Näyttelijä Regé-Jean Page perustelee Varietyn haastattelussa, ettei hänen roolinsa hittisarjassa pitänyt koskaan olla kuin yhden tuotantokauden mittainen.

Regé-Jean Page nähdään tulevaisuudessa Anthony ja Joe Russon ohjaamassa Netflixin toimintaelokuvassa The Gray Man.­

Näyttelijä Regé-Jean Page ei palaa näyttelemään Netflixin hittisarja Bridgertonin toiselle tuotantokaudelle. Netflix tiedotti asiasta sarjan Instagram- ja Twitter-tileillä pääsiäisenä.

Bridgerton on 1800-luvun alkuun sijoittuva pukudraama, joka kuvaa kahden yläluokkaisen perheen, Bridgertonien ja Featheringtonien, pyrkimyksiä löytää lapsilleen puolisot. Lontoosta kotoisin oleva Page näytteli ensimmäisellä kaudella Hastingsin herttua Simon Bassetia ja voitti roolistaan NAACP Image -palkinnon.

Uutinen on näyttelijän poistumisesta sarjasta on kerrottu sarjasta tutun juorukolumnisti Lady Whistledownin ”kirjoittamalla” lentolehtisellä.

”Katseiden kääntyessä Lordi Anthonyn puolison etsintään, me jätämme hyvästit Regé-Jean Pagelle, joka näytteli menestyksekkäästi Hastingsin herttuaa”, tiedotteessa kirjoitetaan. Netflix tiedotti myös, että sarjassa Daphne Bridgertonia näytellyt Phoebe Dynevor palaa rooliinsa toisella tuotantokaudella.

Viime vuonna joulupäivänä Netflixiin ilmestynyt Bridgerton rikkoi suoratoistopalvelun ennätyksiä, kun sarjaa katsottiin ensimmäisen neljän viikon aikana yhteensä 82 miljoonassa kotitaloudessa. Netflix tiedotti tammikuussa, että sarja saa toisen tuotantokauden, joka kuvataan keväällä 2021.

Lue lisää: Netflixin Bridgerton-sarjasta tuli kansainvälinen hitti – samalla nousi keskustelu sen mielipiteitä jakavasta ”värisokeasta roolituksesta”, jossa on myös ongelmansa

Page kertoi Variety-lehdelle antamassaan haastattelussa, että hänen oli aina tarkoitus näytellä sarjassa vain yhden tuotantokauden ajan. Tuotantoyhtiö ShondaLand lähestyi häntä roolista, kun For the People (2018–2019) -lakidraaman kuvaukset olivat päättyneet.

”Se on yhden tuotantokauden rooli. Sillä on alku, keskikohta ja loppu – anna meille vuosi”, Page muistelee tuottajien sanoneen hänelle.

Regé-Jean Page ja Phoebe Dynevor esittävät Bridgerton-sarjan avauskauden pääparia Hastingsin herttuaa ja Daphne Bridgertonia.­

Toisella tuotantokaudella Daphnen ja Simonin rakkaustarina olisi luultavasti jäänyt joka tapauksessa taka-alalle.

Sarja perustuu perustuu kirjailija Julia Quinnin kahdeksanosaiseen Bridgerton-kirjasarjaan. Jokainen kirja kattaa yhden Bridgertonin sisaruksen rakkaustarinan. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi kattaa suurin piirtein ensimmäisen kirjan The Duke and I (Salainen sopimus, suom. Laura Liimatainen, Tammi) tapahtumat. Seuraavan kauden on arveltu keskittyvän perheen vanhimpaan veljeen, Anthony Bridgertoniin (Jonathan Bailey).

Bridgertonista poistumisesta huolimatta Page tullaan näkemään jatkossakin valkokankaalla – tai suoratoistopalveluissa. Page näyttelee Anthony ja Joe Russon ohjaamassa Netflixin toimintaelokuvassa The Gray Man, jota kuvataan parhaillaan sekä vuonna 2022 ilmestyvässä Dungeons & Dragons -elokuvassa.

Lisäksi Pagen nimi esiintyy usein, kun arvellaan, kuka korvaa Daniel Craigin James Bondin roolissa. Ne ovat kuitenkin vasta huhuja, joista Page on itse kommentoinut olevansa ”imarreltu”.