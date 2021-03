Yksi Q: Into the Storm -dokumentin päähenkilöistä on amerikkalainen Fredrick Brennan. Hän perusti 8chan-foorumin, jolta Qanon-salaliittoteoria lähti leviämään syksyllä 2017. Sen jälkeen Brennan on irtautunut 8chanista ja vaatinut julkisesti vihapuhetta tulvivan foorumin sulkemista. Hän vastustaa aktiivisesti myös Qanon-liikettä.­

Donald Trump -fanien äärioikeistolainen Qanon-salaliittoteoria levisi viime vuonna koko maailmaan. Uusi HBO-dokumentti Q: Into the Storm pyrkii selvittämään, kuka liikkeen laittoi alulle – mutta onko alkuperällä enää mitään väliä?

”Tällainen on nyt uusi maailma”, toteaa amerikkalainen Julian Feeld HBO:n Q – into the Storm -dokumenttisarjassa.

Feeld ja hänen ystävänsä Jake Rockatansky juontavat Qanon Anonymous -podcastia, joka purkaa ja kumoaa salaliittoteorioiden väitteitä.

Dokumentin elokuussa 2020 kuvatussa kohtauksessa kaksikko seisoskelee Los Angelesissa katselemassa salaliittoteoria Qanonin kannattajien mielenilmausta.

Maailma oli tuolloin tosiaan muuttunut. Koronapandemia oli levinnyt Yhdysvaltoihin ja koko maailmaan. Ja käytännössä samaa matkaa koronaviruksen kanssa oli levinnyt myös Qanon. Donald Trump -fanien seinähullu salaliittoteoria demokraatti-satanistipedofiileista oli purskahtanut anonyymeilta nettifoorumeilta tosimaailmaan.

Q: Into the Stormin kohtauksessa Feeldillä ja Rockatanskyllä on maskit kasvoillaan. Qanon-väellä luonnollisesti ei – heidän mielestään koronapandemiakin on osa valtaeliitin suurta salaliittoa.

Huvittava yksityiskohta: vaikka Qanon on äärioikeistolainen liike, sen mikrofoniin messuavalla puhujalla on yllään vasemmistolaisen Rage Against the Machine -rockyhtyeen paita. Osa porukasta näyttää menevän uskonnollisen hurmoksen kaltaiseen tilaan, he tärisevät ja ”puhuvat kielillä” kuin saarnaajan messun kuuntelijat.

”Uusi maailma, uusi Qanon. New-anon”, Rockatansky sanoo.

2020 oli ”kaikkien salaliittoteorioiden äidin” eli Qanonin vuosi. Sitä ihmeteltiin tämän tästä valtamediassa ja se sai kannattajia hurjaa vauhtia. Republikaanit äänestivät Qanon-uskovaisia Yhdysvaltain kongressiin asti. Liike levisi ympäri maailmaa, myös Suomeen.

Qanonin sekavan uskomuskeitoksen ydin on ajatus Yhdysvaltoja salaa hallitsevasta pahasta ”deep statesta”, jonka voi kääntää vaikka ”syvävaltioksi”. Deep statea johtaa qanonistien mukaan demokraattien eliittijoukko (”cabal”), jotka ovat pahuudessaan vanginneet miljoonia lapsia maanalaisiin tunneleihin. Monet hurahtivat Qanoniin keksittyjen ”pelastakaa lapset” -nyyhkykampanjoiden kautta.

Donald Trump on Qanonille messiashahmo, joka käy kulissien takana salaista sotaa deep statea vastaan. Qanonin mytologiaan kuuluu ajatus ”myrskystä”, eräänlaisesta tuomiopäivästä, jolloin Trump toisi deep staten teot julki ja tuhansia demokraattipahiksia vangitaan. Sitä päivää ei tietenkään koskaan tullut, ja Trump hävisi syksyn 2020 presidentinvaalit. Mutta Qanon loi myrskynsä itse.

6. tammikuuta 2021 Washingtonissa tuhannet Trumpin kannattajat marssivat ensin Capitol-kukkulalle, ja sadat tunkeutuivat väkivalloin kongressitaloon, kesken presidentinvaalien valitsijamiesten tulosten laskennan. Mellakassa kuoli viisi ihmistä.

Hyökkääjät olivat sekalainen seurakunta, joita yhdisti Trumpin fanitus; Qanon oli kuitenkin näkyvä ja merkittävä osa joukkoa. Q-symboleita näkyi runsaasti lipuissa ja paidoissa. Salaliittoteoria lietsoi osaltaan hyökkäystä voimakkaasti jo ennakkoon.

