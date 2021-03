Billie Eilish värjäsi hiuksensa ja melkein rikkoi internetin.

Laulaja–lauluntekijä Billie Eilish, 19, värjäsi ikoniset vihreät hiuksensa vaaleiksi. Kuva uusista hiuksista keräsi minuuteissa miljoonia tykkäyksiä ja nousi Instagramin tykätyimpien kuvien listalle.

Aiheesta uutisoivat aiemmin muun muassa Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Artisti paljasti vaaleiksi värjätyt hiuksensa keskiviikkona Instagramissa julkaisemallaan kuvalla. Kuvalle kertyi ensimmäisten tuntien aikana 11 miljoonaa tykkäystä, kertoo uutissivusto Today.

Tällä hetkellä artistin kuva on kerännyt yli 21 miljoonaa tykkäystä ja näin ollen noussut Instagramin historian kolmanneksi tykätyimmäksi kuvaksi.

Postauksen kuvatekstissä Eilish kirjoittaa ”pinch me” eli ”nipistä minua”.

Instagramin tykätyimmän kuvan ykkössijaa pitää edelleen lähes 55 miljoonalla tykkäyksellä @world_record_egg-käyttäjätilin kuva tavallisesta kananmunasta. Toisella sijalla on vuonna 2018 menehtyneen räppäri XXXTentacionin viimeiseksi jäänyt Instagram-postaus, josta on tykännyt lähes 24 miljoonaa käyttäjää.

Kuvan tykkäyksillä Eilish ohitti jalkapalloilija Cristiano Ronaldon postauksen. Urheilulegenda Diego Maradonan muistoksi tehty postaus oli kerännyt yli 19 miljoonaa tykkäystä.

Uutissivusto BBC:n mukaan Eilishin kuva uudesta hiustyylistä rikkoi myös Instagramin ennätyksen keräämällä miljoona tykkäystä vain kuudessa minuutissa. Aiemmin ennätystä on pitänyt halussaan laulaja Selena Gomezin kuvalla, jonka hän on ottanut syntymäpäivänään vuonna 2018. Instagram ei kuitenkaan ole ainakaan vielä vahvistanut ennätyksen rikkoutumista.

Usvaisen äänensä lisäksi Eilish tunnetaan nuorena tyyli-ikonina.

Hän esiintyy julkisuudessa usein värikkäissä ylisuurissa vaatteissa ja käyttää näyttäviä asusteita. Myös mustista hiuksista ja vihreästä juurikasvusta ehti tulla osa Eilishin tavaramerkkiä.

Artisti värjäsi hiuksensa mustavihreiksi alun perin vuonna heinäkuussa 2019. Viime viikkoina sosiaalisessa mediassa on kuitenkin epäilty, että artisti olisi käyttänyt viime aikoina peruukkeja.

Osa epäili Eilishin käyttäneen peruukkia esimerkiksi maaliskuussa järjestetyssä Grammy-gaalassa, jossä hän esitti kappaleen Everything I Wanted yhdessä veljensä Finneas O’Connellin. Sumuisella esiintymislavalla laulavan Eilishin hiuksia somistaa musta hiuskoriste.

Eilish vahvisti huhut peruukeista Tiktokissa julkaistulla videolla, jossa hän irrottaa peruukin päästään.

Eilishin kampaaja Lissa Renn kertoi sosiaalisessa mediassa, että mustan värin poistamiseen vahingoittamatta hiuksia kului kuusi viikkoa, uutisoi Ilta-Sanomat. Näin ollen Eilish on salannut uudet hiusvärinsä peruukilla luultavasti yli kuukauden.

Eilish palkittiin Grammy-gaalassa parhaasta levytyksestä kappaleellaan Everything I wanted. Viime vuonna palkintogaalaa hallinnut Eilish voitti Grammyn myös tulevan James Bond -elokuvan tunnusmusiikista No Time to Die.

Huhuja peruukista ja uusista hiuksista saattoi lisätä se, että Eilish vihjaili jo viime joulukuussa, että muuttaa hiustyyliään hänestä kertovan Billie Eilish: The World's a Little Blurry -dokumentin ilmestymisen jälkeen. Dokumentti ilmestyi helmikuun lopulla ja on katsottavissa Apple TV+ -suoratoistopalvelusta.

Ilmestymisen jälkeen se on saanut myönteisiä arvioita. Enemmän ylistystä tällä hetkellä keräävät kuitenkin artistin uudet hiukset.