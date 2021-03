Suomalaisen uunifetapastan suosio maailmalla jatkuu: The New York Times teki jutun, amerikkalaiset Twitter-käyttäjät ihmettelevät myös outoa sanaa

Uunifetapastan kansainvälisen suosion takana on Tiktok, jossa pasta-annoksesta on tehty kokkausvideoita.

Aihetunnisteella #fetapasta löytyviä videoita on katsottu Tiktokissa yli 712 miljoonaa kertaa.­

Suomi ja suomalainen uunifetapasta mainittu!

Uunifetapastasta tuli Suomessa hittiruoka vuonna 2019, kun Liemessä-blogin Jenni Häyrinen julkaisi pastareseptin. Suomalaiset innostuivat helposta ja maukkaasta uunifetapastasta siinä määrin, että fetajuusto loppui tilapäisesti kaupoista.

Tammikuussa 2021 hittiresepti nousi uudelleen otsikoihin, mutta tällä kertaa ulkomailla. Syynä suosioon oli lyhytvideosovellus Tiktok, jonka käyttäjät innostuivat kokkailemaan pasta-annosta videoillaan.

Pasta-annoksesta uutisoi myös muun muassa The New York Times, joka kertoi fetajuuston loppuneen useista yhdysvaltalaisista ruokakaupoista. Uunifetapastan kerrotaan olevan lähtöisin Suomesta ja alun perin Häyrisen valmistava resepti.

Reseptistä puhutaan englanniksi nimellä baked feta pasta, mutta artikkelissa mainitaan myös sen suomenkielinen nimi uunifetapasta. Suomalainen sana ei jää huomaamatta myöskään @NYT_first_said Twitter-tililtä, joka twiittaa sanoja, jotka mainitaan lehdessä ensimmäistä kertaa.

Twitter-tilin seuraajien keskuudessa sana aiheuttaa kummastelua. Yksi käyttäjä pyytää, voisiko joku ”miesselittää” (eng. mansplain) tai ”naisselittää” (eng. womansplain), mitä sana tarkoittaa.

”Onko tämä toinen tapa sanoa creepypasta?” toinen Twitter-käyttäjä kysyy.

Tavallisten netinkäyttäjien ideoimia ja foorumeilla levittämiä kauhutarinoita kutsutaan nimellä creepypasta. Niistä on lähtöisin esimerkiksi Slender Man -kauhuhahmo.

Tiktok teki Häyrisen uunifetapastasta kansainvälisen ilmiön, ja uunifetapasta, tai englanniksi baked feta pasta, tunnetaan myös nimellä Tiktok-pasta.

”Havahduin, kun Today-lehti otti yhteyttä ja halusi haastatella. He kirjoittivat, että resepti on menossa viraaliksi Tiktokissa. Silloin ajattelin, että resepti on lähdössä isosti lentoon”, Häyrinen kertoo viime viikolla julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa.

Juuri pastareseptit ovat nousseet sosiaalisen median ruokahiteiksi säännöllisin väliajoin.

Viime marraskuussa kirjoitimme kermaisesta ja tulisesta vodkapastasta, josta tuli hitti sen jälkeen, kun huippumalli Gigi Hadid jakoi reseptin Instagramissa.

Hashtagilla fetapasta löytyviä videoita on tällä hetkellä katsottu Tiktokissa yli 712 miljoonaa kertaa.

Yksi syy suomalaisen pasta-annoksen suosioon Tiktokissa onkin varmasti sen yksinkertaisuus. Uunifetapastan reseptin ja valmistuvaiheet ehtii käydä läpi Tiktok-videoilla, jotka ovat enimmillään minuutin mittaisia.

Videoilla käyttäjät kokkaavat pastaa, maistavat ja kehuvat uunifetapastaa. Monilla videoilla mainitaan myös, että pastareseptistä tuli Suomessa niin suosittu, että fetajuusto loppui hetkellisesti kaupoista.

Kansainvälisen huomion myötä Häyrinen on jakanut reseptin blogissaan myös englanniksi sekä tehnyt Instagram-tililleen kokkausvideon, jossa valmistaa pasta-annoksen.

”Hyvää kansainvälistä uunifetapastapäivää!” Hyärinen sanoo 4. helmikuuta julkaistulla videolla, joka on kerännyt yli 134 000 näyttökertaa.

”Kaksi vuotta sitten valmistin tässä keittiössä ensimmäisen uunifetapastani ja tänään näytän teille alkuperäisen reseptini”, hän sanoo ja alkaa kokata.