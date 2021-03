Jalkapallofanit ja graafisen suunnittelun ystävät ovat ilmaisseet mielipiteensä uudesta logosta sosiaalisessa mediassa.

FC Lahti -jalkapalloseuran uusi logo on mustavalkoinen.­

FC Lahti on Suomen Juventus, vai onko?

Niin ainakin lahtelainen jalkapalloseura haluaa kenties itse uskoa.

Se vaihtoi perinteisen punasävyisen logonsa mustavalkoiseen, raidalliseen L-kirjaimeen. Uusi logo on yhdistelmä Luhtaa, Adidasta ja Juventusta – ainakin, jos some-yleisöltä kysytään.

FC Lahti perustettiin vuonna 1996. Kaudella 2021 sen edustusjoukkue pelaa Suomen korkeimmalla sarjatasolla Veikkausliigassa.

Joukkue ilmoitti logonsa vaihtamisesta tiistaina 30. maaliskuuta kello 12 kaikille avoimessa tiedotustilaisuudessa. Iltapäivän aikana uusi logo esiteltiin sosiaalisessa mediassa. Mustavalkoinen mainosvideo mukailee uuden logon värejä, ja sillä nähdään uuden logon lisäksi joukkueen arvoja.

Videon yhteydessä joukkue välittää viestin: ”Tarina on vasta alkanut.” Sama lause toistuu punaisin kirjaimin FC Lahti -jalkapalloseuran mainoksessa Etelä-Suomen Sanomien keskiviikon numeron etusivulla.

FC Lahti on mitä ilmeisimmin halunnut pitää huolta, ettei uusi logo jää keneltäkään huomaamatta, ja tässä se on onnistunut. Se, kuinka onnistunut itse logo on, jakaa kuitenkin mielipiteitä.

Joukkue on mainostanut uutta logoaan Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä. Samoissa kanavissa on käyty eilisestä asti kiivasta, sekä paikoittain myös humoristista, keskustelua logon vaihtamiseen liittyen.

Ja taas huomattiin, että jalkapallo ja graafinen suunnittelu ovat monelle sydämen asioita.

Monet ovat yksinkertaisesti sitä mieltä, että uusi logo on huono. Toiset ovat ottaneet asiaan analyyttisemman lähestymistavan ja erittelevät, mikä kaikki siinä on pielessä.

Twitterissä urheiluselostaja Mikko Aaltonen kiinnittää huomiota siihen, että logo muistuttaa start up -firman logoa. Pelipaidassa se hukkuu hänen mielestään yhteistyökumppaneiden logojen joukkoon.

Useat suomalaiset ovat ajatelleen logon nähdessään ensimmäisenä Luhtaa, Suomen suurinta muotialan yritystä. Viittaus vaatemerkkiin saattaa olla tarkoituksenmukainen, sillä Luhta on perustettu Lahdessa, joka on myös FC Lahti -jalkapalloseuran kotikaupunki.

Yhdennäköisyys on kuitenkin huomattava, ja sitä on vaikea sivuuttaa.

Aiheesta on käyty vilkasta keskustelua myös Facebookin 2,7 tuhannen jäsenen Me jotka rakastamme graafista suunnittelua -ryhmässä.

Suurin osa ryhmän graafisista suunnittelijoista ei ole pitänyt logoa epäonnistuneena. Logoon on saatu mukaan Lahden hyppyrimäet – samat, joita mukaillaan Luhdan logossa.

FC Lahden logoa on verrattu sosiaalisessa mediassa myös muiden jalkapalloseurojen logoihin. Joillekin on tullut mieleen valkeakoskelainen joukkue FC Haka, jonka logo on myös mustavalkoinen.

Eniten yhtymäkohtia on nähty kuitenkin torinolaisen Juventus-jalkapalloseuran vuonna 2017 vaihtuneeseen logoon. Juventus pelaa Italian korkeimmalla sarjatasolla ja se on todella suosittu kaikkialla maailmassa.

Vaikuttaa siltä, että FC Lahti valitsee esikuvansa huipulta.

Vuoteen 2017 asti jalkapalloseuralla oli FC Lahden tapaan hyvin perinteinen logo. Uuden logon lanseerauksen yhteydessä Juventus julisti ”A new era begins” eli ”Uusi aikakausi alkaa”. Tämä muistuttaa FC Lahden mainoslausetta ”Tarina on vasta alkanut”.

Juventuksen tapauksessa kysymys ei ole pelkästään logosta vaan muutoksesta joukkueen brändissä. Brändin uudistus oli Juventuksen tapauksessa menestys. Logon uudistamisen myötä fanituotteiden myynti nousi ja joukkue tunnettiin aiempaa paremmin myös muiden kuin jalkapallofanien keskuudessa.

Uudelleenbrändäys on ollut viime aikoina tapetilla. Eilen ilmoitettiin, että Turun kaupallisen keskustan uusi markkinointinimi on Turku Center.

Brändiuudistuksen lisäksi Juventuksen menestykseen voidaan pitää syynä jalkapalloilija Cristiano Ronaldoa, joka siirtyi joukkueeseen vuonna 2018. ”FC Lahdella tässä vielä savottaa riittää”, kuten joukkueen somevastaava asian ilmaisee Me jotka rakastamme graafista suunnittelua -ryhmässä.

Saa nähdä, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Tarina on vasta alkanut.