Kuukausi sitten Mikael Gabriel halusi nähdä, kuinka paljon suomalaisia äänisovellus Clubhousessa on. Hän avasi keskusteluhuoneen, johon osallistuu nyt jokaisena arkiaamuna noin sata ihmistä.

”Aluksi yleensä kysyn ihmisiltä, mitä kuuluu, ja miten on aamu lähtenyt käyntiin. Ei mulla ole kuitenkaan päätäntävaltaa siinä, kuinka käsistä keskustelunaihe lopulta lähtee.”

Good Morning Finland -keskusteluhuone on suomalaisten Clubhouse-käyttäjien keskuudessa levinnyt ilmiö. Huoneessa käytävää keskustelua isännöi räppäri Mikael Gabriel, oikealta nimeltään Mikael Sohlman.

Clubhouse on uusi sosiaalisen median sovellus, jossa käyttäjät puhuvat toisilleen keskusteluhuoneissa. Kaikki kommunikointi tapahtuu äänen välityksellä, eli tekstien, kuvien tai videoiden jakaminen ei ole Clubhousessa mahdollista.

Sovellus julkaistiin huhtikuussa 2020 ja sen ovat kehittäneet yhdysvaltalaiset yrittäjät Paul Davison ja Rohan Seth. Tällä hetkellä Clubhousen käyttäjäksi pääsee ainoastaan toisen käyttäjän lähettämällä kutsulla, ja se toimii vain Applen iOS-käyttöjärjestelmällä.

Suomessa kiinnostus Clubhousea kohtaan kasvoi alkuvuodesta. Mikael Gabriel kertoo liittyneensä Clubhouse-sovellukseen viime joulukuussa. Hän sai kutsun amerikkalaiselta ystävältään.

”Se oli silloin vielä todella suljettu yhteisö, eikä siellä ollut juurikaan suomalaisia. Kävin eri huoneissa ja lähinnä vain kuuntelin, mitä siellä puhuttiin.”

Nykyään suomalaisia löytyy esimerkiksi Sauna Clubista, jonka kerrotaan olevan ”alkuperäinen suomalainen klubi”.

Muita suosittuja suomalaisia klubeja ovat muun muassa Suomi Klubi (yli 1 100 jäsentä), Media Suomi (yli 600 jäsentä) ja Luovuusklubi (yli 350 jäsentä).

Sauna Clubilla on yli 6 500 jäsentä ja sen on perustanut Lilli Keh. Sauna Clubin alta löytyy myös Mikael Gabrielin isännöimä Good Morning Finland -keskusteluhuone.

Mikael Gabriel avaa keskusteluhuoneen heti herättyään, yleensä yhdeksän aikaan aamulla. Huone on avoinna joka aamu sunnuntaista perjantaihin.

Hän kertoo, ettei Good Morning Finland -huoneessa oikeastaan ole punaista lankaa. Viime päivinä siellä on puhuttu muun muassa julkisista vessoista, prinssi Harrysta ja Meghan Marklesta sekä koronakriisistä.

Vaikka keskustelunaiheet ovat välillä kevyitä, keskustellaan huoneessa myös syvistä asioista, ja monet jakavat rankkoja kokemuksiaan.

”Siellä on puhuttu esimerkiksi koulukiusaamisesta. Kun huoneesta löytyy saman kokemuksen jakavia ihmisiä, toimii se myös tukiverkostona.”

Mikael Gabriel kertoo, että keskusteluhuoneessa saa puhua mistä tahansa aiheesta. Ketään ei kuitenkaan patisteta kertomaan mitään, mitä puhuja ei itse halua.

Clubhousessa käyttäjät voivat hyppiä keskusteluiden välillä, pysähtyä kuuntelemaan tai osallistua itse keskusteluun. Keskusteluhuoneen luonut käyttäjä voi päättää kenelle antaa huoneessa puheenvuoron ja käyttäjät voivat pyytää myös itse mikrofonia.

Good Morning Finland -huoneessa suurin osa on mukana vain kuuntelemassa. Osallistujien on kuitenkin mahdollista ”nousta lavalle” ja ottaa osaa keskusteluun.

