Feministinen Instagram-projekti on tuonut Venla Vaattovaaralle paljon uusia työtarjouksia.

Kesällä 2018 Nyt.fi:ssä kirjoitettiin Venla Vaattovaaran Instagram-projektista. Vaattovaaran tavoitteena oli piirtää yksi ”chuuli muija” päivässä, sadan päivän ajan.

”Jäämme seuraamaan”, jutun lopussa todettiin.

Nyt Vaattovaaran haastattelusta on kulunut lähes kolme vuotta. Mitä Muijavaaralle kuuluu nykyään?

Vaattovaaran projekti ei loppunut sadan päivän haasteeseen. Hän on julkaissut Instagramissa tähän mennessä 338 ”muijakuvaa”.

Venla Vaattovaara, 25, on opiskelija ja kuvittaja. Vaattovaara tunnetaan parhaiten hänen Instagram-tilistään @muijavaara, johon hän julkaisee kuvia piirtämistään naisista. Vaattovaaran piirtämät muijakuvat ovat potretteja, joissa kohde esiintyy pyöreän taustan edessä.

”Muijavaara on feministinen Instagram-projekti, jonka avulla nostan esille itselleni ja muille merkittäviä henkilöitä ja hahmoja. Siinä samalla käsittelen itselleni tärkeitä aiheita.”

Vaattovaara kertoo, että Muijavaaran perusidea on pysynyt alusta asti samana. Kuvia tulee nykyään suunnilleen kerran viikossa. Viimeisimmissä muijakuvissa ovat esiintyneet muun muassa Britney Spears, elokuvaohjaaja Suvi West sekä Musta kuningatar -sarjan hahmo Beth Harmon (Anya Taylor-Joy).

Moni asia on kolmen vuoden aikana myös muuttunut.

Piirtäminen ei rajoitu enää vain muijakuviin. Instagram-tili on avannut Vaattovaaralle paljon mahdollisuuksia. Hän on tehnyt lehti- ja kirjakuvituksia, kuvittanut sosiaalisen median kampanjoita sekä suunnitellut kannen Maija Vilkkumaan kokoelmalevylle.

”Viime vuonna tein kuosin koirantakkiyritykselle. Tykkään tosi paljon siitä, että mun työt päätyy tosi erikoisiin paikkoihin!”

Vaattovaara opiskelee Turun Taideakatemiassa mainonnan suunnittelua, jossa hän on erikoistunut visuaaliseen puoleen. Tällä hetkellä Vaattovaara tekee opinnäytetyötään. Opinnäytetyö tulee todennäköisesti käsittelemään Instagramin merkitystä hänen omalle työlleen.

” ”Koen välillä olevani jumissa Instagramin neliöiden sisässä.”

Instagram oli selkeä valinta Vaattovaaran piirtämisprojektin alustaksi jo alussa. Instagramissa kiehtoo erityisesti sen gallerianäkymä sekä sosiaalinen ulottuvuus. Vaattovaara epäilee, että ellei hän olisi päivittänyt sadan päivän haastetta Instagramiin, potrettikuvien piirtäminen olisi loppunut viimeistään sadan päivän jälkeen.

Kuvien julkaiseminen jossain muussa muodossa kuin Instagramin neliössä olisi kuitenkin vapauttavaa. Välillä Vaattovaaraa harmittaa, että katsoja ei näe kuvia täydellä laadulla, eivätkä yksityiskohdat pääse oikeuksiinsa.

”Koen välillä olevani jumissa Instagramin neliöiden sisässä. Kaikki oma taito ja osaaminen ei pääse siellä oikeuksiinsa.”

Kaikki Vaattovaaran tekeminen ei kuitenkaan rajoitu Instagramin neliöiden sisälle. Keväällä 2019 Vaattovaara teki Instagram-tarinaansa selfcare-kuvitussarjan. Sarjaan kuului yksinkertaisia kuvituksia siitä, miten voi pitää huolta itsestään.

Kuvitussarjassa Vaattovaara pääsi jakamaan seuraajilleen hänen toista, leikkisämpää piirrostyyliä. Kuvitusten tekeminen oli yhteisöllinen projekti, jossa Vaattovaara hyödynsi seuraajiltaan saamia vinkkejä.

Vaattovaara on iloinen, että ihmiset pitävät potrettien lisäksi myös hänen muista töistään. Tällä hetkellä suunnilleen puolet töistä ovat perinteisiä muijatöitä ja puolet edustavat Vaattovaaran toista kuvitustyyliä.

”Ehkä pelkillä potreteilla olisi käynyt jo tylsäksi. Muut työt ovat auttaneet kriisien yli.”

Myös Instagram-tilin ympärille muodostunut yhteisö inspiroi Vaattovaaraa jatkamaan. Hän toivoo, että Muijavaara ei olisi pelkkää kuvittamista vaan enemmän yhteisöllinen juttu.

