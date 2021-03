1980-luvun koko perheen televisio-ohjelmasta tutun taidemaalari Bob Rossin legenda elää ja voi hyvin internetissä. Jopa hänestä tehdyt meemit ovat hyväntahtoisia.

”Ei ole olemassa virheitä, on vain iloisia sattumia!”

Tällä tavalla yhdysvaltalainen taidemaalari Bob Ross (1942–1995), oikealta nimeltään Robert Norman Ross, kannusti televisio-ohjelmansa katsojia. Ross maalasi ohjelmassaan The Joy of Painting (1983–1994) yhteensä yli 400 maisemataulua. Jokaisessa puolen tunnin jaksossa hän valmisti yhden maalauksen. Samalla Ross opetti maalaustekniikkaa, joka sopi hyvin myös aloitteleville taidemaalareille.

The Joy of Painting tavoitti julkaisuaikanaan yli 93,5 miljoonaa kotitaloutta. Bob Rossista tuli legenda, tuote ja ilmiö – sekä yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista taidemaalareista.

Vaikka Rossin tv-ohjelmasta ja kuolemasta on kulunut kymmeniä vuosia, hän on edelleen kulttihahmo.

Afrohiuksisen ja hymyilevän Rossin tunnistavat etenkin Yhdysvalloissa kaikki – myös ne nuoret sukupolvet, jotka eivät Rossin elinaikana olleet vielä syntyneet. Ross elää yhä Youtube-videoiden sekä lukemattomien meemien ja populaarikulttuuriviittausten kautta.

Meemien ansiosta myös nuoret tuntevat Bob Rossin.­

Televisio-ohjelmassaan Ross opastaa rauhallisesti, kuinka maalataan ”iloisia pieniä puita” sekä muita iloisia luonnonkappaleita. Hän muistuttaa, että ”jokainen tarvitsee ystävän”, ja maalaa puun viereen toisen puun. Ross puhuu maalatessaan kannustavasti ja hyväntuulisesti. Hän saa maalaamisen vaikuttamaan asialta, joka on mahdollista kenelle tahansa. Ross kannustaakin katsojia maalaamaan yhdessä hänen kanssaan.

Ja ihmiset maalaavat Rossin kanssa edelleen, vielä 26 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Kaikki The Joy of Painting -sarjan jaksot ovat nähtävillä Youtubessa, jossa ne tavoittavat jatkuvasti uusia katsojia. Siinä missä 1990-luvun alussa sarjaa katsottiin lähinnä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, on se nykyään nähtävillä jopa Suomessa. Bob Ross -Youtube-kanavalla on yli 4,6 miljoonaa tilaajaa, ja yksittäisillä jaksoilla on jopa kymmeniä miljoonia katselukertoja.

Ennen kuin Ross tuli tunnetuksi taidemaalarina, hän vietti kaksikymmentä vuotta Yhdysvaltojen ilmavoimissa. Ross on kertonut haastatteluissa, että juuri ilmavoimissa toimiessaan hän löysi kauniit vuoristomaisemat, joita hän myöhemmin maalasi. Armeijaan kuulumisesta kumpusi myös Rossin mukaan hänen rauhallinen puhesävynsä: hän joutui huutamaan ilmavoimissa niin paljon, ettei hän halunnut enää korottaa ääntään.

Ross kiinnostui maalaamisesta jo ilmavoimissa toimimisen aikana. Hän löysi oman tyylinsä katsoessaan saksalaisen Bill Alexanderin (1915–1997) televisio-ohjelmaa The Magic of Oil Painting. Alexander opetti ohjelmassaan kertamaalaustekniikkaa, josta Ross tuli myöhemmin tunnetuksi. Maalaustavasta käytetään myös nimitystä ”märkää märälle” (”wet on wet”) ja siinä öljyvärimaalaus valmistetaan alusta loppuun yhden maalauskerran aikana.