Joka aamu mukana on ollut vähintään yksi uusi ihminen. Mikael Gabriel kertoo, että monet seuraavat keskustelua ensin jonkin aikaa, esimerkiksi viikon, ja haluavat sen jälkeen nousta lavalle.

”Meitä on yleensä lavalla samaan aikaan kymmenestä 28:aan ihmistä. Ei siihen oikeastaan ole enimmäis- tai vähimmäismäärää. Kaikki, jotka haluavat keskustelemaan, ovat enemmän kuin tervetulleita.”

Mikael Gabriel kertoo saaneensa keskusteluhuoneesta paljon hyvää palautetta.

”Monet ovat sanoneet, etteivät pystyisi enää aloittamaan aamuja ilman sitä.”

Hän näkee Clubhousen podcast-puolen alustana. Keskusteluhuone on kuin podcast, johon pääsee itse osallistumaan ja vaikuttamaan.

Ihmiset voivat kuunnella Good Morning Finland -huoneessa käytävää keskustelua esimerkiksi työmatkallaan – samalla tavalla kuin podcastia tai radiota.

”Välillä heitän sinne jotain kakkajuttuja keventääkseni tunnelmaa. Kun ensin keskustellaan kolme tuntia jostain todella syvällisestä, siitä voi olla vaikeaa lähteä energisenä päivän viettoon.”

Clubhouse on alustana hyvin monipuolinen. Mikael Gabrielin mukaan ihmiset tulevat Clubhouseen useimmiten etsimään tietoa sekä tutustumaan uusiin ihmisiin ja uramahdollisuuksiin.

Idea Good Morning Finland -keskusteluhuoneeseen syntyi Mikael Gabrielin mukaan eräänä aamuna, kun hän oli keittämässä kahvia. Hän halusi selvittää, onko Clubhouseen saapunut suomalaisia käyttäjiä.

Mikael Gabriel kertoo, että ensimmäisenä aamuna osallistujia oli noin kaksikymmentä.

”Jo ensimmäisen päivän aikana huomasin, että tutustuin yhdeksääntoista uuteen ihmiseen. Opin tuntemaan heidät paremmin kuin vain pintaraapaisulta.”

Seuraavana aamuna Mikael Gabriel halusi avata huoneen uudestaan. Paikalle ilmaantui jo 38 ihmistä.

”Nykyään siellä on sata ihmistä kuuntelemassa, ja kaksikymmentä puhumassa. On ollut mahtavaa nähdä, miten ihmiset ovat löytäneet sen.”

Keskusteluhuone on ollut pystyssä jo kuukauden päivät. Mikael Gabriel kertoo, että hän viettää Clubhousessa enemmän aikaa kuin missään muussa sosiaalisen median sovelluksessa.

Keskeisenä syynä Clubhousen suosioon Mikael Gabriel pitää keskustelukulttuurin muutosta. Good Morning Finland -keskusteluhuoneessa ei kuulla Twitteristä tuttua ”öyhöttämistä”.

Kyseessä on Mikael Gabrielin mukaan ”freshi tuulahdus kiukuttelemisen keskelle”.

”Siellä ihmiset keskustelevat kunnioittavasti toistensa kanssa, vaikka asioista oltaisiin eri mieltä.”

Mikael Gabrielin mukaan Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa vallitsee kulttuuri, jossa nimimerkin takaa voi sanoa mitä tahansa.

Keskustelukulttuurin muutokseen Clubhousessa on vaikuttanut erityisesti se, että käyttäjät puhuvat toisilleen omalla nimellään – ja äänellään. Keskustelu on reagoivaa, eikä omaa kommenttia voi pohtia pitkään kuten esimerkiksi Facebookissa.

”Se varmasti lähentää ihmisiä toisiinsa juuri sen takia, että keskustelukulttuuri on sitä, mitä se on myös silloin, kun tavataan face to face.”

Mikael Gabrielin mukaan keskustelijoiden tunnetilat ja tarkoitusperät tulevat selkeämmin ilmi, kun kyseessä on puhe eikä kirjoitettu teksti.

