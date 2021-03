Aleksi Suoninen ylläpitää meemitiliä, joka tarjoaa korona-ajan abiturienteille piristystä ja vertaistukea.

”Ku puolessavälissä koetta alat miettimään minkälaisia meemejä siitä voi tehdä”

Kuvassa mies pitää käsiä vyötäröllään ja näyttää turhautuneelta.

Tämä on yksi @ytlbelike-Instagram-tilillä julkaistuista meemeistä. Vuoden 2020 keväällä perustettu Ytlbelike-tili on erikoistunut ylioppilaskirjoituksia käsitteleviin kuviin ja videoihin. Tilillä on tällä hetkellä noin 17 100 seuraajaa.

Tili on tärkeä etenkin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville ja osallistuville. Kevään kirjoitukset ovat parhaillaan käynnissä, joten juuri nyt @ytlbeliken meemejä jaetaan ahkerasti.

Instagram-tilin nimi viittaa Ylioppilastutkintolautakuntaan, jonka eri jaokset vastaavat eri oppiaineiden kokeista. Jaoksien tehtäväryhmät suunnittelevat tulevat kokeet ja jaoksien apujäsenet eli sensorit vastaavat kokeiden tarkastamisesta.

Mikäli koe on esimerkiksi liian vaikea vai kysymykset ovat epäselviä, katse kohdistetaan usein Ylioppilastutkintolautakunnan eli YTL:n suuntaan.

Ytlbelike-tilin omistaa 20-vuotias Aleksi Suoninen. Suoninen on kirjoittanut ylioppilaaksi viime keväänä Äänekosken lukiosta. Hän kertoo, että lähes kaikki tilillä julkaistavat meemit tulevat hänen seuraajiltaan, jotka osallistuvat tämän kevään ylioppilaskirjoituksiin.

Kevään ylioppilaskirjoitukset ovat tällä hetkellä puolivälissä. Ensimmäinen kirjoituspäivä oli tiistai 16. maaliskuuta, jolloin urakka aloitettiin äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Samana päivänä oli koe heille, jotka kirjoittivat suomen tai ruotsin toisena kielenä.

Suurimmalla osalla kirjoitukset päättyvät viimeistään ensi viikon keskiviikkona 31. maaliskuuta, jolloin vuorossa on kemian ja terveystiedon kokeet. Tämän jälkeen jäljellä on enää saamen äidinkielen koe, joka järjestetään keskiviikkona 7. huhtikuuta.

Koronatilanteen keskellä kirjoitusurakka on ollut monelle lukiolaiselle poikkeuksellisen raskas. Suoninen uskoo, että Ytlbelike-tilin merkitys on korostunut, kun kirjoituksista on päästy puhumaan aiempaa vähemmän kasvotusten.

Suoninen toivoo, että tilille julkaistavat meemit helpottavat lukiolaisten oloa ja tuovat iloa stressaavaan aikaan. Hän kertoo, että meemien tarkoitus on piristää kirjoittajien mieltä.

”Ideana on se, että lukiolaiset pääsevät piristymään kokeiden jälkeen ja tuomaan sitä omaa fiilistä myös kuvien kautta esille. Sinne voi purkaa sitä pahaa oloa ja tuntea myös yhteenkuuluvuutta.”

Ytlbelike-tilin toiminta on yhteisöllistä. Seuraajat tägäävät kuvien alle ystäviään ja lähettävät Suoniselle meemiehdotuksia. Suoninen kertoo juttelevansa paljon seuraajiensa kanssa ja kyselevänsä heidän fiiliksiä Instagram-tarinassaan.

Tili ei ole ollut alusta asti Suonisen omistuksessa. Viime keväänä tiliä ylläpiti toinen omistaja. Suoninen kertoo, että Ytlbelike tarjosi hänelle vertaistukea hänen omien ylioppilaskirjoitustensa aikana.

”Silloin, kun itse kirjoitin, ne meemit piristivät mieltä. Niistä tuli tunne, että en ole ehkä ainoa ihminen, joka ei lue kirjoituksiin niin paljon.”

Suonisen saama vertaistuki kannusti häntä ostamaan Instagram-tilin itselleen, kun tilin perustaja etsi sille uutta omistajaa. Suoninen omisti jo ennestään muita meemitilejä, ja hän näki Ytlbelike-tilillä kasvupotentiaalia.

Tilin ylläpitäminen on Suoniselle tällä hetkellä pelkkä harrastus. Hän kuitenkin kertoo, että rahaa tulee, jos jaksaa nähdä vaivaa yhteistyökumppaneiden etsimiseen.

Suoninen kertoo, että hän omistaa yhteensä kahdeksan suosittua Instagram-meemitiliä. Näihin kuuluvat muun muassa @postaukset, @wilmamerkinnat sekä @faktatieto.

Ytlbelike-tili on näistä pienin, mutta sitä erottaa tarkka kohderyhmä: ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat lukiolaiset.

Ytlbelike-tili vie Suoniselta aikaa tällä hetkellä noin pari tuntia päivässä. Vaikka meemejä julkaistaan tällä hetkellä tiuhaan tahtiin, ei tilin ylläpitäminen ole yhtä kiireistä ympäri vuoden. Meemejä ei julkaista juurikaan kirjoitusjaksojen ulkopuolella.

”Se menee aina sellaisessa syklissä, että silloin kun on kirjoituksia, tulee kaikki meemit. Olen yrittänyt keksiä, mitä sinne voisi julkaista silloin, kun ei ole kirjoitukset, mutta se on aika hankalaa.”

Vaikka Suonisella on useita tilejä, vie Ytlbelike tällä hetkellä suurimman osan hänen ajastaan. Hän kertoo julkaisevansa Ytlbelike-tilillä vähintään kaksikymmentä kuvaa päivässä.

Suoninen kertoo, että kuvien määrä riippuu siitä, kuinka paljon hän saa niitä seuraajiltaan. Esimerkiksi äidinkielen kirjoitusten jälkeen kuvaehdotuksia tulee paljon, sillä se on kaikille pakollinen kirjoitusaine. Suonisen mukaan äidinkielen kokeesta keksitään parhaat vitsit.

Tänä keväänä useissa meemeissä on vitsailtu Yeboyahin Elovena-kappaleesta, joka oli äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa yhtenä aineistovaihtoehtona.

”Ihan kaikkia lähetettyjä meemejä en pysty julkaisemaan, koska sieltä tulee aika paljon toistoa. Uskallan kuitenkin sanoa, että 80 prosenttia siitä, mitä mulle tulee, laitan tilille.”

Suoninen kertoo, että hän ei julkaise meemejä, jotka sisältävät radikaaleja mielipiteitä. Hän toivoo, ettei kukaan pahoittaisi mieltään hänen julkaisemistaan kuvista.

”On siellä tullut välillä jotain, jos on käyttänyt jotain väärää sanaa tai haukkumasanaa. Olen poistanutkin pari meemiä, kun en ole itse tajunnut, että joku asia ei ole ihan sovelias.”

Suoninen kertoo, että hänen saama palaute on ollut kuitenkin pääasiassa ”älyttömän hyvää”.

”Yleinen palaute on se, että pystyy helpottamaan porukan stressiä kirjoitusten keskellä ja saa nauramaan, vaikka olisi tullut kirjoitusten takia huono päivä.”