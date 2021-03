Suezin kanavan tukkinutta konttilaivaa yritetään irrottaa kolmatta päivää. Internet teki, mitä parhaiten osasi – eli meemejä.

Suezin kanavan tukkinutta konttilaivaa yritetään irrottaa jo kolmatta päivää. Aluksesta saatujen kuvien perusteella laivan keulaosa on osittain kaivautunut rantapenkereeseen.

Jo yli kaksi vuorokautta kestäneeseen konttilaivan irrottamisoperaatioon on osallistunut kymmenkunta pientä hinaajaa. Tänään torstaina irrotustöitä on jatkettu viiden hinaajan voimin.

Monien huomio on kuitenkin kiinnittynyt yhteen irrotusoperaatiosta otettuun kuvaan, jossa vieretysten ovat pieni pyöräkuormaaja ja valtavan kokoinen, kanavaan juuttunut konttilaiva.

The Guardian kuvaili torstaina kuvan asetelman olevan ”aikamme Daavid ja Goljat”.

Viittaus on monin tavoin osuva, sillä Egyptissä Siinain niemimaan länsipuolella sijaitseva Suezin kanava on yksi maailman liikennöidyimmistä merenkulkureiteistä ja merirahdin merkittävin pullonkaula.

Suezin kanavan kautta kulkee yli kymmenen prosenttia koko maailman rahtiliikenteestä ja kolmekymmentä prosenttia konttiliikenteestä.

Joskus todellisuus on todellakin tarua ihmeellisempää:

Nyt pienet mutta kenties pippuriset pyöräkuormaajat ovat osin vastuussa valtavan konttilaivan siirtämisestä ja rahti- ja konttiliikenteen ennalleen palauttamisessa.

Sosiaalisessa mediassa monet ovatkin nähneet kuvan kuormaajassa itsensä: pienen työkoneen, joka on valtavan urakan edessä.

Valtavan urakan eli esimerkiksi koronaviruksen, avaamattomien sähköpostien tai keskittymiskykyä vaativan tehtävän edessä.

Somessa vitsailua ei ole ainakaan vähentänyt se, että karille ajaneen konttilaivan nimi on Ever Given.

Pitkä katkos kanavan meriliikenteessä merkitsee suuria toimitusongelmia kanavan kautta kulkeville tuotteille. Jos kanavaa ei saada avattua pikaisesti, osa rahtilaivoista joutuu todennäköisesti kiertämään Afrikan.

Eräs Twitter-käyttäjä kiittelikin vitsikkäästi tuuriaan, että sattui juuri kyseisenä aamuna valitsemaan Suezin kanavan sijaan Panaman kanavan.

Konttilaivan kohtalo sai osan myös jakamaan elämänohjeita ja muokkaamaan aluksen tragikoomisista tapahtumista laulunsanoja.

”Etsi itsellesi joku, joka pitää sinusta kiinni yhtä tiukasti kuin Suezin kanava pitää kiinni konttilaivasta. Ja yhdessä liittonne voi tehdä kapitalisteille miljoonien dollareiden tappiot.”

”Mitä tekisit, jos laivasi ei olisi kotona vaan itkemässä yksin Suezin kanavassa?” Twitter-käyttäjä kirjoittaa City Highin kappaleesta What Would You Do? muokatuissa sanoissa.

Pian joku löysi myös Austin Powers -elokuvasta kohtauksen, jossa agentti yrittää tehdä U-käännöksen kapealla käytävällä. Videoon on tietenkin liitetty karille ajaneen Evergreen-laivayhtiön alus.

Sitten tarina saa jälleen uuden käänteen.

Konttilaivan kulkema reitti muistuttaa erehtymättömästi penistä, kirjoittaa verkkosivusto Vice.

Voiko tämä pitää paikkaansa? Vicen mukaan kyllä, sillä sivusto kertoo vahvistaneensa aluksen kulkureitin meriliikennettä tarkailevan vesselfinder.com-sivuston tiedottajalta.