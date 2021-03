Tämä kyyhky todellakin erottuu peruspulujen harmaasta massasta.

Tavalliset harmaat pulut ovat tylsiä, ja niitä on ihan liikaa kaikkialla.

Erikoinen värikäs lintulaji, Treron vernans, kerää nyt ihailua sosiaalisessa mediassa. Lintua on kehuttu Twitterissä jopa ”kuumaksi puluksi” (”hot pigeon”). Kaunis ulkomuoto herättää kysymyksen: voiko näin upeita lintuja olla edes olemassa?

Lintulajin englanninkielinen nimi on ”pink-necked green pigeon”, suomeksi punakaulakyyhky. Nimi kuvaa hyvin lajin ulkonäköä.

Lintua on ihmetelty tällä viikolla erityisesti Twitterissä. Twitter-suosio ei saanut alkuaan siitä, että joku olisi bongannut linnun juuri nyt luonnosta: sen sijaan twiittaajat bongasivat sen netistä ja päättivät jakaa ihastustaan

Kaikki lähti tästä twiitistä.

Sitten tilanne eskaloitui.

Kirjava lintu näyttää Photoshopin tuotokselta. Kyseessä ei kuitenkaan ole kuvamuokkaus. Värien voimakkuutta on kuvan jälkikäsittelyssä ehkä hieman korostettu, mutta tämä lintulaji on oikeasti olemassa.

On tosin huomattava, että kaikki sosiaalisessa mediassa levinneet punakaulakyyhkyt ovat uroslintuja. Siinä missä uroslintu on monivärinen, naaras on vihreä.

Google tarjoaa vain muutamia hakutuloksia hakusanalla punakaulakyyhky. Ei ihme, sillä lajia esiintyy lähinnä Kaakkois-Aasiassa.

Twitter-huomion seurauksena värikäs kyyhky puhuttaa kuitenkin paljon myös täällä. Ehkä olisi siis sopivaa pohtia lajille uutta, mahdollisesti vielä kuvaavampaa suomenkielistä nimitystä. Nimen tulisi olla yhtä mieleenpainuva kuin näyttävän ulkomuodon.

Nyt.fin ehdotuksia lajin uudeksi nimeksi ovat Twitterin inspiroima ”kuuma kyyhky”, ”sateenkaarikyyhky” tai suora suomennos englannista, ”punakaulainen vihreä kyyhky”.

Vaikka ”kuuma kyyhky” taipuu käyttökielessä helposti ”kuumaksi puluksi”, täytyy huomata, että pulu eli kesykyyhky on vain yksi kyyhkyn useista alalajeista. Punakaulakyyhkyt eivät siis ole puluja vaan ne muodostavat oman alalajinsa.

Siinä missä kesykyyhkyt ovat sopeutuneet kaupunkielämään, viihtyvät punakaulakyyhkyt paremmin metsissä sekä avomailla. Huomattavin ero lajien välillä on kuitenkin niiden ulkomuoto.

Kesykyyhkyjen lisäksi Suomessa voi kohdata uuttukyyhkyjä, sepelkyyhkyjä ja turkinkyyhkyjä. Näihin kyyhkylajeihin meidän tulee tyytyä.

Ehkä ”sateenkaarikyyhkyt” olivatkin tosiaan liian hyvää ollakseen totta.