Qanon on sen jälkeen hiipunut, mutta ei kadonnut. Joka tapauksessa liike jäi osaksi Yhdysvaltain poliittista historiaa. Capitolin hyökkäystä on kutsuttu yhdeksi pahimmista iskuista maan demokratiaa vastaan.

Donald Trumpin kannattaja heilutteli Q-lippua Trumpin kampanjatilaisuudessa Yhdysvalloissa syksyllä 2020.­

Mutta mistä ja kuinka Qanon sai alkunsa? Ja kuka on se mystinen ”Q” joka kaiken aloitti?

Etenkin jälkimmäiseen kysymykseen yrittää vastata amerikkalaisen HBO:n uusi dokumenttisarja Q: Into the Storm. Cullen Hobackin ohjaama kuusiosaisen sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ilmestyivät HBO Nordicille maanantaina.

Qanon on ehdottomasti dokumentin väärti, mutta Hobackin sarja kompuroi aiheen käsittelyssä.

Q: Into the Stormissa ei ole kunnollista fokusta. Välillä se etenee pikavauhtia, ikään kuin Hobackilla olisi ollut keskittymisvaikeuksia. Välillä se taas takertuu junnaamaan pitkäksi aikaa asioihin, jotka tuntuvat yhdentekeviltä.

Kokonaisuus on kaikkiaan sekava. Tavallaan sekavuus kuvastaa aihetta, onhan Qanon itsessään sotkuinen yhdistelmä eri hörhöteorioita, ääri-ideologioita ja hankalasti selitettäviä nettikulttuurin ilmentymiä. Q: Into the Stormissa haiskahtaa kuitenkin tekijän kokonaisvision puute, ehkä kiirekin.

Varoitus: teksti sisältää tästä lähtien juonipaljastuksia dokumentista, myös sen lopussa esitetystä teoriasta Q:n henkilöllisyydestä.

Ensimmäiset Q-nimimerkillä kirjoitetut postaukset oli julkaistu syksyllä 2017 nettifoorumi 8chanilla. Pian siitä tuli Q:n julkaisujen (Q-kielellä ”droppien”) pääalusta. Hoback ryhtyi tekemään dokumenttia 2018 ja päätti alkaa selvittää Q:n henkilöllisyyttä juuri 8chanin kautta.

Hän sai haastatteluyhteyden kolmeen foorumin taustahenkilöön: sen alkuperäiseen perustajaan Fredrick Brennaniin, nykyiseen omistajaan Jim Watkinsiin ja Jimin poikaan, CodeMonkeyZ-nimellä foorumeille postailevaan Ron Watkinsiin.

Dokumentissa haastatellaan monia muitakin ihmisiä, mutta nämä kolme ovat sen keskushenkilöt.

8chan tuli jo kauan ennen Qanonia tunnetuksi yhtenä netin pahimmista likaviemäreistä: paikkana, jossa käyttäjät julkaisevat äärimmäisintä mahdollista sisältöä vailla mitään suodatinta. Rasismia, natsismia, misogyniaa, homovihaa, lapsipornoa, väkivaltafantasioita – ”sananvapauden” nimissä tietysti.

Fredrick Brennan perusti 8chanin 2013 vaihtoehdoksi tunnetummalle 4chanille. Vaikka myös 4chan oli kanava anonyymin vihapuheroskan suoltamiseen, Brennan koki senkin rajoittavan sananvapautta liikaa.

8chanista tuli niin suosittu, että Brennan myi sen nettisivustoyrittäjä Jim Watkinsille ja jatkoi itse hänen työntekijänään. 2018 Brennanin ja Watkinsin tiet erosivat ja Brennan on yrittänyt irtautua 8chan-maineestaan.

2019 tapahtui kolme eri ampumistapausta, joissa kaikissa oli rasistinen motiivi sekä 8chan-yhteys. Uuden-Seelannin 50 uhria vaatineen moskeijaiskun, Yhdysvaltain El Pason Walmart-joukkoampumisen sekä Kalifornian synagogaiskun tekijät olivat ennen tekoaan postanneet manifestin 8chanille.

Etenkin näiden tekojen jälkeen Brennan on puhunut julkisuudessa Watkinsia ja 8chania vastaan ja vaatinut foorumin sulkemista. Watkins on pitänyt sivuston pystyssä, tosin nykyään se toimii nimellä 8kun.

Jim Watkins on 8chanin (nykyään 8kun) omistaja. Hänen poikansa Ron Watkins tunnetaan nettifoorumeilla CodeMonkeyZ-nimellä.­

Sekä Brennan että isä-poika-Watkinsit ovat sellaisia hahmoja, jotka vetoavat dokumenttiohjaajiin. Erikoisia tyyppejä, silti luontevia kameran edessä. Brennan olisi voinut olla omankin dokumenttinsa arvoinen.