Kun Ross lopetti työnsä ilmavoimissa ja palasi takaisin Floridaan, hän jatkoi maalaamisen opettelua saksalaisen esikuvansa oppipoikana. Ross kertoo The Joy of Painting -televisio-ohjelman ensimmäisessä jaksossa, että hän on oppinut tekniikkansa Bill Alexanderilta. Hän nostaa asian esille myös toisen kauden ensimmäisessä jaksossa, jonka hän omistaa Alexanderille.

Osa taiteilijoista ei pidä Rossin maalauksia oikeana taiteena, sillä hän käyttää maalatessaan yksinkertaista tekniikkaa. Ross on saanut taideihmisiltä kritiikkiä myös siitä, että hän ei ole tuonut tyyliinsä mitään omaa tai uutta.

Myöhemmin hänen esikuvansa ja opettajansa Alexander sanoi The New York Times -lehden haastattelussa, että Ross on pettänyt hänet, kopioinut häntä ja kuvitellut olevansa Alexanderia parempi. Alexander kertoi myös, että esimerkiksi ”pienet iloiset puut” ovat alun perin hänen keksintönsä. Alexander syytti Rossia siis siitä, että Ross oli ottanut häneltä valmiin konseptin ja myynyt sen yleisölle omanaan.

Bob Ross on tunnistettava hahmo.­

Vaikka Rossia on syytetty omaperäisyyden puutteesta, on selvää, että hän on hahmona hyvin tunnistettava. Luovuuden ohella hän on tullut tunnetuksi positiivisuudestaan. Ruskea afro, valkoinen kauluspaita ja leveä hymy erottavat Rossin muista taiteilijoista. Bob Ross on tuote, joka käy myös kaupaksi: Bob Ross Inc. myy muun muassa lautapelejä, alusvaatteita ja kahvimukeja.

Bob Ross Inc. on siirtynyt Bob Rossin sekä hänen vaimonsa Jane Rossin kuoltua heidän yhtiökumppaneidensa, Anette Kowalskin ja Walt Kowalskin, omistukseen.

On todennäköistä, että Ross loi itsestään hahmoa myös tietoisesti. Hän ymmärsi television voiman sekä sen, kuinka laitetta pystyy hyödyntämään kaupallisesti. Toisaalta Ross kertoi Orlando Sentinel -lehden haastattelussa vuonna 1990, ettei hän saanut rahaa televisio-ohjelman tekemisestä. Vaikka Ross teki televisio-ohjelmaa ilmaiseksi, televisio tarjosi hänelle mahdollisuuden brändätä itsensä.

Ehkä juuri sen takia, että Ross on niin selkeä hahmo, hänestä on tehty myös paljon meemejä. Meemeissä kiinnitetään huomiota esimerkiksi Rossin poikkeuksellisen ystävälliseen puhetapaan sekä hänen sanontoihinsa ja maneereihinsa. Ross esimerkiksi kuivattaa siveltimensä lyömällä sitä maalaustelineeseen, jonka jälkeen hän kertoo ”lyöneensä siitä paholaisen pois” (”beat the devil out of it”).

Meemien avulla legendaarinen taiteilija on tavoittanut uuden sukupolven, joka tuntee hänet yksinomaan netin kautta.

Internet on täynnä Bob Ross -viittauksia. Yksi suosituimmista viittauksista nähdään Epic Rap Battles of History -videosarjassa. ERB on suosittu Youtube-kanava, joka tekee kuvitteellisia rap battle -videoita, joissa historialliset henkilöt ja hahmot ottavat mittaa toisistaan. Ross asettuu ERB-kanavan videossa vastakkain espanjalaisen kuvataiteilijan Pablo Picasson (1881–1973) kanssa.

Bob Ross on populaarikulttuurin ilmiö, johon viitataan useissa yhdysvaltalaisissa televisiosarjoissa. Rossista tuli osa populaarikulttuurin valtavirtaa jo 1990-luvun alussa, kun hän esiintyi MTV-televisiokanavan mainoksissa. Mainokset olivat sävyltään ironisia, ja nykyajan Bob Ross -meemit voidaan nähdä niiden jatkumona.

