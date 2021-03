Sarah Everard katosi 3. maaliskuuta Lontoossa kävellessään illalla kotiinsa. Paikallinen poliisimies on pidätetty epäiltynä kidnappauksesta ja murhasta. Naiset kertovat nyt sosiaalisessa mediassa, myös Suomessa, miltä tuntuu pelätä miehiä.

Pimeiden puistojen ja katujen pelkäämistä.

Oikeita ja valepuheluiden soittamista kotimatkalla.

Kadun toisella puolelle vaihtamista, kun vastaan tulee miesseurue.

Muun muassa tällaisia kokemuksia suomalaiset naiset ovat jakaneet Instagram-postauksissa ja -tarinoissa viime päivinä hashtagilla #textmewhenyougethome, ”laita viestiä kun olet kotona”.

Aiheesta ovat uutisoineet muun muassa Me Naiset ja Yle.

Alkusysäyksenä kokemusten jakamiselle oli Britanniassa hiljattain tapahtunut 33-vuotiaan Sarah Everardin murha. Everard latosi kotimatkallaan Lontoossa 3. maaliskuuta. Poliisi tiedotti loppuviikosta, että viikkoa myöhemmin metsäalueelta Ashfordista löytynyt ruumis on tunnistettu Everardiksi.

Naisen sieppauksesta ja murhasta syytetään Suur-Lontoon poliisissa toiminutta poliisimiestä.

Everardin on kerrottu vierailleen ystäviensä luona Claphamissa ja olleen palaamassa kotiinsa Brixtoniin, joka sijaitsi noin 50 minuutin kävelymatkan päässä. Hän kuitenkin katosi illalla puoli kymmenen aikoihin.

Murha nosti eri puolilla maailmaa jälleen esille naisten turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja huolia.

Naiset alkoivat jakaa sosiaalisessa mediassa kokemuksiaan tilanteista, joissa he ovat esimerkiksi olleet yksin matkalla kotiin ja kohdanneet miehiä, jotka ovat käyttäytyneet uhkaavasti.

Naiset kertoivat monissa somepostauksissaan myös, kuinka he varautuvat ulkona yksin liikkuessaan uhkaavia tilanteita varten tai niiden välttämiseksi.

Keskustelun keskiössä on ollut somevaikuttaja Lucy Mountain 11. maaliskuuta Instagram-tilillään julkaisema kuva, jossa lukee ”text me when you get home” eli ”laita viestiä, kun pääset kotiin”. Lauseella viitataan naisten tapaan pyytää esimerkiksi ystäviään laittamaan viestiä, kun on päässyt turvallisesti kotiin.

Viestin tarkoituksena on varmistaa, ettei kotimatkan aikana ole sattunut mitään. Mountain kertoo, että tapa on naisten keskuudessa ”peruskäytäntö”.

Yli 2,6 miljoonaa tykkäystä keränneessä postauksessa Mountain kertoo, millaista kotiin käveleminen voi olla, jos on naishenkilö.

”Toivoisin, että useammat miehet ymmärtäisivät, ettemme voi kävellä kotiin yksin kuulokkeet korvilla. (...) Aina, kun kävelemme miesporukan ohitse, syke kiihtyy hieman.”

Tekstissä Mountain kirjoittaa, kuinka naiset puolustautuvat monin tavoin suojellakseen itseään. Erilaiset puolustautumiskeinot on omaksuttu jo nuorena eikä niitä kyseenalaisteta usein.

Omaa turvallisuuden tunnetta lisääviksi keinoiksi hän listaa muun muassa oman live-sijainnin jakamisen, avainten puristamisen nyrkissä itsepuolustukseksi, mahdollisten pakoreittien suunnittelun sekä oikeat ja valepuhelut kotimatkan aikana, kun tulee tunne, että joku seuraa sinua.

Vuoden 2017 tasa-arvobarometrin naisista 38 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää ja alle 35-vuotiaista naisista seksuaalista häirintää on kokenut yli puolet. Tulosten mukaan naiset kokevat häirintää pääosin miesten taholta. Miehistä seksuaalista häirintää on kokenut 17 prosenttia.

