Kevään suosituimmat kakut koristellaan sammakoilla – Tiktok-videoilla on jo yli 45 miljoonaa katselukertaa

Tiktokista tuttu sammakkokakku on veikeä valinta kevään juhliin.

Kakkuja koristellaan nyt sammakoilla.

Sammakkokakku on alkuvuoden ehdoton hitti – ainakin, jos Tiktok-yleisöltä kysytään. Sammakoilla koristeltuja kakkuja on katsottu Tiktokissa tähän mennessä yli 45 miljoonaa kertaa. Kakkuja julkaistaan siellä hashtagilla #frogcake.

Sammakkokakut ovat levinneet Tiktokin kautta myös muihin sosiaalisen median kanaviin. Instagramissa sammakkokakkukuvia on julkaistu tähän mennessä jo tuhansia.

Sammakkokakun voi tehdä esimerkiksi suklaa- tai sokerikakkupohjaan. Sillä, mitä kakun sisältä löytyy, ei ole merkitystä. Tässä tapauksessa vain ulkomuoto ratkaisee: kakun päällä tulee olla sammakoita.

Ja nämä sammakot ovat kuin suoraan lastenkirjan sivuilta!

Pyöreät sammakot muotoillaan kakkumassasta ja ne kuorrutetaan vihreiksi voikreemillä. Yksityiskohdiksi lisätään pyöreät silmät ja hymyilevä suu. Useimmiten sammakoita on vierekkäin kaksi, ja toisella sammakoista on käsissään sydän.

Useimmissa tapauksissa kakku on kuorrutettu näyttämään kesäiseltä niityltä, jonka päälle suloiset sammakkohahmot laitetaan istumaan. Kakun pinnalla voi olla esimerkiksi sieni- tai kukkakuvioita. Nämä tekevät kakusta täydellisen kevään juhlapäiviin.

Tiktokiin sammakkokakut ovat rantautuneet erityisesti pienyritysten ansiosta. Ensimmäisen sammakkokakun esitteli tiettävästi Claire Ma niminen leipuri Oracle Bakery -leipomolta.

Claire Ma ei ole Tiktokissa mutta hän jakaa kuvia sammakkokakuista Instagram-tilillään.

Claire Man taidonnäyte on toiminut esimerkkinä lukuisille ammatti- sekä harrastajaleipureille. Ilmiö on houkutellut voikreemin ääreen myös useita ensikertalaisia.

Suloinen kakku ei ole kuitenkaan helpoimmasta päästä, ja yksityiskohtien onnistuminen vaatii vakaata kättä.

Siinä missä monet yrittävät tehdä kakkua tosissaan, luovuttavat toiset jo heti alussa. Myös pieleen menneet yritykset keräävät Tiktokissa paljon katselukertoja. Nämä epäonnistuneet kakut ovat katsojista usein jopa hauskempia kuin täydellisyyttä hipovat teokset.

Kakuista on puhuttu Tiktokissa jo pitkään ennen sammakkokakkuja. Viime kesänä pohdittiin, voidaanko enää tunnistaa, mikä on kakkua ja mikä ei. Monet kakut näyttävät nykyään niin realistisilta, että niitä on lähes mahdotonta erottaa aidoista esineistä.

Ennen kaikkea sammakkokakut herättävät kysymyksen siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Niin realistisia sammakkokakkuja, ettei niitä voi erottaa todellisista sammakoista?

Jäämme seuraamaan.