Kun Vaattovaara kävi syksyllä läpi ADHD-diagnoosiprosessin, hän kertoi siitä avoimesti seuraajilleen. Päivitystä seurasi valtava viestitulva: monet kertoivat Vaattovaaralle pohtineensa saman prosessin läpikäymistä.

”ADHD on todella alidiagnosoitu naisilla. Olen iloinen, että pystyn lisäämään tietoisuutta, ja muuttamaan ihmisten käsityksiä näistä asioista.”

ADHD-kokemusten jakaminen osoittaa, että Vaattovaara pystyy vaikuttamaan naisten asemaan monella eri tasolla. Muijakuvien piirtämisen lisäksi hän voi rohkaista muita naisia kertomalla seuraajilleen omista vaikeuksistaan.

”Somesta tulee tuttavafiilis, vaikka ei tuntisi toista ihmistä. Kun itse tuntemattomana ihmisenä jaan toisille sellaisia asioita, ja ihmiset jakavat viestiketjuissa omia asioitaan.”

Seuraajamäärien kasvamisen myötä Vaattovaara on ymmärtänyt, että valta tuo mukanaan vastuuta. Vaattovaara tiedostaa, että hänen yleisönsä on suuri. Sillä on siis merkitystä, mitä hän päättää julkaista. Vaattovaara valitsee kuvitettavaksi henkilöitä, jotka edustavat hänen kanssaan samanlaisia arvoja.

Erityisen tärkeältä oma työ tuntuu silloin, kun pystyy nostamaan esille sellaisia ihmisiä, jotka ovat saattaneet olla ennen piirtämistä itselle tuntemattomia. Vaattovaara kertoo, että tällaisista kuvituksista hän oppii itse todella paljon. Lisäksi hän pystyy välittämään tätä tietoa eteenpäin seuraajilleen.

Vaattovaara kertoo, että viime aikaisista töistä erityisen merkittävältä on tuntunut Kalevalan päivänä kuvitettu Louhi. Vaattovaara piti tärkeänä, että hän pääsi jakamaan kuvan yhteydessä tiivistettyä tietoa Kalevalasta. Päivän lopussa hän alkoi kuitenkin katua julkaisuaan.

”Luin siitä, miten Kalevalaan on koottu runoja myös Karjalasta, Suomen rajojen ulkopuolelta. Ymmärsin, että Kalevalaan sisältyy kulttuurista omimista.”

Vaikka siinä hetkessä hävetti, oli tilanteessa nähtävillä myös valoisa puoli. Asia oli sellainen, joka tuli varmasti monelle muullekin uutena. Vaattovaara oli lopulta tyytyväinen, että pystyi kertomaan näistä asioista eteenpäin.

Vaattovaara kertoo odottaneensa Kalevalan päivää kuumeisesti. Hän käyttää julkaisujen suunnittelussa hyväkseen juhlapäiviä, sillä niiden yhteydessä hän pystyy usein levittämään tietoa ajankohtaisesta aiheesta. Mitään julkaisukalenteria Vaattovaaralla ei kuitenkaan ole, ja monet aiheet löytyvät Helsingin Sanomia tai Instagramia selatessa.

”Mulla on listoja ihmisistä, joita haluaisin piirtää. Tarvitsen tekemiseen kuitenkin aina jonkun sytykkeen. Se voi olla vaikka se, että näen ihmisen kuvan tai kuulen hänen tarinansa.”

Sytyke voi olla myös merkittävän ihmisen kuolema. Kun lastenkirjailija Sinikka Nopola kuoli, halusi Vaattovaara tuoda julki oman arvostuksensa.

Välillä Vaattovaaralta on pitkään pyydetty jotain piirrosta, mutta hän ei löydä sen tekemiseen sytykettä. Silloin on vaikea lähteä piirtämään. Hän ei halua tehdä kuvia vastentahtoisesti.

Sadan päivän haasteeseen sisältyi päiviä, jolloin Vaattovaara joutui pakottamaan päivän kuvan ulos. Kun joka päivä täytyi saada jotain aikaiseksi, syntyi myös piirroksia, joihin hän ei ollut itse tyytyväinen. Hän ei kadu yhtäkään valitsemaansa henkilöä – vain sitä, että hän ei kuunnellut itseään.

Vaattovaara säästi kirjailija J. K. Rowlingin haasteen viimeiseksi piirrokseksi, mutta kun piirtämisen aika tuli, se ei tuntunutkaan hyvältä. Vaattovaara ei uskaltanut odottaa impulssia piirtämiseen muualta, joten hän teki kuvan välittämättä omista tuntemuksistaan.

Nykyään Vaattovaara osaa kuunnella enemmän itseään. Hän korostaa, että on tärkeää antaa tilaa omalle aavistukselle.

