ja Spektin vuoden 2009 Pojat on poikii tuntuu toksisen maskuliinisuuden sketsiltä.

Fintelligensin Rotko ja Uniikin, Huukki-Heikin ja Mikael Gabrielin Kotka haisevat pelkältä naisvihalta.

Abdulkarimista on lisäksi vaikea kuvitella, että iso levy-yhtiö julkaisisi tänä päivänä samanlaisen musiikkivideon kuin Cheekin vuoden 2016 Me ollaan ne part 2 -kappaleessa.

Viivi Huuskan ohjaamassa videossa JVG:n Jare Brand pitää kahta kontillaan olevaa naista hihnassa kiinni kuin koiria.

”Olisko enää mahdollista tehdä sitä? Ei se menisi läpi”, Abdulkarim sanoo.

Ei moraalin, vaan rahan takia.

”Kapitalismi on tietyllä tapaa työkalu. Jengi haluaa myydä ja saada diilejä sponsoreilta.”

Kuluttajat eivät enää sulata seksismiä, rasismia tai homofobiaa kuten ennen. Nykyään puhutaan paljon sanojen merkityksestä, representaatiosta, niin sanotusta cancel-kulttuurista, sensitiivisyydestä ja vastuusta.

Sensuroinnin kannalla Abdulkarim ei ole, koska jokainen tekee taidetta omista lähtökohdistaan.

”Yleisö on valistuneempaa ja vaatii parempaa. Jos Eminem tekisi nyt Slim Shady LP:n, en usko että sitä myytäisiin niin hyvin.”

’97 Bonnie & Clyde -kappaleessa Eminem kertoo, miten murhaisi lapsensa äidin.

Nora Horn eli Mon-Sala tuli tunnetuksi Taika Mannilan ja Lina Schifferin vetämästä D.R.E.A.M.G.I.R.L.S.-kollektiivista. Ensimmäisen EP-levynsä hän julkaisi viime vuonna.­

Nora Hornin, räppinimeltään Mon-Salan mukaan hiphopissa olisi helppo liukua ”toksiseen maailmaan” ja sivuuttaa sen ongelmat.

”Olen tosi kilpailuhenkinen, niin pienellä tönäisyllä voisi lähteä sellaiseen, että alistaa muita nostaakseen itseä ylös. Että mä olen paras, kaikki muut naisräppärit ihan surkeita”, Horn kertoo puhelimessa.

”Varsinkin niissä tilanteissa, kun joku sanoo, ettei ole koskaan kuullut hyvää naispuolista räppäriä, mutta sä vedät hyvin.”

Siksi feminismi vaatii työtä ja opettelua.

Horn kirjoitti Kuka kuuluu? -kirjaan verkostojen merkityksestä, koska menestyäkseen räppäri tarvitsee tukijoukot. Vuonna 2017 Horn perusti muutaman muun räppärin kanssa NiceRap-nimisen verkoston nais- ja ei-binäärisille tekijöille.

Kirsikka Ruohosen eli Adikian kanssa Hornilla on Matriarkaatti-projekti, joka koostuu podcastista, klubeista ja tapahtumista. Tarkoitus on nostaa esiin naisia, transsukupuolisia ja ei-binäärisiä tekijöitä.

Joka kuukausi Horn ja Ruohonen tekevät Spotifyhin Matriarkaatti-soittolistan, johon he keräävät uutta ei-miesten tekemää räppiä ja r&b:tä Suomesta. Kun soittolistan tekeminen aloitettiin vuonna 2015, oli löytäminen työlästä, välillä piti käyttää vanhoja kappaleita.

”Nyt ei ole mitään ongelmaa saada joka kuukausi uusia biisejä. Alkaa oikeastaan olla jo haastavaa pysyä mukana”, Horn kertoo.

Suomiräp näyttää Hornin mukaan tällä hetkellä hyvin erilaiselta kuin vuonna 2015, jolloin hän aloitteli räpin tekemistä.

Horn antaa esimerkkejä artisteista, jotka ovat saaneet huomiota ilman, että omaa tekemistä olisi pitänyt laimentaa: F:n eli Fanni Sjöholmin suosion kasvu, Mercedes Bentzon kaksi suosittua elämäkertaa, Runon eli Lisa Nikulan voitto Ylex:n Nosteessa kilpailussa spoken word -tyylillä ja Yeboyahin levytyssopimus Sony Musicin kanssa.

”Nämä kaikki ovat esimerkkejä siitä, että jotain tapahtuu. Pitää vain uskoa, että muutos ei vain käväise ja katoa.”

Maryan Abdulkarimin mukaan uuden sukupolven artistit luovat hiphopillaan ”tilaa mustuudelle, joka ei ole sidoksissa afroamerikkalaisten tuottamaan kuvastoon”.

Muun muassa Yeboyah, Gracias, Hassan Maikal, PastoriPike ja Bizi ovat Abdulkarimin mukaan hyviä esimerkkejä siitä, ettei ”tarvitse sortua yksinkertaistaviin stereotypioihin tai laiskoihin metaforiin tehdäkseen uskottavaa ja hyvää räppiä”.

”Kun mun lapset kuuntelevat Yeboyahin Krediä ja Mustaa Barbaaria, heillä on asioita, joihin he voivat samastua. Tarinat ja sanat eivät ole otettu niin kaukaa. Puhutaan tutuista paikoista tutulla kielellä.”