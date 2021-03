Google-kääntäjän käännökset perustuvat miljooniin netissä oleviin esimerkkeihin käännöksistä. ”Valitettavasti tällainen malli voi tahattomasti toistaa ja vahvistaa sukupuoliin liitettyjä stereotyyppejä”, teknologiajätin viestinnästä vastataan.

Alkuviikosta sosiaalisessa mediassa saattoi törmätä Google-kääntäjästä otettuihin kuvakaappauksiin.

Niissä suomen kielestä englanniksi oli käännetty yksinkertaisia lauseista, joista useimmat alkoivat sanoilla ”hän on” ja jatkuivat esimerkiksi sanoilla johtaja, urheilija tai siivooja.

Hän on johtaja.

Hän on urheilija.

Hän on siivooja.

Useissa käännöksissä esimerkiksi ”hän on kirurgi” kääntyi englanniksi ”he is a surgeon”, mutta ”hän on tarjoilija” kääntyi ”she is a waitress”.

Suomen kielessä on käytössä vain yksi hän-sana, jolla kuvataan kaikkia sukupuolia, mutta monissa muissa kielissä tilanne on toinen. Esimerkiksi englanniksi persoonapronominilla he viitataan miespuoliseen henkilöön ja she naispuoliseen henkilöön.

Monet huomasivat, että käännöksissä näyttäisi toistuvan stereotyyppinen jako ”miesten ja naisten töihin”, jossa esimerkiksi sosiaali- ja terveysala eli hoiva-ala nähdään ”naisten alana” ja tekniikka- tai rakennusala ”miesten alana”.

Ammattialojen jakautuminen on ollut pitkään tyypillistä suomalaisille työmarkkinoille, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo verkkosivuillaan. Viime vuosina muutosta on tapahtunut, kun naiset ovat kouluttautuneet perinteisesti miesvaltaisille aloille, esimerkiksi juristeiksi ja lääkäreiksi.

Lisäpontta keskustelulle käännöksistä toi maanantaina 8. maaliskuuta vietetty kansainvälinen naistenpäivänä, jonka aikaan sukupuolien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nousee yleensä esille sosiaalisessa mediassa.

Käännöksistä twiittasi myös muun muassa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Käännösten persoonapronominit vaihtelevat myös muun muassa arjen askareita ja harrastuksista koskevissa käännöksissä.

Esimerkiksi rap-artisti Karri ”Paleface” Miettisen Instagramissa julkaisemassa päivityksessä käännöstyökalu ehdottaa she-pronominia henkilöstä, joka tiskaa ja tanssii. He-pronominia se tarjoaa, kun henkilö lukee, urheilee tai puhuu.

Toimittaja ja kolumnisti Tuomas Enbuske huomasi, että saksaksi käännettynä Google-kääntäjä ehdottaa esimerkiksi lauseissa ”hän on työtön” ja ”hän on alkoholisti” mieheen viittaavan er-persoonapronominin käyttöä.

Google vastaa Nyt.fi:n tiedosteluun persoonapronomineista sähköpostitse Googlen Suomen viestinnästä vastaavan Vapa Median kautta. Viestinnästä kerrotaan, että Google-kääntäjän tekemät käännökset perustuvat miljooniin netissä oleviin esimerkkeihin käännöksistä.

”Valitettavasti tällainen malli voi tahattomasti toistaa ja vahvistaa sukupuoliin liitettyjä stereotyyppejä”, sähköpostissa kirjoitetaan.

Sähköpostin yhteyteen on linkitetty vuonna 2018 julkaistu tiedote, jossa kerrotaan, että jatkossa Google-kääntäjä tarjoaa käännökselle kaksi eri vaihtoehtoa, kun sanoja käännetään englannin kielestä ranskaksi, italiaksi, portugaliksi tai espanjaksi.

”Olemme pyrkineet päivittämään käännöstyökalua niin, että käännösvaihtoehdot tarjoavat naisiin ja miehiin viittaavia sanoja. Käännösten päivittäminen uusille kielille on vielä kesken, ja kääntämistä kehitetään edelleen myös suomen kieleen”, sähköpostiviesti jatkuu.

Keskiviikon aikana persoonapronominien käännökseen näyttäisi tulleen muutos: kääntäjä tarjoaa useista lauseista kaksi vaihtoehtoja.

Asia selviää esimerkiksi toimittaja Ville Seurin Twitterissä jakamasta kuvakaappauksesta, jossa Google-kääntäjä on tarjonnut kaksi eri käännöstä, joissa käytetään persoonapronomineja he ja she.

Sama tulos toistuu Nyt.fi:n testissä, jossa kokeiltiin kääntää lause ”hän on johtaja” englannin kielelle. Lauseiden perässä on selitys ”feminiini” ja ”maskuliini”, jotka kertovat viittaako sana nais- vai miessukupuoleen.

Sama tulos ei toteudu, jos lauseen ”hän on johtaja” kokeilee kääntää suomen kielestä ruotsiksi. Testissä kääntäjä ehdottaa käännöksessä persoonapronominia ”han”, joka viittaa miessukupuoleen.

Testissä Google-kääntäjä ei ehdottanut käännösvaihtoehdoksi sukupuolineutraaleja persoonapronomineja. Englannin kielessä sukupuolineutraaleja persoonapronomineja ovat they ja them ja ruotsin kielessä hen.

Englanninkielisiä pronomineja he/him, she/her ja they/them alkoi ilmestyä ihmisten sosiaalisen median profiileihin etenkin viime vuoden lopussa. Omien persoonapronomien kirjaamisella sosiaaliseen mediaan käyttäjä kertoo, millä pronomineilla hän toivoo ihmisten viittaavan häneen.

Myös cis-sukupuoliset, eli ihmiset joiden sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta, ovat lisänneet itsestä käytettävän pronominin profiiliinsa ja näin osoittaneet tukensa transyhteisölle ja muunsukupuolisille.

Sukupuolineutraalin they-persoonapronominen yleistyminen olisi voinut ratkaista myös she ja he -sanojen aiheuttamat käännösongelmat.

Sukupuolineutraaleilla termeillä esimerkiksi stereotyyppistä jakoa ”miesten ja naisten töihin” olisi hankalampaa toistaa.