”Jos kirjoitat Twitterissä sarkastisesti, kukaan ei välttämättä ymmärrä sitä, koska kukaan ei kuule sun ääntä. Clubhousessa tunnet, onko joku tyyppi tosissaan.”

Mikael Gabriel kertoo, että välillä puhuja alkaa itkemään.

”Jos alat itkemään Twitterissä, laitat itkuemojin. Ei se ole sama juttu. Ei ihmisille tule sellaista fiilistä, että tämä on tärkeää.”

Mikael Gabriel pitää erimielisyyksiä tärkeänä osana keskustelua.

”Tuntuu, että meillä on usein jokin tietty mielipide, jota pitää seurata, tai muuten on vihollinen. En usko, että ihmiskunta on voinut menestyä tuollaisella ajatuksella. Keskustelu vaatii sitä, että ihmiset ovat eri mieltä, ja sen avulla voidaan löytää jokin yhteinen keskitie.”

Hänen mukaansa keskustelu Good Morning Finlandissa on rakentavaa. Jos joku sanoo jotain loukkaavaa, hänet keskeytetään ja hänelle kerrotaan, minkä takia hänen sanomansa asia on loukkaava.

”On sellaista, että ihmiset eivät vaikka tiedä, minkä takia he käyttävät jotain tiettyä sanaa. Sitten siellä on ihmisiä, jotka tietävät siitä asiasta, ja he kertovat, miksi jotakin sanaa ei pitäisi käyttää.”

Koronapandemia on iskenyt kovaa esimerkiksi tapahtuma-alaan sekä esiintyviin taiteilijoihin kuten muusikoihin. Mikael Gabriel kertoo, että koronavirus on vaikuttanut paljon myös hänen elämäänsä sekä toimeentuloonsa.

”On se tietenkin vaikuttanut ihan kaikkeen ympärillä, myös luovuuteen ja fiilikseen. Vasta viime kuukausien aikana on alettu puhua alan ahdingosta, ja miltä tilanne meistä tuntuu.”

Mikael Gabriel on jatkanut musiikin tekemistä pandemian aikana. Hän lupaa, että artistipuolelta on tulossa tänä vuonna ”siistejä juttuja”.

Clubhouse on tuonut omalta osaltaan helpotusta vaikeaan korona-aikaan. Puheeseen perustuva sovellus on tuonut iloa, kun toisia ihmisiä on kohdattu arkielämässä entistä vähemmän.

Keskustelusta on mahdollista saada myös vastauksia mieltä painaviin kysymyksiin. Mikael Gabriel kertoo, että Clubhousessa puhutaan paljon tulevaisuuden näkymistä sekä esimerkiksi siitä, kuinka koronan aiheuttamat vahingot korjataan.

”Olen tosi iloinen, jos pystyn tuomaan helpotusta ihmisten arkeen. Oli kyseessä sitten musiikki tai vaikka Clubhouse-huone.”

Musiikkialan korona-ajan ahdinkoa puretaan myös manageri Peppi Puljujärven isännöimässä Musiikkialan kasvot -huoneessa, jossa saman ”keskustelupöydän” ääreen kutsutaan päättäjiä ja musiikkialan edustajia muutaman viikon välein.

”Muualla somessa se ei onnistuisi mitenkään. Se on vain twiitteihin vastaamista eikä varsinaista keskustelua”, Mikael Gabriel sanoo.

Keskustelua käydään Good Morning Finlandin tapaan suomalaisen Sauna Clubin alla, toisessa keskusteluhuoneessa.

Mikael Gabriel ei osaa sanoa, kuinka pitkään Good Morning Finland -keskusteluhuone tulee elämään.

Tällä hetkellä hänelle on tärkeää, että keskusteluympäristö pysyy turvallisena kaikille. Huoneessa pitää pysyä sama, kannustava energia.

”Se [keskusteluhuone] on monelle ihmiselle niin tärkeä, että koen myös vastuuta siitä, että en voi jättää avaamatta sitä huonetta.”