Burger King yritti sanojensa mukaan myös herättää keskustelua naispuolisten kokkien vähäisestä määrästä ravintola-alalla.

Maanantaina 8. maaliskuuta vietettiin kansainvälistä naistenpäivää. Sen kunniaksi monet yritykset yrittivät taas näyttää tukevansa tasa-arvoa ja juhlistavansa naisia.

Aina yritysten sosiaalisen median kampanjat eivät kuitenkaan mene aivan nappiin.

Tänä vuonna luultavasti epäonnistuneimman naistenpäivän toivotuksen twiittasi pikaruokaketju Burger King.

Maanantaina iltapäivällä nimittäin pikaruokaketjun brittiläiselle Twitter-tilille ilmaantui viesti ”naisten paikka on keittiössä” (”Women belong in the kitchen”).

Julkaisu sai murskaavaa kritiikkiä sosiaalisessa mediassa, ja lopulta pikaruokaketju päätyi poistamaan twiitin.

Twiitillä viitataan luultavasti iänikuiseen seksistiseen lausahdukseen, jonka mukaan naisen paikka on keittiössä tai naisten kuuluisi ”palata keittiöön”.

Lausahdus on tuttu myös Suomessa. Jopa niin tuttu, että maanantaina UN Women Suomi aloitti Naistenpäivät-kampanjan, jonka teema on Naisen paikka. Kampanjan tarkoituksena on viestiä, että naisen paikka on: kaikkialla.

Burger Kingin tarkoituksena ei kuitenkaan ollut vähätellä naisia vaan kertoa, että Iso-Britanniassa vain 20 prosenttia ravintola-alalla työskentelevistä kokeista on naispuolisia – ja mainostaa samalla uutta apurahaohjelmaansa.

Seuraavassa twiitissään Burger King jatkoi:

”Tietenkin, jos he haluavat. Kuitenkin tällä hetkellä vain 20 prosenttia kokeista on naisia. Haluamme muuttaa ravintola-alan sukupuolijakaumaa ja kannustaa naisia tavoittelemaan kulinaarista uraa.”

”Aloitamme uuden apurahaohjelman, jonka tarkoituksena on auttaa naispuolisia Burger Kingin työntekijöitä unelmiaan ravintola-alalla.”

Pikaruokaketjun mahdollisista aikeista huolimatta alkuperäinen twiitti sai rankkaa kritiikkiä. Moni kritisoi sitä, kuinka helppoa se oli irroittaa sosiaalisessa mediassa alkuperäisestä asiayhteydestä.

Burger Kingiä syytettiin myös klikkiotsikoinnista – tai tässä tapauksessa klikkitwiittailusta.

Shokeeraava ensimmäinen twiitti saa käyttäjät klikkaamaan julkaisun auki, jonka jälkeen alemmista päivityksistä löytyy tietoa, joka muuttaa twiitin alun perin synnyttämän mielikuvan.

Eräs Twitter-käyttäjä myös todisti, että pikaruokaketjun ensimmäinen ja toinen twiitti olisivat mahtuneet julkaistavaksi samalla kertaa Twitterin 280 merkin puitteissa. Näin ollen klikkiotsikointi olisi voitu välttää.

”Älä käytä seksismiä klikkiotsikkona”, hän kirjoittaa.

Palautetulvan seurauksena Burger King pahoitteli twiittiä vielä saman päivän aikana. Myöhemmin se päätyi myös poistamaan alkuperäinen julkaisun.

”Olemme kuulleet teitä. Alkuperäinen twiittimme oli väärin ja pyydämme anteeksi.”

”Tarkoituksemme oli herättää keskustelua siitä, että vain 20 prosenttia kokeista on naisia Iso-Britanniassa ja haluamme muuttaa sukupuolijakaumaa apurahaohjelmalla. Toimimme paremmin seuraavalla kerralla”, twiitissä kirjoitetaan.

Pikaruokaketjun anteeksipyyntö herätti Twitterin käyttäjissä ristiriitaisia tunteita. Osan mielestä Burger Kingin ei olisi alun perinkään pitänyt pyytää anteeksi, koska kyseessä heidän mukaansa vitsi.

”Henkilökohtaisesti en koe, että teidän tarvitsee olla pahoillaan. Kyseessä oli hauska ja hyväntahtoinen tapa tuoda esille työpaikkojen epätasa-arvoisuus ja uusi apurahaohjelma. Jatkakaa hyvää työtä”, yksi Burger Kingille vastannus käyttäjä kirjoittaa.

Toisissa twiittikohu aiheutti ainoastaan turhautumista.

”Olen kyllästynyt siihen, että naisia vähätellään aina. Alkuperäiseen twiittiin tulleet vastaukset näyttävät, että osa ihmisistä ajattelee edelleen tällä tavalla naisista. He tuntevat olonsa tarpeeksi mukavaksi ilmaistakseen nämä misogyyniset mielipiteensä ’vitseinä’”, eräs Twitter-käyttäjä kirjoitti.

Twiitistä syntyi tietenkin myös meemejä. Niissä pikaruokaketjun epäonnistuneesta viestinnästä vitsaillaan hieman närkästyneeseen sävyyn.

”Suunnitelma oli yksinkertainen...” toisessa twiitissä todetaan.

”Saa ihmiset puhumaan Burger Kingistä julkaisemalla ”vahingossa” misogynistinen twiitti kansainvälisenä naistenpäivänä.”

Alkuperäisestä twiitistä tehtiin myös omia versioita.

Niissä vitsaillaan hieman jännittyneesti, mitä Burger King keksii seuraavana Pride-kuukautena, Mustan historian kuukautena tai kansainvälisenä miestenpäivänä.

”Onko Burger Kingin Twitter-tili hakkeroitu?” eräs käyttäjä kysyi ja jakoi tekaistun version alkuperäisestä twiitistä.

Osaa Twitter-käyttäjistä myös huvitti, kuinka paljon Burger Kingin suurimman Twitter-tilin, @BurgerKing, viestintä eroaa brittiläisestä sisarkanavastaan.

Esimerkiksi torstaina 4. maaliskuuta Twitter-tilillä pohditaan, että friteeratuissa jalapenoissa on ”torstaienergiaa”.

Ehkä myös Burger King UK -tilin tulisi keskittyä jatkossa enemmän ruokaan ja vähemmän shokeeraaviin twiitteihin.

Tällä hetkellä sen biossa annetaan kuitenkin toisenlainen lupaus: ”come for the burgers, stay for the tweets.”

Eli saavu hampurilaisten vuoksi, mutta viivy twiittien takia.