Brennanilla on synnynnäinen luustohaurastumistauti, minkä vuoksi hän on jäänyt lyhytkasvuiseksi ja joutunut käyttämään koko elämänsä pyörätuolia. Nuorempana hän purki sairaudestaan johtuvaa vihaansa anonyymeille foorumeille, ja siksi perusti myös 8chanin.

Brennanin tarina foorumien edgelordista 8chanin – sekä Qanonin – aktiiviseksi vastustajaksi on kiintoisa. Tosin dokumentista saa kuvan, ettei Brennan nykyäänkään mikään pyyteetön maailmanparantaja ole. Eniten Brennania tuntuu risovan se, että hänen nimensä nousee edelleen julkisuudessa esiin 8chanin yhteydessä.

Keski-ikäinen Jim Watkins on rauhallisesti puhuva, eksentrisen yrittäjän perikuva omituisine harrastuksineen. Dokumentissa hän esittelee muun muassa kynäkokoelmaansa ja sikafarmiaan. Ron ”CodeMonkeyZ” Watkins taas vastaa jossain määrin mielikuvaa netin kuvalaudoilla elävästä nuoresta miehestä, porno- ja animeharrastuksineen.

Ajatusmaailmaltaan isä ja poika edustavat myös tyypillistä alt-right-oikeistoa: valtamedia on valemedia, sananvapaudella voi perustella mitä tahansa ja niin edelleen.

Dokumentin ongelma on se, ettei tämä kolmikko ole niin kiinnostava, että heille olisi kannattanut uhrata valtaosaa kuusiosaisesta dokumenttisarjasta. Brennanin ja Watkinsien keskinäiset kiistat tuntuvat lähinnä pikkumaiselta foorumikinastelulta.

Entä se suuri paljastus – kuka on Q?

No, sellainenkin sarjassa tulee. Tavallaan.

Useissa ennen dokumenttia julkaistuissa artikkeleissa on jo esitetty teoria, että salaliittoteorian takana on joko Jim tai Ron Watkins tai molemmat. Hoback esittää sarjan lopussa päätelmänsä siitä, kumpi heistä on Q. Voi se pitääkin paikkansa, mutta varmistusta ei saada. Loppuhuipennus jää lässähdykseksi.

Yksi loppupäätelmistä on myös se, että koko Qanon on ollut pelkkää kyynistä peliä, jolla Watkinsit ovat ajaneet lähinnä omaa etuaan ja samalla huvitelleet koko maailman kustannuksella. Se on itse asiassa hyvinkin todennäköistä, mutta samalla saa miettimään yhä enemmän, miksi Hoback on antanut Watkinseille tuntikausia tilaa puhua dokumentissaan. Entä jos kaksikko vain vedättää dokumentaristia minkä ehtii?

Joutuiko myös Hoback lopulta Watkinsien ja heidän pelinsä lumoihin?

Ohjaaja Cullen Hoback teki Q: Into the Stormia kolmen vuoden ajan.­

Laajempi kuva Qanonista jää Q: Into the Stormissa ikävästi sivuseikaksi.

Dokumentista tulee kyllä selväksi, mikä kaikki liikkeen syntyyn johti. Se on suoraa jatkoa internetin foorumikulttuurille. 4chan ja muut kuvalaudat, Anonymous-hakkerikollektiivi, pelialan naisiin kohdistunut Gamergate-vihakampanja, koko alt right -verkko-oikeistoliikehdintä Pepe-sammakoineen ja muine symboleineen: kaiken sen yhdistelmästä muodostui Qanon.

Valtavirtaan liike nousi, kun sen löysivät koronavuonna myös keski-ikäiset ja vanhemmat ihmiset, boomerit, jotka eivät nettinatiivien meemikulttuuria ja sen vivahteita ymmärrä.

Qanonin leviämisen seuraukset ovat olleet jo vakavat. Se on aiheuttanut jo väkivaltaa ja kuolonuhreja. Ihmiset uskovat sekopäisiin salaliittoteorioihin yhä helpommin. Suomessa Qanon-uskovaisia pyöri hiljattain esimerkiksi koronarajoituksia vastustavassa ja muuta disinformaatiota levittävässä mielensoituksessa. Vaikka Qanon hiipuisi kokonaan pois, uusia vastaavia salaliittoteorioita leviää jo.

Ja kenties koko ajan jossakin hymyilee se, joka kaiken aloitti – omaksi kyyniseksi huvikseen ja hyödykseen.

Q: Into the Storm HBO Nordicilla.