”Jos jokin ei suju, niin oli kyseessä kuinka merkittävä tai ajankohtainen tyyppi tahansa, uskallan olla tekemättä sitä heti.”

Eri kuvien piirtämisprosessit voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Välillä lopputulos näkyy omassa päässä selvänä jo ennen piirtämisen aloittamista. Toiset ideat vaativat enemmän ruokkimista. Louhea Vaattovaara piirsi pätkittäin monia viikkoja, kun taas Sinikka Nopola syntyi parissa tunnissa.

Vaattovaara on oppinut myös luottamaan omiin taitoihinsa.

”Aiemmin päässäni oli usein visio, jota en kuitenkaan saanut kunnolla paperille tai tabletille. Nykyään luotan siihen, että aivot ja käsi toimivat synkassa.”

Vaattovaara on tehnyt kuvituksia myös kuntavaalikampanjoihin. Hän on tietoinen siitä, että työtarjousten hyväksyminen on osaltaan poliittista vaikuttamista. Äänestämisen lisäksi hän pystyy tukemaan ihmisiä tekemällä heille töitä.

” ”Huonoina hetkinä ajattelen, että en ole käyttänyt omaa valtaani tarpeeksi tai oikeisiin asioihin.”

Välillä taas tuntuu, ettei joillain kuvituksilla ole tarpeeksi merkitystä. Jos Vaattovaara katsoo jotain televisiosarjaa ja päättää piirtää sarjan hahmon, saattaa hän ajatella, ettei kyseessä ole mikään merkittävä juttu. Välillä hän pohtii, pitäisikö jokaiseen julkaisuun sisältyä pitkä ja hieno tarina.

”Mietin usein, onko nyt kauhean pinnallista, jos julkaisen tätä ja tätä. Tuntuu, että pitäisi olla selkeämpi brändi. Huonoina hetkinä ajattelen, että en ole käyttänyt omaa valtaani tarpeeksi tai oikeisiin asioihin.”

Tällaisina hetkinä Vaattovaara muistuttaa itselleen, että televisiosarjan hahmo saattaa olla jollekin lukijalle merkittävä ja se saattaa edustaa hänelle jotain tärkeää. Kaikki kuvat ovat jonkun tykkäämiä.

Vaattovaara on saanut töistään pääasiassa hyvää palautetta. Hän kuitenkin tiedostaa, että feministinen projekti voi houkutella puoleensa myös nettivihaa.

”Kun kuvitan esimerkiksi poliitikkoja ja feministisiä Instagram-vaikuttajia, ja he jakavat kuvituksen, olen todella innoissani. On tärkeä asia, että kuvia jaetaan, mutta ärsyttää, että joudun pelkäämään saavani yhtä huonoa kohtelua kuin muut.”

Kukaan ei ole vielä hyökännyt, mutta Vaattovaara kertoo pelkäävänsä mahdollista hyökkäystä todella paljon. Hän tuntee olevansa ”mummeli” radikaalien feministien joukossa.

”Olen miettinyt, paljonko myrskyn silmään joutuminen vaikuttaisi siihen, että miten jaksaisin tehdä tällaista.”

Välillä Vaattovaara pohtii, kuinka pitkään Muijavaara tulee vielä elämään. Instagram-projekti on harrastustoimintaa, eikä kukaan lähtökohtaisesti maksa siitä, että Vaattovaara piirtää häntä kiinnostavia asioita.

Monet työtarjoukset ovat tulleet kuitenkin juuri Instagram-tilin avulla.

”Olisin ihan eri kohdassa ja tekisin eri juttuja, jos Muijavaaraa ei olisi. Valmistuminen voisi olla vähän lähempänä.”

Vaattovaara kuvittaa Instagram-tililleen naisia, jotka innoittavat häntä. Hän kertoo, että suurin innoittaja on ollut kuitenkin Tove Jansson. Vaattovaara ihailee erityisesti sitä, kuinka Jansson on tehnyt monipuolisesti erilaisia töitä ja hyppinyt eri taiteenlajien välillä.

”Toven ura on osoitus siitä, miten intohimoja voi olla useita, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Toven ajatteleminen muistuttaa minua siitä, että en ole huijari, vaikka päättäisin kokeilla jotain aivan muuta.”

Vaattovaaran unelmana olisi päästä vielä joskus tekemään lastenkirjoja ja luomaan uusia maailmoja.

Tärkeintä Vaattovaaralle on kuitenkin pysyä myös tulevaisuudessa armollisena itselleen.

Vaattovaara kertoo, että lääkärin antamat diagnoosit ovat selittäneet omia vaikeuksia. Tekemisen taustalla on kuitenkin edelleen huoli omasta jaksamisesta.

”Saan tehtyä töitä helpommin, kun ymmärrän itseäni paremmin. Suurin unelmani on se, että en joutuisi uupumiskierteeseen vaan oppisin tekemään itseni kanssa töitä.”