Sosiaalisessa mediassa myös miesten toivottiin osallistuvan keskusteluun ja puuttuvan jatkossa häirintään.

Valokuvaaja Jarno Jussila kirjoitti Instagramissa, että on myös miesten tehtävä puuttua naisten kohtaamaan ahdisteluun, häirintään ja väkivaltaan, vaikka itse ei olisi henkilökohtaisesti satuttanut ketään.

”Maailma on naisille ihan helvetin turvaton paikka, ja se johtuu miehistä. Meidän vastuulla on myös korjata tilanne. (...) Jos jatkamme naisiin kohdistuvan häirinnän hiljaista hyväksymistä, se tekee meistä osan ongelmaa”, Jussila kirjoittaa päivityksessä.

Hän listaa, että miehet voivat auttaa puuttumalla häirintään silloin, kun havaitsevat sitä sekä puuttua esimerkiksi omassa kaveriporukassa seksistiseen kielenkäyttöön eli ”vitseihin”, jotka osaltaan normalisoivat naisvihaa.

Keskustelu sai aikaan myös vastareaktion, kun sosiaalisessa mediassa alkoi trendata myös hashtag #NotAllMen eli ”eivät kaikki miehet”. Hashtagin tarkoituksena on muistuttaa, ettei kaikki miehet ahdistele naisia.

Kyseinen aihetunniste nousee sosiaalisessa mediassa säännöllisesti esille yleensä, kun keskustelu käsittelee esimerkiksi seksuaalista häirintää tai väkivaltaa.

Hashtag #NotAllMen trendasi Twitterissä esimerkiksi vuonna 2014, kun nettifoorumilla naisvihamielisiä julistuksia tehnyt Elliot Rodger tappoi Isla Vistassa Kaliforniassa kuusi ihmistä.

Vuonna 2014 vastauksena luotiin hashtag #YesAllWomen, eli ”kyllä kaikki naiset”. Tarkoituksena oli ilmaista, että seksismi ja misogynia vaikuttavat kaikkiin naisiin, vaikka kaikki miehet eivät olekaan seksistisiä.

”Jos laitat huoneeseen sata käärmettä, joista vain kymmenen on myrkyllisiä, sinä pelkäisit silti kaikkia käärmeitä. Eikö niin?”

”Olen järkyttynyt, että #notallmen trendaa. Miehet: tässä ei ole kyse teistä. Jos olet vihainen siitä, että sinut saatetaan profiloida väärin, ole vihainen miehille, joiden syytä se on. Älä ole vihainen naisille siitä, että he ovat oikeutetusti varuillaan ja epäluuloisia. Jos emme ole, meitä syytetään siitä.”

On totta, ettei kaikki miehet hyökkää naisten kimppuun tai ahdistele, mutta lähes jokainen nainen pelkää joutuvansa häirinnän tai väkivallan kohteeksi.

On myöskin totta, etteivät naiset voi esimerkiksi kadulla pimeällä liikkuessaan tietää etukäteen, kuka miehistä on ”turvallinen” ja kuka ei.

”Joo, #NotAllMen – mutta naiset eivät tiedä keitä pitää pelätä, ja siksi he pelkäävät kaikkia. Ja just meidän, joita ei tarvitse pelätä, pitää aktiivisesti ajaa tätä muutosta, koska ne pahat tyypit eivät tule sitä tekemään”, Jaakkola kirjoittaa Instagram-päivityksessään.

Keskusteluun otti kantaa Instagramissa myös toimittaja ja kirjailija Irene Naakka, joka kertoi saaneensa osakseen vähättelyä treffeillä, kun kertoi tapaamalleen miehelle pelkäävänsä kävellä yksin ulkona.

”Toivon, että seuraavalla kerralla se kuuntelee, kun nainen kertoo, millaista on olla nainen, eikä se sano että ”ei kaikki miehet”. Toivon, että se, kuten kaikki muutkin miehet ymmärtää, että tämän ei pitäisi mennä näin. On miesten vastuulla, että tämä loppuu. Me ei voida lopettaa sitä, että meitä ahdistellaan ja meidän kimppuun käydään, te voitte”, hän kirjoittaa.