Temptation Island -sarjan tuotannon mukaan televisiosarjan yhdeksännen jakson editoinnissa on tapahtunut virhe, joka antaa makuuhuoneen tapahtumista virheellisen kuvan.

Keskiviikkoiltana televisiossa esitettiin Temptation Island Suomi -televisio-ohjelman yhdeksännen kauden yhdeksäs jakso.

Jakso on herättänyt paljon keskustelua eri sosiaalisen median kanavissa, sillä siitä on saattanut saada kuvan, että jaksossa loukataan sarjaan osallistuneen naisen itsemääräämisoikeutta.

Temptation Islandissa neljä varattua pariskuntaa erotetaan kolmeksi viikoksi. Varatut naiset viettävät tämän ajan sinkkumiesten kanssa, ja varatut miehet sinkkunaisten kanssa.

Muutaman päivän välein katsotaan videolta, ovatko yhdessä sovitut rajat pitäneet. Tavoitteena on kokeilla parisuhteen kestävyyttä. Yhdeksäs kausi on kuvattu paratiisisaaren sijaan Levillä.

Sarjan yhdeksännessä jaksossa varattu mies ja sinkkunainen päätyvät samaan sänkyyn. Jaksosta voi saada kuvan, että yhdyntä olisi jo käynnissä, kun nainen varmistaa, onhan miehellä ehkäisy käytössä. Tähän mieshenkilö vastaa: ”Hä? En mä sisään tuu.”

Kyseessä ei ole televisiosarjan jakson antaman kuvan perusteella molempien osapuolten yhteinen päätös.

Sosiaalisessa mediassa monet ovat päätelleet, että jakson perusteella yhdyntä vaikuttaisi jatkuvan keskustelun jälkeen, ilman pyydettyä kondomia. Teko sivuutetaan jaksossa kokonaan, eikä sitä käydä läpi lainkaan tapahtuneen jälkeen.

Makuuhuonenäkymästä siirrytään haastattelukuvaan, jossa naishenkilö toteaa kameralle: ”Kyllä me [henkilön nimi] kanssa ihan päätyyn asti mentiin.”

Vastaava tuottaja Martti Sivonen televisioyhtiö Banijay Finland Oy:lta kommentoi asiaa puhelimitse Nyt.fi:lle.

Sivonen kertoo, että tuotanto on ollut torstaina yhteydessä molempiin osallistujiin ja pahoitellut ohjelman editoinnissa tapahtunutta virhettä sekä siitä heille aiheutunutta harmia.

Hänen mukaansa molemmat osapuolet ovat vahvistaneet, että tilanne on mennyt täysin yhteisymmärryksessä eikä kumpikaan osapuoli ole kokenut siihen liittyvän minkäänlaista painostusta tai pakottamista.

”Siinä kyseessä on todellakin kahden ihmisen täysin avoin ja täysin suostumuksellinen tilanteen eteneminen. Siihen, että onko ehkäisyä tai eikö ehkäisyä ole käytetty niin en ota mitään kantaa.”

”Sen verran sanon, että tietysti meillä puhutaan siellä ehkäisystä. On kondomeja saatavilla. Siitä ei ole kenelläkään siellä epäselvyyttä, etteikö niitä kehoteta käyttämään, mikäli seksin harrastamiseen päädytään.”

Illan tapahtumiin osallistunut sinkkunainen Joanna Lehto ottaa asiaan kantaa Instagram-tarinassaan. Hän kertoo, että häntä ei loukattu tai pakotettu tilanteessa mihinkään. Kaikki tapahtui Lehdon mukaan yhteisymmärryksessä ja hän muistuttaa, että televisiosarjan jaksoja leikataan paljon. Lehto kuitenkin korostaa, että kyseessä on tärkeä aihe, josta pitää puhua.

Sivosen mukaan televisiosarjan jakson editoinnissa on tapahtunut virhe, joka antaa tilanteesta virheellisen kuvan.

