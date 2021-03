Kun katselee syvässä taloudellisessa ahdingossa olevan tavaratalon osastoja pimeässä, asiassa ei voi olla näkemättä pientä symboliikkaa, kirjoittaa Jose Riikonen minireportaasissaan.

Työskentelen ihan Helsingin keskustassa, ja eräs huvituksistani on mennä taukokävelylle Stockmannille. Viime aikoina se on vähän jäänyt – korona kun on – mutta nyt on Hullut päivät ja kaikkea, niin käväisin taas.

Laitan maskin päähän, menen ovista sisään, desinfioin kädet ja ryhdyn katsomaan päivän tarjontaa. Tavaratalossa on aika vähän ihmisiä, samaa jengiä kuin aina – hyvin pukeutuneita nuoria aikuisia ja muutama stocka-mummo turkeissaan.

Kuten Stockmannilla aina, lattiat kiiltelevät ja talo kylpee kylmässä, laatua huokuvassa valossa ja saa tuntemaan, että olen hieno ihminen.

Kaiuttimista kuuluu Stockmannin ti ti ti ti tii -hullut päivät -musiikkia ja tarinoita Hinta-haamusta ja muista hullujen päivien kampanjoista.

Menen 2.kerrokseen, ja totean alennukset riittämättömiksi – 30 prosenttia ei riitä nyt mihinkään. 60 prosentin tavara ei kiinnosta. Luen kyltin, jossa lukee, että ”miesten muodin last chance -tuotteita 4. ja 6. kerroksessa”. Suuntaan 4. kerrokseen ”-80 %” -kylttien kuvat kirkkaina mielessäni.

4. kerroksessa totean harmikseni, että pääosa 80 prosentin aleista koskee naisten muotia. Mutta olen kauluspaitaa vailla, ja avaran 4. kerroksen kuulaassa valossa nököttää useita, hyljätyn näköisiä kauluspaitoja kohtalaisella 60 prosentin alennuksella.

Menevätkö ne haaskuun, jos joku ei niitä pelasta, ajattelen ja valikoin siitä mukaani muutaman. Koska 4. kerroksen sovituskopit ovat pääosin epämukavia, suuntaan takaisin 2. kerrokseen liukuportaita pitkin.

Noin varttia vaille kolme, noin 2. ja 3. kerroksen välissä, koko talo pimenee.

Kuljen alas liukuportaita – ne toimivat edelleen – pimeässä.

Mietin, mikähän on mennyt vikaan.

Sähkökatko teki alennusprosenttien tutkailusta hieman haastavaa.­

Pääsen 2. kerrokseen ja panen merkille, että ainoastaan kierreportaissa olevat valot, ilmeisesti hätäpoistumisen vuoksi, palavat.

Yllättymistä seuraa kiinnostus ja kiinnostusta seuraa pikkuriikkinen huoli: onko täällä tulipalo? Tai terrori-isku? Millainen katastrofi saa Helsingin keskustan maamerkin pimeäksi? Ydinpommiko on aiheuttanut EMP-pulssin? Onko aurinkomyrsky pimentänyt koko Suomen ja joko Venäjä hyökkää?

Katselen ja kuulostelen ympärilleni. Terroristeja ei kuulu, ja savu ei haise, joten ajattelen, että tilanne ei ole ehkä kovin akuutti.

Viestitän avopuolisolleni asiasta. Hän tarkastaa sähkökatkokartta.fi-sivustolta, että Helsingissä ei nähtävästi ole sähkökatkoja. Sota tai taivaallinen tapahtuma ei siis ole kyseessä.

Rauhoitun.

Lähden käyskentelemään pitkin 2. kerrosta kauluspaidat olalla, mutten mene sovittamaan niitä pimeään. Ihmisiä liikuskelee yhä pimeässä. Kukaan ei panikoi. Kaikki on kuin ennenkin, valon määrä vain on pienempi.

Neuvokkaat asiakkaat jatkavat muina henkilöinä shoppailua. He tihrustavat alennusprosentteja kännykkätaskulamppujensa avulla.

Ihminen kyllä selviytyy!

Jatkan pimeässä haahuilua. Kriisimielialaa ei ole aistittavissa. Kukaan ei hötkyile.

Eräs myyjä ottaa vastuulleen ulkomaalaisen asiakkaan ja sanoo tälle pilkkopimeässä tavaratalossa: ”welcome to Stockmann!” Hän nauraa makeasti päälle.

Kun katselee syvässä taloudellisessa ahdingossa olevan tavaratalon osastoja – Hugo Bossin, Tiger of Swedenin, Ted Bakerin, Kenzon, Tommy Hillfigerin ja vastaavien – asiassa ei voi olla näkemättä pientä symboliikkaa.

Pikkuhiljaa ihmiset alkavat kaikota tavaratalosta rauhallisin liikkein. Myyjä tulee kysymään, tarvitsenko apua, ja nauraa häkeltyneenä. Osa myyjistä kirmailee jonnekin selvittämään jotain. Koira tassuttaa omistajansa kanssa kohti kierreportaita, joissa valo vielä palaa. Vanhempi nainen nauraa ja taivastelee – shoppailla nyt pimeässä!

Ti ti ti ti tii -hullut päivät musiikki soi edelleen, ja kaiuttimista tarjoukset kaikuvat pimeään, tyhjenevään tavarataloon.

Pimeässä tavaratalossa on oikeastaan aika mukava, rauhallinen tunnelma.

Vähän kuin ala-asteella yökoulussa (meillä oli tapana viettää joskus 1990-luvulla yökoulua alakoulussa, jossa koko luokka yöpyi koulussa ja katselimme opettajan kanssa esimerkiksi elokuvia).

Hullujen päivien Hintahaamua ei näkynyt missään.­

Kun on paikassa, jossa ei koskaan tule oltua yöllä – tai siis pimeällä – todellisuus nyrjähtää aina hauskasti.

Ehkä täällä pimeällä Stockmannilla voisi tavata Hinta-haamun?

Vähän ennen kolmea tulee kuulutus, joka kertoo, että kuten huomaatte, meillä on laaja sähkökatkos, jonka syytä selvitellään. Osa ulko-ovista ei kuulemma toimi.

Ties miten paniikissa joku satunnainen näpistelijä on rynkyttänyt ulko-ovia saaliinensa.

Pian osaan tavarataloa tulevat sähköt takaisin, mutta 2. kerros on edelleen pääosin pimeä.

Tepastelen kauluspaidat olalla kuin talonmies tarkastelemassa, missä olisi valoa ja missä ei. Kuikuilen 1. kerrokseen, joka loistaa jo. Myyjä tulee sanomaan, että muualla on sähköt, 2. kerroksessa ei. Se ei ole ihan totta: myöskään 4. kerroksessa ei vielä pala valot kuin muutamassa paikassa – kävin katsomassa.

Päätän laittaa paidat takaisin rekkiin ja lähteä pois. Jostain syystä tuntuisi epämukavalta sovittaa vaatteita pimeässä.

Hinta-haamua en nähnyt.