Bob Ross -hahmoja on nähty sekä aikuisille että lapsille suunnatuissa televisiosarjoissa. Rossia esittävä hahmo nähdään televisiosarja Family Guyn toisen kauden 12. jaksossa. Lisäksi Bob Ross -viittauksia nähdään muun muassa My Little Pony -sarjan viidennen kauden 22. jaksossa sekä Tehotytöt-sarjan kuudennen kauden 13. jaksossa.

Ehkä tunnetuin Bob Ross -viittaus nähtiin Deadpool 2 -elokuvan trailerissa. Trailerissa Deadpool on pukeutunut ruskeaan afroon ja valkoiseen kauluspaitaan. Ruudun alareunassa esitellään värit, joita maalaamisessa käytetään. Tällä kertaa värien joukosta löytyy muun muassa ”clockwork orange” sekä ”box office gold”. Kauniit maisemat ilmestyvät Deadpoolin kankaalle kuin itsestään.

Vaikka Ross on monelle nykyään ennen kaikkea meemi, inspiroi hän ihmisiä edelleen myös ei-ironiseen tyyliin.

Nyt.fi kirjoitti voimanostaja Tuomas Korkia-ahosta, joka aloitti maisemataulujen maalaamisen Bob Rossin innoittamana. Korkia-aho katsoi Youtubesta Rossin videoita ja ajatteli, ettei maalaaminen voi olla kovin vaikeaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka Ross opettaa aloittelevia taiteilijoita vielä kuolemansa jälkeen – ja Suomessa asti.

Rossin maalaamista on katsottu viime aikoina myös pelien striimaamiseen erikoistuneella Twitch-sivustolla. Vuonna 2015 Bob Ross -kanavalla esitettiin tauoton The Joy of Painting -maraton, jota seurasi yhteensä yli 5,6 miljoonaa katsojaa. Tällä hetkellä kanavalla esitetään viikonloppumaratoneja, jotka tuovat Bob Ross -fanit yhteen ja mahdollistavat heidän välisen vuorovaikutuksen.

Kaikki eivät kuitenkaan katso ohjelmaa harjoitellakseen maalaamaan. Rossin maalaamista katsotaan, tai oikeastaan kuunnellaan, myös hänen miellyttävän äänensä ansiosta. Rossin puhe on pehmeää, ja hänen siveltimiensä vedoista kuuluu rauhoittava ääni, minkä vuoksi häntä on pidetty myös ASMR-videoiden esikuvana. Ihmiset katsoivat Rossin maalaamista sen rauhallisuuden takia jo ennen kuin alettiin puhua ASMR-tuntemuksista.

ASMR tarkoittaa autonomisia, rauhoittavia aistielämyksiä. Vaikka ASMR-videot voivat pitää sisällään eri aisteilla havaittavia tuntemuksia, keskiössä on usein ääni, joka herättää mielihyvän tunteen. Tällaisia ääniä ovat esimerkiksi kuiskaaminen, raapiminen ja naputtelu. ASMR muodostui ilmiöksi vuosien 2007 ja 2010 välillä. Bob Rossin maalausvideoista on tehty viime vuosina ASMR-versioita, joita on ladattu esimerkiksi Asmr Before sleep -Youtube-kanavalle.

Bob Ross on suosittu hahmo, jonka maalaamista on katsottu kyllästymättä jo usean vuosikymmenen ajan. Hän voittaa puolelleen jatkuvasti uusia ihmisiä, ja yhä uudet sukupolvet kiinnostuvat hänen töistään. Yhtenä syynä valtavaan suosioon voidaan pitää Rossin pehmeää, rauhallista ääntä. Taustalla on kuitenkin todennäköisesti jotain suurempaa.

Vilpitön positiivisuus ja ystävällisyys tekevät Rossista rakastettavan hahmon. Jopa hänestä tehdyt meemit ovat pääasiassa hyväntahtoisia. Ross ei sulje ketään ulkopuolelle vaan korostaa, että kuka tahansa voi olla taiteilija. Taiteen tekeminen ei ole vain valikoidun taide-eliitin etuoikeus, vaan maalaamisen ilosta voi nauttia jokainen.

Ja se Rossin töissä korostuu: nautinto, ilo, mielihyvä.

Iloiset pienet puut.