”Kohtaushan on leikattu ja meillä on tapahtunut siinä leikkausvaiheessa virhe. Siitä on leikattu pois tapahtumia, se on tottakai pidempi kohtaus oikeassa elämässä ollut. Siitä on otettu tiettyjä asioita pois. Mutta sitten siinä on jäänyt sellainen tulkinnan vara, että tilanne ei olisi ollut molemmin puolin sovittu ja molemmin puolin yhteisymmärryksessä edennyt.”

Onko osallistujien kanssa käyty etukäteen keskustelua mm. suostumukseen liittyvistä asioista?

”Tottakai ja kaikenlaisesta kiusaamisesta, pakottamisesta ja tällasesta käydään hyvin tiukkaa keskustelua. Ehdottomasti, myös ennen resorttiin [paikka, jossa osallistujat majoittuvat] menemistä. On se sitten minkälaista väkivaltaa tahansa, siihen on nollatoleranssi. Mitään ei saa tehdä, mitä toinen ei halua.”

Hetken kuluttua Sivonen soittaa uudestaan ja kertoo, että jaksoa alettiin heti virheen huomaamisen jälkeen editoida uudelleen niin, että se vastaisi paremmin todellisuutta.

”Nostan käden pystyyn virheen merkiksi”, Sivonen sanoo.

Nelonen Media on saanut sosiaalisessa mediassa palautetta seksuaalisen väkivallan tiedostamatta jättämisestä sekä sen näyttämisestä varoittamatta.

Tapaus herätti sosiaalisessa mediassa myös yleisesti keskustelua seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Monet huomauttivat, että esimerkiksi seksiin painostaminen ilman ehkäisyä tai kondomin pois ottaminen ilman lupaa yhdynnän aikana ovat seksuaalisen väkivallan muotoja.

Sosiaalisessa mediassa asiaan ovat ottaneet kantaa muun muassa toimittajat Ronja Salmi ja Emmi Nuorgam sekä vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra.

”Suurin osa seksuaalista väkivaltaa kokevista ihmisistä tuntee väkivallan tekijän entuudestaan”, Salmi kirjoittaa torstaina julkaisemassaan Instagram-postauksessa.

”Todellisuudessa rajoja rikkovat ystävät, kollegat, ihastukset, Tinder-deitit, exät, puolisot ja sukulaiset. Rajoja rikotaan silloin kun painostetaan seksiin, seksiin ilman ehkäisyä, kortsu otetaan luvatta pois kesken aktin tai kun seksin aikana tehdään asioita joihin toisen suostumusta ei varmisteta”, hän jatkaa.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen esityksessä todetaan, että seksuaalinen itsemääräämisoikeus jatkuu myös sukupuoliyhteyden aikana.

Esityksen mukaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaisi esimerkiksi se, että sukupuoliyhteyden toinen osapuoli jättäisi salaa toiselta osapuolelta käyttämättä ehkäisyvälinettä. Tilannetta kuvataan myös termillä stealthing -ilmiö.

Yhteisymmärryksessä aloitetun sukupuoliyhteyden aikana tehdyt loukkaukset voivat olla kajoavuuden asteeltaan ja luonteeltaan hyvin erilaisia. Esityksen mukaan tulisi arvioida tapauskohtaisesti, minä rikoksina tällaiset teot ovat mahdollisesti rangaistavia.

Esityksessä muistutetaan, että seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluu myös oikeus milloin tahansa kieltäytyä sukupuoliyhteyden jatkamisesta silloinkin, kun se on alkanut molemmin puolin vapaaehtoisesti.

Oikeusministeriön työryhmän esitys julkaistiin heinäkuussa 2020, ja siinä ehdotetaan koko seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistamista.

Yksi uudistusehdotuksista on raiskauksen tunnusmerkistön muuttuminen. Jatkossa raiskaukseksi katsottaisiin sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Myös muita seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä olisi tarkoitus muuttaa vastaavalla tavalla. Keskeistä niissäkin olisi uhrin vapaaehtoisuuden puuttuminen.

Helsingin Sanomat, Nyt.fi sekä Temptation Island Suomi -sarjaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.